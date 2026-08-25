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Wohnimmobilien in Esenyurt, Türkei

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157
158 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in 142 Sokak, Türkei
UP UP
Wohnung 3 zimmer
142 Sokak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Stockwerk 17/28
SEMBOL ISTANBUL 17th floor, 2+1, 125 m², with corner (L-shaped) balcony Walking area, soci…
$133 000
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Privatverkäufer
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Русский, Türkçe
Wohnung 1 zimmer in Esenyurt, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Esenyurt, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 177 m²
Blue Triumph liegt an der Küste des Marmarameeres, das durch seine großartige Geschichte und…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Esenyurt, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Esenyurt, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Retro Residence wurde entworfen, um Ihnen zu ermöglichen, alle Einrichtungen und Möglichkeit…
Preis auf Anfrage
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 4 zimmer in Esenyurt, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Esenyurt, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 2/16
Wohnungen mit En-Suite-Bad und Ankleidezimmer in Esenyurt. Die Anlage verfügt über ein Halle…
$169 276
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Esenyurt, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Esenyurt, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Ritter
$371 000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Esenyurt, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Esenyurt, Türkei
Schlafräume 2
Fläche 103 m²
Kılıç Gold 2
$109 072
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TekceTekce
Wohnung 2 Schlafzimmer in Esenyurt, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Esenyurt, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Stadt der Genehmigung
$159 000
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Wohnung 1 zimmer in Esenyurt, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Esenyurt, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Esenyurt, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Esenyurt, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Blue Triumph liegt an der Küste des Marmarameeres, das durch seine großartige Geschichte und…
Preis auf Anfrage
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Villa in SOS Pizza, Türkei
Villa
SOS Pizza, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Das Projekt wurde an den Ufern von Beylikdüzu gebaut, einem neuen geliebten und vielversprec…
$900 000
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Wohnung 3 zimmer in Esenyurt, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Esenyurt, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Etagenzahl 29
Wohnungen 200 m von der Autobahn E-5 in Istanbul Esenyurt entfernt Diese Wohnungen befinden …
$300 027
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Wohnung 2 zimmer in Esenyurt, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Esenyurt, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 410 m²
Willkommen im Stari Most Atakent Projekt.Das Projekt ist in Atakent, einer der lebendigsten …
$880 000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in 1638 Sokak, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
1638 Sokak, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 178 m²
Project Residence ist eine großartige Lösung für Investoren, die eine Kombination aus Ästhet…
$300 000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Adile Nasit Bulvari, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Adile Nasit Bulvari, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Das Projekt steht als einzigartiges Projekt mit seiner Architektur und zahlreichen Privilegi…
$91 071
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Wohnung 1 zimmer in Esenyurt, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Esenyurt, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 Schlafzimmer in 118 Sokak, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
118 Sokak, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Park der Stadt
$190 000
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Wohnung 1 zimmer in Esenyurt, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Esenyurt, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 98 m²
Mirador Kartal ist ein brandneues Projekt, das es Ihnen ermöglicht, Istanbul, das im Meer re…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 zimmer in Esenyurt, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Esenyurt, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 13
Bezugsfertige Wohnungen in einem Komplex in Istanbul Esenyurt Die Wohnungen befinden sich im…
$190 290
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Adile Nasit Bulvari, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Adile Nasit Bulvari, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Wir haben ein Leben jenseits Ihrer Träume geschaffen. .Diese Hochhäuser und private Pools au…
$169 000
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Wohnung 1 zimmer in Esenyurt, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Esenyurt, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 63 m²
Blue Triumph liegt an der Küste des Marmarameeres, das durch seine großartige Geschichte und…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Esenyurt, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Esenyurt, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Esenyurt, Türkei
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Esenyurt, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 145 m²
La Strada Residence
$295 000
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Wohnung 1 zimmer in Esenyurt, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Esenyurt, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Esenyurt, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Esenyurt, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Blade View Panorama
$213 000
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Wohnung 3 Schlafzimmer in 546 Sokak, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
546 Sokak, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Premium Park
$102 836
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Wohnung 3 Schlafzimmer in , Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Das Projekt wurde am Dogan Arasly Boulevard durchgeführt, einer der wichtigsten Achsen von E…
$329 451
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Wohnung 1 zimmer in Esenyurt, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Esenyurt, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 221 m²
Azure Life-Projekt kommt zum Leben in Kavaklı Nachbarschaft von Beylikdüzü. Das Projekt, das…
$468 000
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Wohnung 1 zimmer in Esenyurt, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Esenyurt, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Esenyurt, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Esenyurt, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Mirador Kartal ist ein brandneues Projekt, das es Ihnen ermöglicht, Istanbul, das im Meer re…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 Schlafzimmer in , Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Das Projekt wurde am Dogan Arasly Boulevard durchgeführt, einer der wichtigsten Achsen von E…
$120 838
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