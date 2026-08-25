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Wohnimmobilien in Bagcilar, Türkei

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147
147 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Bagcilar, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bagcilar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Etagenzahl 12
Wohnungen mit Innenpool und Parkplatz in einer Wohnanlage in Bağcılar, Istanbul Die zum Verk…
$438 950
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Wohnung 1 zimmer in Bagcilar, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Bagcilar, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Fläche 217 m²
Mit über 100 Jahren Geschichte ist das prestigeträchtige Viertel Bomonti des alten Istanbul …
$829 000
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Wohnung 1 zimmer in Bagcilar, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Bagcilar, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 65 m²
Die Welt der Welt Home, Homeoffice besteht aus 279 unabhängigen Abschnitten von 73 Quadratme…
$147 215
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 3 Schlafzimmer in Bagcilar, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Bagcilar, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 139 m²
Livid Prime
$187 246
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Wohnung 1 zimmer in Bagcilar, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Bagcilar, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
In Bahçelievler steigt ein innovatives Leben. Privasols intelligente Häuser versprechen Ihne…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bagcilar, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bagcilar, Türkei
Schlafräume 2
Fläche 113 m²
Vitalität
$324 000
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TekceTekce
Wohnung 1 zimmer in Bagcilar, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Bagcilar, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Fläche 197 m²
Vier Istanbul, ein neues Investitionszentrum in Ümraniye, bietet Ihnen alle Vorteile seiner …
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Bagcilar, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Bagcilar, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Fläche 168 m²
Stellen Sie sich ein Haus vor. Am Ufer eines blauen Meeres! Die schönste Lage in Alanya. Uns…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Bagcilar, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Bagcilar, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Park Ruby befindet sich in einer 470-jährigen Nachbarschaft.Kurtuluş ist 350 Meter, U-Bahn-S…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Bagcilar, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Bagcilar, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 217 m²
Europäische Wohnungen Yenimahalle
$829 000
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Bagcilar, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Bagcilar, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 222 m²
Paladin Star
$692 000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bagcilar, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bagcilar, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Glaubwürdiges Zentrum
$447 300
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Bagcilar, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Bagcilar, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 156 m²
Paladin Star
$487 200
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Wohnung 4 zimmer in Bagcilar, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bagcilar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
Etagenzahl 17
Geräumige Wohnungen zum Verkauf an der Basın Ekspres Road in Bağcılar, Istanbul Die Wohnunge…
$598 887
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Bagcilar, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Bagcilar, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 193 m²
Capitol Batışehir
$1,01M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Bagcilar, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Bagcilar, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 197 m²
Asta Residence
$681 500
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Wohnung 1 zimmer in Bagcilar, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Bagcilar, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Fläche 95 m²
Sevenhills ist ein ganz besonderes Projekt am Zeytinburnu Shore, einer der beliebtesten Orte…
$285 000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cumhuriyet Caddesi, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cumhuriyet Caddesi, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 136 m²
Aurora Häuser
$171 000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bagcilar, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bagcilar, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Iconic Living
$347 000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bagcilar, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bagcilar, Türkei
Schlafräume 2
Fläche 132 m²
Europäische Wohnungen Yenimahalle
$490 000
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Wohnung 1 zimmer in Bagcilar, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Bagcilar, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 100 m²
Mirador Kartal ist ein brandneues Projekt, das es Ihnen ermöglicht, Istanbul, das im Meer re…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Bagcilar, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Bagcilar, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Vier Istanbul, ein neues Investitionszentrum in Ümraniye, bietet Ihnen alle Vorteile seiner …
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Bagcilar, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Bagcilar, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Fläche 139 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Bagcilar, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Bagcilar, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 117 m²
Vier Istanbul, ein neues Investitionszentrum in Ümraniye, bietet Ihnen alle Vorteile seiner …
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Wohnung 1 zimmer in Bagcilar, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Bagcilar, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Fläche 151 m²
Das Privileg, im Zentrum des Lebens zu sein. Ein Ort für alle Ihre Bedürfnisse.Unser Projekt…
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Wohnung 4 zimmer in Bagcilar, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bagcilar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Etagenzahl 15
Wohnungen in einem Komplex mit Hallenbad in Bağcılar İstanbul Die Wohnungen befinden sich im…
$568 792
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Wohnung 2 zimmer in Bagcilar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Bagcilar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1
Möblierte Wohnung zum Verkauf in Bağcılar, Istanbul, mit umfangreicher sozialer Infrastruktu…
$126 561
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Wohnung 1 zimmer in Bagcilar, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Bagcilar, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Fläche 151 m²
Das Projekt Uptown Height mit seiner klassischen und modernen Architektur bringt Parks, Gärt…
$456 972
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Wohnung 3 zimmer in Bagcilar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bagcilar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Etagenzahl 12
Wohnungen zum Verkauf in einem Komplex mit Hallenbad in Bağcılar In Bağcılar befinden sich g…
$458 796
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bagcilar, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bagcilar, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Vita Pfad
$538 000
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