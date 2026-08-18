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Wohnimmobilien in Bahcelievler, Türkei

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wohnungen
25
25 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Bahcelievler, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bahcelievler, Türkei
Schlafräume 2
Fläche 106 m²
Stiff Silber
$610,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bahcelievler, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bahcelievler, Türkei
Schlafräume 1
Fläche 100 m²
Stiff Silber
$585,000
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Wohnung 3 zimmer in , Türkei
Wohnung 3 zimmer
, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 17
PreislisteFerienwohnung, 2+1, 133m2, 221,848 €Ferienwohnung, 3+1, 144m2, 232,287 €Ferienwohn…
$255,452
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung 1 Schlafzimmer in Bahcelievler, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bahcelievler, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stiff Silber
$560,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bahcelievler, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bahcelievler, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
Siren Turm
$289,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bahcelievler, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bahcelievler, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Siren Turm
$312,000
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TekceTekce
Wohnung 2 Schlafzimmer in Bahcelievler, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bahcelievler, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Siren Turm
$437,000
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Wohnung 2 zimmer in Bahcelievler, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Bahcelievler, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 5/18
Möblierte 1-Schlafzimmer Wohnung in der Nähe der Metro in Bağcılar İstanbul Die Wohnung befi…
$149,092
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Wohnung 5 zimmer in Ordu Caddesi, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Ordu Caddesi, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Für Investoren:Garantiertes Mieteinkommen von 7% pro Jahr - von 31.500 USD pro Jahr.Diese Be…
$450,000
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Wohnung 1 zimmer in Bahcelievler, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Bahcelievler, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
A unique project with the concept of luxury. The project is located in the Basin Express re…
$211,591
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Wohnung 4 zimmer in Bahcelievler, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bahcelievler, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 186 m²
Stockwerk 13/16
3.5+1 LUXURY RESIDENCE APARTMENT IN NEF BAHÇELİEVLER COMPLEX. Wir haben unsere SONSTIGE 13th…
$600,000
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Wohnung 2 zimmer in Bahcelievler, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Bahcelievler, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
profitable commercial real estate in Istanbul This multi -purpose complex is located in th…
$415,667
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Wohnung 2 zimmer in Bahcelievler, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Bahcelievler, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 72 m²
Etagenzahl 12
Wohnsiedlung – Bahçelievler, Istanbul, Türkei
$587,365
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Wohnung 2 zimmer in Bahcelievler, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Bahcelievler, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 9 281 m²
Stockwerk 2/18
Vorbereiten: Dieses Wohnprojekt ist bereit für die Belegung, mit Einheiten im August 2025 ge…
$285,000
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Wohnung 2 zimmer in Bahcelievler, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Bahcelievler, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Contrary to the city life stuck in between buildings, your house in Nef Bahçelievler will be…
$216,971
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Wohnung 2 zimmer in Bahcelievler, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Bahcelievler, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Stockwerk 10/17
This multi-purpose compound is established at the heart of the valuable business life hubs a…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Bahcelievler, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Bahcelievler, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
$228,877
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Wohnung 4 zimmer in Bahcelievler, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bahcelievler, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 187 m²
Etagenzahl 6
Wohnsiedlung – Bakırköy, Istanbul, Türkei
$892,867
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Wohnung 3 zimmer in Bahcelievler, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bahcelievler, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 3/12
Das Projekt befindet sich im Stadtteil Bahçelievler im europäischen Teil von Istanbul. In de…
$480,000
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Wohnung 3 zimmer in Bahcelievler, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bahcelievler, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
The elite complex is implemented with layouts (2+1) and (3+1) VIP quarters equipped with bal…
$415,835
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Bahcelievler, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Bahcelievler, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 9
$618,327
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Wohnung 4 zimmer in Bahcelievler, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bahcelievler, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 3/11
Elite low -rise building in the center of Istanbul The apartment is located between two …
$813,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bahcelievler, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bahcelievler, Türkei
Schlafräume 1
Fläche 64 m²
$309,000
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Wohnung 2 zimmer in Bahcelievler, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Bahcelievler, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 161 m²
Etagenzahl 8
Wohnsiedlung – Bahçelievler, Istanbul, Türkei
$420,957
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Wohnung 3 zimmer in Bahcelievler, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bahcelievler, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 199 m²
Etagenzahl 15
Wohnsiedlung – Bahçelievler, Istanbul, Türkei
$558,370
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