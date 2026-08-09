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Wohnimmobilien in Silivri, Türkei

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wohnungen
13
15 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Silivri, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Silivri, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 468 m²
Blue Triumph liegt an der Küste des Marmarameeres, das durch seine großartige Geschichte und…
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Wohnung in , Türkei
Wohnung
, Türkei
Fläche 3 m²
$32,84M
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Wohnung 1 zimmer in Silivri, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Silivri, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 209 m²
$338,682
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 1 zimmer in Silivri, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Silivri, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 500 m²
$576,000
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Wohnung 1 zimmer in Silivri, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Silivri, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 264 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Silivri, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Silivri, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 280 m²
$322,081
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Wohnung 1 zimmer in Silivri, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Silivri, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Mit seiner hochwertigen Technik, Details im Innen- und Außendesign und seiner einzigartigen …
$559,034
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Wohnung 1 zimmer in Silivri, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Silivri, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 590 m²
Blue Triumph liegt an der Küste des Marmarameeres, das durch seine großartige Geschichte und…
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Wohnung 1 zimmer in Silivri, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Silivri, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 385 m²
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Silivri, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Silivri, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 845 m²
Blue Triumph liegt an der Küste des Marmarameeres, das durch seine großartige Geschichte und…
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Villa 4 zimmer in Silivri, Türkei
Villa 4 zimmer
Silivri, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Geräumige Villen mit Garten und Schwimmbad in Istanbul Silivri Die zum Verkauf stehenden Vil…
$516,780
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Wohnung 1 zimmer in Silivri, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Silivri, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 506 m²
Erreichen Sie die höheren Lebensstandards mit Ultiplus Residences, einem komfortablen und pr…
$596,081
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Wohnung 1 zimmer in Silivri, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Silivri, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 507 m²
Erreichen Sie die höheren Lebensstandards mit Ultiplus Residences, einem komfortablen und pr…
$597,259
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Villa 1 zimmer in Silivri, Türkei
Villa 1 zimmer
Silivri, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 500 m²
Etagenzahl 2
General information  Location: SILIVERI/SELİMPAŞA  Construction company: ACET  Area…
$565,305
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Silivri, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Silivri, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 14
$180,000
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