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Häuser in Marmararegion, Türkei

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Istanbul
96
Fatih
115
Beylikduzu
53
Yalova
44
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509 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 zimmer in Maltepe, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Maltepe, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 123 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in zentraler Lage in Maltepe, Istanbul, nahe der Küste und einem Einkaufszentrum M…
$345,233
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Doppelhaus 7 zimmer in Karacabey, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Karacabey, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 193 m²
Stockwerk 3/3
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit Schwimmbad in Bursa Karacabey Diese Wohnungen be…
$324,449
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Garten der Küste
$926,281
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Villa 4 zimmer in , Türkei
Villa 4 zimmer
, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
$12,50M
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Doppelhaus 5 zimmer in Buyukcekmece, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Buyukcekmece, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 383 m²
Etagenzahl 9
Wohnungen mit Meerblick und Pool in Büyükçekmece Marina Die zum Verkauf stehenden Wohnungen …
$1,80M
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Haus 6 zimmer in Nilufer, Türkei
Haus 6 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 272 m²
Stockwerk 1/3
Elegante Villa mit freistehendem Garten und Parkplatz in Bursa Nilüfer Die Villa befindet si…
$372,943
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Haus 3 zimmer in , Türkei
Haus 3 zimmer
, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 3/3
$6,10M
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Haus 5 zimmer in Basaksehir, Türkei
Haus 5 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 216 m²
Villen mit geräumigen Innenräumen und Balkonen in Basaksehir Istanbul Der Stadtteil Başakşeh…
$795,536
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Villa 7 zimmer in Gullu Sokak, Türkei
Villa 7 zimmer
Gullu Sokak, Türkei
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 465 m²
Stockwerk 2/2
$97,43M
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Doppelhaus 5 zimmer in Altınova, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Altınova, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 3/4
Wohnungen zum Verkauf in einem Projekt mit Pool und Parkplätzen in Yalova Kaytazdere Yalova,…
$177,812
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Doppelhaus 5 zimmer in Nilufer, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Stockwerk 4/5
Stadtblick-Residenz-Wohnungen in Bursa Nilüfer Özlüce Nilüfer ist eine moderne Wohngegend, d…
$460,695
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Haus 9 zimmer in Fatih, Türkei
Haus 9 zimmer
Fatih, Türkei
Zimmer 9
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 4
Voll möbliertes Gebäude mit Café im Erdgeschoss und Wohnungen in den Oberen 3 Etagen in Fati…
$2,50M
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Villa in Eyupsultan, Türkei
Villa
Eyupsultan, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 152 m²
Das Leben der Welt
$706,000
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Doppelhaus 3 zimmer in Ilvan Sokak, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Ilvan Sokak, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 4/4
$6,05M
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Villa 11 zimmer in Buyukcekmece, Türkei
Villa 11 zimmer
Buyukcekmece, Türkei
Zimmer 11
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 876 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen mit privaten Pools in İstanbul Büyükçekmece Die Villen befinden sich im …
$4,20M
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 209 m²
Villen von Celinen
$338,275
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Doppelhaus 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 5/5
Wohnungen in einer Anlage mit Einzigartigem Meerblick in Yalova Çınarcık Yalova entwickelt s…
$165,272
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Haus 6 Schlafzimmer in Buyukcekmece, Türkei
Haus 6 Schlafzimmer
Buyukcekmece, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 396 m²
Diese schicken Villen befinden sich in einer ruhigen Villa Komplex nur einen kurzen Spazierg…
$1,07M
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 380 m²
Villen im Grünen Tal
$1,09M
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Doppelhaus 5 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 221 m²
Stockwerk 3/4
Wohnungen mit Meerblick direkt am Sandstrand in Çınarcık Yalova liegt dank seiner Nähe zu gr…
$187,232
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Haus 8 zimmer in Fatih, Türkei
Haus 8 zimmer
Fatih, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Etagenzahl 4
Airbnb Geeignet Möbliertes Gebäude für in Fatih Balat Das 4-stöckige ganze Gebäude zum Verka…
$1,10M
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Haus 5 zimmer in Basaksehir, Türkei
Haus 5 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 179 m²
Etagenzahl 3
Triplex-Villen mit Garten 1,5 km von der TEM-Autobahn in Istanbul Başakşehir Başakşehir entw…
$662,754
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Doppelhaus 3 zimmer in Osmangazi, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Osmangazi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 166 m²
Stockwerk 6/7
Wohnungen in einer Wohnanlage mit Hallenbad und erstklassiger Lage in Bursa Osmangazi Diese …
$188,204
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Haus 18 zimmer in Fatih, Türkei
Haus 18 zimmer
Fatih, Türkei
Zimmer 18
Schlafräume 13
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 340 m²
Etagenzahl 4
6-Stöckiges Gebäude mit der Möglichkeit zur Kurzfristigen Vermietung Das schlüsselfertige Ge…
$2,60M
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Bosporus Deluxe
$216,000
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Villa in Eyupsultan, Türkei
Villa
Eyupsultan, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Das Leben der Welt
$648,000
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Doppelhaus 7 zimmer in Uskudar, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Uskudar, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 227 m²
Wohnung mit Stadtblick in Küstennähe in Üsküdar, Istanbul Die Wohnung befindet sich auf der …
$733,186
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Bungalow 3 zimmer in Osmangazi, Türkei
Bungalow 3 zimmer
Osmangazi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 450 m²
Stockwerk 1/1
Bergwohnungen im Wald in Bursa Osmangazi Die Häuser befinden sich in der Nähe des Hotelgebie…
$633,630
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 455 m²
Hillcrest Villas
$3,50M
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Bosporus Deluxe
$182,871
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villen
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