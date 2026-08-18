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Wohnimmobilien in Mudanya, Türkei

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22 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 zimmer in Mudanya, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Stockwerk 4/6
Wohnungen mit Meerblick in Mudanya, Bursa, in einem Komplex mit Parkplatz Die Wohnungen im S…
$375,272
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Wohnung 3 zimmer in Mudanya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen mit Meerblick und Schwimmbad in Güzelyalı, Mudanya, Bursa Diese Wohnungen im Stadt…
$145,939
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Doppelhaus 6 zimmer in Mudanya, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 344 m²
Stockwerk 5/6
Wohnungen mit Meerblick in Mudanya, Bursa, in einem Komplex mit Parkplatz Die Wohnungen im S…
$458,666
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 3 zimmer in Mudanya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen mit Meerblick und überdachten Parkplätzen in Mudanya Die 2-Schlafzimmer-Wohnungen …
$166,788
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Haus 6 zimmer in Mudanya, Türkei
Haus 6 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 278 m²
Stockwerk 1/2
Stilvolle Villen mit 5 Schlafzimmern zum Verkauf in Bursa Mudanya Der Stadtteil Bademli ist …
$1,04M
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Wohnung 4 zimmer in Mudanya, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Stockwerk 2/4
Wohnungen mit Meerblick und Schwimmbad in Güzelyalı, Mudanya, Bursa Diese Wohnungen im Stadt…
$172,579
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TekceTekce
Doppelhaus 6 zimmer in Mudanya, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 360 m²
Stockwerk 4/4
Maisonette-Wohnung in einer Anlage mit Pool in Bursa Die Wohnung befindet sich in Mudanya, e…
$354,423
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Wohnung 4 zimmer in Mudanya, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Stockwerk 1/6
Wohnungen in Meeresnähe in einer Anlage mit Innen und Außenpools in Bursa Die luxuriösen und…
$229,333
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Villa 5 zimmer in Mudanya, Türkei
Villa 5 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 310 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende Doppelhaushälften in prestigeträchtiger Villenanlage in Mudanya, Bursa Diese Vi…
$792,241
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Doppelhaus 6 zimmer in Mudanya, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 305 m²
Stockwerk 5/6
Wohnungen in Meeresnähe in einer Anlage mit Innen und Außenpools in Bursa Die luxuriösen und…
$458,666
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Doppelhaus 4 zimmer in Mudanya, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Stockwerk 5/5
Duplex-Wohnung mit Meerblick zum Verkauf in einer Wohnanlage mit Parkplatz in Mudanya, Bursa…
$302,302
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Wohnung 3 zimmer in Mudanya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Stockwerk 2/4
2-Schlafzimmer-Wohnung mit Meerblick in Prime 360 in Mudanya Bursa Burgaz in Güzelyalı, eine…
$166,788
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Wohnung 2 zimmer in Mudanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 1/4
1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen mit Meerblick in Mudanya, Bursa, zu verkaufen Diese Wohnungen…
$79,340
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Wohnung 3 zimmer in Mudanya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Stockwerk 3/4
1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen mit Meerblick in Mudanya, Bursa, zu verkaufen Diese Wohnungen…
$137,831
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Villa 5 zimmer in Mudanya, Türkei
Villa 5 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
Etagenzahl 3
Villa mit Meerblick und Pool in Mudanya Halitpaşa Halitpaşa, ein elitäres und sich neu entwi…
$1,20M
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Wohnung 4 zimmer in Mudanya, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Stockwerk 1/5
Wohnungen in einem prestigeträchtigen Komplex mit Pool in Bursa Mudanya Mudanya ist der pres…
$271,030
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Wohnung 3 zimmer in Mudanya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Stockwerk 1/6
Wohnungen mit Meerblick in Mudanya, Bursa, in einem Komplex mit Parkplatz Die Wohnungen im S…
$208,484
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Doppelhaus 6 zimmer in Mudanya, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 330 m²
Stockwerk 4/5
Wohnungen in einem prestigeträchtigen Komplex mit Pool in Bursa Mudanya Mudanya ist der pres…
$333,575
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Doppelhaus 5 zimmer in Mudanya, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
Stockwerk 5/6
Wohnungen in Meeresnähe in einer Anlage mit Innen und Außenpools in Bursa Die luxuriösen und…
$333,575
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Wohnung 3 zimmer in Mudanya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Stockwerk 1/6
Wohnungen in Meeresnähe in einer Anlage mit Innen und Außenpools in Bursa Die luxuriösen und…
$160,996
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Wohnung 4 zimmer in Mudanya, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 2/6
Wohnungen mit Meerblick in Mudanya, Bursa, in einem Komplex mit Parkplatz Die Wohnungen im S…
$250,181
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Villa 7 zimmer in , Türkei
Villa 7 zimmer
, Türkei
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Etagenzahl 4
$52,32M
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