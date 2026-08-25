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Wohnimmobilien in Yalova, Türkei

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Yalova Merkez
43
Cinarcik
50
Çiftlikköy
14
Termal
10
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139 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 2/3
Immobilien in einer Boutique-Anlage Fußläufig zu allen Annehmlichkeiten in Yalova Yalova, da…
$166 941
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Villa 6 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Villa 6 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 375 m²
Stockwerk 1/3
Triplexvilla mit eigenem Pool und Aufzug in Yalova Kadıköy Die Triplexvilla befindet sich in…
$678 580
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Doppelhaus 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in einer Anlage mit Pool und Aussicht im Zentrum von Çınarcık, Yalova Yalova liegt…
$135 421
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 4 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 1/2
Geräumige Wohnungen in einer Wohnanlage im Zentrum von Yalova Yalova wird aufgrund seiner gu…
$115 575
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Wohnung 6 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 3/5
Vorteilhaft Bepreiste Immobilien mit Meerblick in Yalova Çınarcık Direkt am Marmarameer gele…
$249 828
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Wohnung 4 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 1/5
Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage mit Pool in Yalova Yalova ist dank seiner Nähe zu Ista…
$145 928
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TekceTekce
Wohnung 1 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 1/5
Luxuswohnungen in einem modernen Komplex mit exklusiven Einrichtungen in Yalova Die Luxuswoh…
$62 457
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Wohnung 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen mit Meer und Naturblick in vorteilhafter Lage in Yalova Çınarcık Die Wohnungen zum…
$151 765
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Doppelhaus 5 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 278 m²
Stockwerk 4/5
Luxuswohnungen in einem modernen Komplex mit exklusiven Einrichtungen in Yalova Die Luxuswoh…
$322 355
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Hurriyet Sokak, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Hurriyet Sokak, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 311 m²
Nacht der Liebe
$320 000
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Doppelhaus 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen mit Meer und Naturblick in vorteilhafter Lage in Yalova Çınarcık Die Wohnungen zum…
$291 855
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Wohnung 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in einer Anlage mit Pool und Aussicht im Zentrum von Çınarcık, Yalova Yalova liegt…
$129 584
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Wohnung 3 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/2
Sichere Wohnungen in einer Anlage in der Nähe von Termal und der Çınarcık-Straße Mit seiner …
$95 729
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Doppelhaus 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen mit Meer und Naturblick in vorteilhafter Lage in Yalova Çınarcık Die Wohnungen zum…
$178 615
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Doppelhaus 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 3/5
Vorteilhaft Bepreiste Immobilien mit Meerblick in Yalova Çınarcık Direkt am Marmarameer gele…
$120 244
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Wohnung 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/4
Geräumige 2-Schlafzimmer-Wohnungen in Strandnähe in Yalova Yalova ist eine Küstenstadt in de…
$103 948
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Doppelhaus 7 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 321 m²
Stockwerk 1/3
Geräumige Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer in Yalova Çınarcık Yalova, eine bedeutend…
$661 928
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Wohnung 3 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 119 m²
Stockwerk 1/4
Geräumige Wohnungen in einer bewachten Anlage mit Pool in Çiftlikköy Yalova genießt eine str…
$150 597
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Wohnung 2 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/3
Geräumige Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer in Yalova Çınarcık Yalova, eine bedeutend…
$203 131
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Doppelhaus 7 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 315 m²
Stockwerk 4/4
Geräumige Wohnungen in einer bewachten Anlage mit Pool in Çiftlikköy Yalova genießt eine str…
$322 355
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Doppelhaus 5 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen mit Meer und Naturblick in vorteilhafter Lage in Yalova Çınarcık Die Wohnungen zum…
$357 231
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Wohnung 3 zimmer in Armutlu, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Armutlu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen in der Nähe aller Annehmlichkeiten in Armutlu, Yalova Yalova ist aufgrund seiner N…
$93 977
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Doppelhaus 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
Stockwerk 3/5
Geräumige Wohnungen mit unvergleichlichem Naturblick in Çınarcık Yalova Die Wohnungen befind…
$150 597
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Wohnung 3 zimmer in Altınova, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Altınova, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen zum Verkauf in einem Projekt mit Pool und Parkplätzen in Yalova Kaytazdere Yalova,…
$103 948
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Wohnung 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Stockwerk 2/5
Geräumige Wohnungen mit Naturblick in Gehentfernung zum Strand in Çınarcık Yalova Die Region…
$170 443
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Wohnung 2 zimmer in , Türkei
Wohnung 2 zimmer
, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 3/3
Möblierte Wohnung in Yalova Çınarcık, nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt Die Nähe von Y…
$64 792
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Haus 6 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Haus 6 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 265 m²
Etagenzahl 3
5-Schlafzimmer-Villen in Yalovas wachsender Region Samanlı Yalova gewinnt aufgrund seiner Nä…
$283 812
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Wohnung 4 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Stockwerk 3/4
Neu gebaute Wohnungen mit Meerblick in Strandnähe in Yalova Yalova ist eine beliebte Stadt i…
$207 895
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Wohnung 3 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen zum Verkauf am Rande der Yalova-Termal-Straße Yalova erfreut sich dank seiner gute…
$81 136
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Haus 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Haus 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 235 m²
Stockwerk 1/2
Doppelhaushälften mit Meerblick, privaten Pools und Gärten in Çınarcık Die Villen befinden s…
$379 412
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Eigenschaftstypen in Yalova

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Yalova, Türkei

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