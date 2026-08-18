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Wohnimmobilien in Tuzla, Türkei

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23
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26 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Tuzla, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Tuzla, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Tuzla, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Tuzla, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 123 m²
Möchten Sie nicht Ihren Platz in der elegantesten und herausragendsten Region Istanbuls einn…
$214,000
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Wohnung 1 zimmer in Tuzla, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Tuzla, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 380 m²
Terrasse Dust Tower steigt in Kartal, der Elite-Lage der Anatolischen Seite, mit Himmelsgärt…
$1,24M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 2 zimmer in Tuzla, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Tuzla, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 3
Fläche 235 m²
Terrasse Dust Tower steigt in Kartal, der Elite-Lage der Anatolischen Seite, mit Himmelsgärt…
$545,000
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Wohnung 1 zimmer in Tuzla, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Tuzla, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 80 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Tuzla, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Tuzla, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 312 m²
Terrasse Dust Tower steigt in Kartal, der Elite-Lage der Anatolischen Seite, mit Himmelsgärt…
$780,000
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 1 zimmer in Tuzla, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Tuzla, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 214 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Tuzla, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Tuzla, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Immer den Frieden Ihrer Familie im Fokus zu halten, erwartet Sie in diesem Projekt ein siche…
$341,156
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Wohnung 1 zimmer in Tuzla, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Tuzla, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Fläche 144 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Tuzla, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Tuzla, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 45
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Blue Triumph liegt an der Küste des Marmarameeres, das durch seine großartige Geschichte und…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 5 zimmer in Hastane Sokagi, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Hastane Sokagi, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Stockwerk 3/3
$16,86M
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Haus 5 zimmer in Hastane Sokagi, Türkei
Haus 5 zimmer
Hastane Sokagi, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Stockwerk 3/3
$16,86M
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Wohnung in 10 Cadde, Türkei
Wohnung
10 Cadde, Türkei
Fläche 335 m²
$8,43M
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Wohnung 1 zimmer in Tuzla, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Tuzla, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Immer den Frieden Ihrer Familie im Fokus zu halten, erwartet Sie in diesem Projekt ein siche…
$294,624
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Wohnung 1 zimmer in Tuzla, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Tuzla, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Villa 9 zimmer in Tuzla, Türkei
Villa 9 zimmer
Tuzla, Türkei
Zimmer 9
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Etagenzahl 3
Villen mit großen Freiflächen in der Nähe des Viaport-Einkaufszentrums in Tuzla Der Stadttei…
$1,40M
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Wohnung 1 zimmer in Tuzla, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Tuzla, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 256 m²
Immer den Frieden Ihrer Familie im Fokus zu halten, erwartet Sie in diesem Projekt ein siche…
$504,219
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Wohnung 1 zimmer in Tuzla, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Tuzla, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 55
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 311 m²
Blue Triumph liegt an der Küste des Marmarameeres, das durch seine großartige Geschichte und…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Tuzla, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Tuzla, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Möchten Sie nicht Ihren Platz in der elegantesten und herausragendsten Region Istanbuls einn…
$340,000
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Villa 7 zimmer in Tuzla, Türkei
Villa 7 zimmer
Tuzla, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Villen zum Verkauf mit großem Landschaftsgarten in der Nähe des Einkaufszentrums Viaport in …
$1,40M
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Wohnung 1 zimmer in Tuzla, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Tuzla, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 186 m²
Blue Triumph liegt an der Küste des Marmarameeres, das durch seine großartige Geschichte und…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Tuzla, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Tuzla, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Das Projekt befindet sich im Herzen von Istanbul, auf der E5 Straße, 950 Meter von Çağlayan …
$171,049
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Wohnung 3 zimmer in Tuzla, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Tuzla, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Exclusive apartments with a magnificent view of the marina In the magnificent blocks of th…
$300,000
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Zimmer 3 zimmer in Tuzla, Türkei
Zimmer 3 zimmer
Tuzla, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Wohnungen zum Verkauf in Istanbul - Tuzla Wir präsentieren Ihnen das schönste Projekt - VEMA…
$184,000
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Zimmer 2 zimmer in Tuzla, Türkei
Zimmer 2 zimmer
Tuzla, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Wohnungen zum Verkauf in Istanbul - Tuzla Wir präsentieren Ihnen das schönste Projekt - VEMA…
$128,000
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Zimmer 4 zimmer in Tuzla, Türkei
Zimmer 4 zimmer
Tuzla, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 235 m²
Wohnungen zum Verkauf in Istanbul - Tuzla Wir präsentieren Ihnen das schönste Projekt - VEMA…
$572,000
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