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Wohnimmobilien in Altınova, Türkei

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8 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Altınova, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Altınova, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen zum Verkauf in einem Projekt mit Pool und Parkplätzen in Yalova Kaytazdere Yalova,…
$105,173
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Wohnung 3 zimmer in Altınova, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Altınova, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Etagenzahl 4
Elegante Wohnungen mit Natur- und Meerblick in Yalova zu verkaufen. Diese Wohnungen mit Natu…
$105,173
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Doppelhaus 5 zimmer in Altınova, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Altınova, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 3/4
Wohnungen zum Verkauf in einem Projekt mit Pool und Parkplätzen in Yalova Kaytazdere Yalova,…
$178,336
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 4 zimmer in Altınova, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Altınova, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 4
Elegante Wohnungen mit Natur- und Meerblick in Yalova zu verkaufen. Diese Wohnungen mit Natu…
$131,163
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Haus 20 zimmer in Altınova, Türkei
Haus 20 zimmer
Altınova, Türkei
Zimmer 20
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 850 m²
Etagenzahl 4
Nicht fertiggestelltes Gebäude mit Blick auf die Brücke in Altınova, Yalova Yalova ist einer…
$421,979
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Doppelhaus 5 zimmer in Altınova, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Altınova, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 3/4
Elegante Wohnungen mit Natur- und Meerblick in Yalova zu verkaufen. Diese Wohnungen mit Natu…
$178,336
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Wohnung 4 zimmer in Altınova, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Altınova, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen zum Verkauf in einem Projekt mit Pool und Parkplätzen in Yalova Kaytazdere Yalova,…
$131,163
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Doppelhaus 5 zimmer in , Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Stockwerk 1/2
4-Schlafzimmer-Maisonette-Wohnung in einer bewachten Anlage in der Nähe der Brücke in Kaytaz…
$138,606
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