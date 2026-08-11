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Wohnimmobilien in Bakırköy, Türkei

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84
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3
87 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 8 zimmer in Bakırköy, Türkei
Doppelhaus 8 zimmer
Bakırköy, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 430 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen mit umfangreichen sozialen Annehmlichkeiten in Bakırköy, Istanbul Bakırköy zeichne…
$4,51M
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Bakırköy, Türkei
Wohnung 6 Schlafzimmer
Bakırköy, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 617 m²
Nivak Florya
$4,09M
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Wohnung 3 zimmer in Bakırköy, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bakırköy, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Etagenzahl 17
Elegante Wohnungen in einem Markenprojekt in Bakırköy İstanbul Die Wohnung befindet sich auf…
$952,632
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TekceTekce
Wohnung 1 zimmer in Bakırköy, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Bakırköy, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 85 m²
Die Meris Dragos, die in Dragos, im neuen Zentrum der Attraktion der anatolischen Seite mit …
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Bakırköy, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Bakırköy, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 7
Fläche 670 m²
Retro Residence wurde so konzipiert, dass Sie alle Einrichtungen und Möglichkeiten der Stadt…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Bakırköy, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Bakırköy, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 105 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 zimmer in Bakırköy, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bakırköy, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen mit umfangreichen sozialen Annehmlichkeiten in Bakırköy, Istanbul Bakırköy zeichne…
$1,46M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Bakırköy, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Bakırköy, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 237 m²
Seeohren
$2,49M
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Bakırköy, Türkei
Wohnung 5 Schlafzimmer
Bakırköy, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 364 m²
Himmlische Residenz
$3,35M
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Wohnung 5 zimmer in Bakırköy, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Bakırköy, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Für Investoren:✅Garantiertes Mieteinkommen von 7% pro Jahr - von 31.500 USD pro Jahr.Diese B…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Bakırköy, Türkei
Wohnung 5 Schlafzimmer
Bakırköy, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 719 m²
Himmlische Residenz
$6,40M
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Wohnung 1 zimmer in Bakırköy, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Bakırköy, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 243 m²
Retro Residence wurde so konzipiert, dass Sie alle Einrichtungen und Möglichkeiten der Stadt…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Bakırköy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Bakırköy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Etagenzahl 17
Elegante Wohnungen in einem Markenprojekt in Bakırköy İstanbul Die Wohnung befindet sich auf…
$702,913
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Wohnung 1 zimmer in Bakırköy, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Bakırköy, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 364 m²
Die Meris Dragos, die in Dragos, im neuen Zentrum der Attraktion der anatolischen Seite mit …
Preis auf Anfrage
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Wohnung 6 zimmer in Bakırköy, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Bakırköy, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 364 m²
Etagenzahl 17
Elegante Wohnungen in einem Markenprojekt in Bakırköy İstanbul Die Wohnung befindet sich auf…
$3,36M
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Wohnung 4 zimmer in Bakırköy, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bakırköy, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
Etagenzahl 4
Bezugsfertige Wohnungen in einem Projekt in Küstennähe in Istanbul Die Wohnungen befinden si…
$2,11M
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Wohnung 3 zimmer in Bakırköy, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bakırköy, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 221 m²
Etagenzahl 17
Wohnungen mit Meerblick in einem luxuriösen Projekt mit privatem Yachthafen in Bakırköy, Ist…
$2,49M
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Wohnung 4 zimmer in Bakırköy, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bakırköy, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 355 m²
Etagenzahl 17
Wohnungen mit Meerblick in einem luxuriösen Projekt mit privatem Yachthafen in Bakırköy, Ist…
$3,61M
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Wohnung 1 zimmer in Bakırköy, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Bakırköy, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Retro Residence wurde so konzipiert, dass Sie alle Einrichtungen und Möglichkeiten der Stadt…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Bakırköy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Bakırköy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 5
Fläche 719 m²
Die Meris Dragos, die in Dragos, im neuen Zentrum der Attraktion der anatolischen Seite mit …
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Bakırköy, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Bakırköy, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 193 m²
Seeohren
$2,03M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bakırköy, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bakırköy, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Seeohren
$2,23M
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Penthouse 8 zimmer in Bakırköy, Türkei
Penthouse 8 zimmer
Bakırköy, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 260 m²
Etagenzahl 17
Wohnungen mit Meerblick in einem luxuriösen Projekt mit privatem Yachthafen in Bakırköy, Ist…
$16,39M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bakırköy, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bakırköy, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Moderne Park Bakırköy
$380,000
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Bakırköy, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Bakırköy, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 243 m²
Nivak Florya
$2,44M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bakırköy, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bakırköy, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Willkommen in einer außergewöhnlichen Lebenserfahrung in istanbul. Dieses exquisite Anwesen …
$775,599
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bakırköy, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bakırköy, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Himmlische Residenz
$950,000
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Bakırköy, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Bakırköy, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 248 m²
Seeohren
$2,61M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Bakırköy, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Bakırköy, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 235 m²
Seeohren
$2,47M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bakırköy, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bakırköy, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Seeohren
$1,23M
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