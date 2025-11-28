Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Edremit
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Edremit, Türkei

wohnungen
20
häuser
9
29 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in , Türkei
Wohnung 4 zimmer
, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 145 m²
Stockwerk 2/4
$4,18M
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in , Türkei
Villa 4 zimmer
, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
$12,47M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in , Türkei
Haus 3 zimmer
, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 3/3
$6,09M
Eine Anfrage stellen
OneOne
Wohnung 3 zimmer in 3071 Sokak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
3071 Sokak, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 3/3
$5,74M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in , Türkei
Wohnung 3 zimmer
, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 4/4
$4,06M
Eine Anfrage stellen
Haus 2 zimmer in , Türkei
Haus 2 zimmer
, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 4/3
$4,23M
Eine Anfrage stellen
Estate Service 24Estate Service 24
Wohnung 4 zimmer in 46 Sokak, Türkei
Wohnung 4 zimmer
46 Sokak, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 2/4
$4,87M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 6 zimmer in 1040 Sokak, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
1040 Sokak, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 205 m²
Stockwerk 3/4
$8,88M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in , Türkei
Villa 6 zimmer
, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
$13,11M
Eine Anfrage stellen
AuraAura
Wohnung 3 zimmer in , Türkei
Wohnung 3 zimmer
, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/2
$5,86M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Akdeniz Caddesi, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Akdeniz Caddesi, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 4/4
$4,18M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Cumhuriyet Caddesi, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cumhuriyet Caddesi, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 3/4
$3,77M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in 118 Sokak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
118 Sokak, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 2/3
$4,90M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in , Türkei
Wohnung 3 zimmer
, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/7
$4,29M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in , Türkei
Wohnung 3 zimmer
, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/3
$7,54M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in , Türkei
Villa 5 zimmer
, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 198 m²
Etagenzahl 3
$16,82M
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in , Türkei
Haus 5 zimmer
, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 100 m²
Etagenzahl 3
$13,92M
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Kovanlik Cd, Türkei
Wohnung
Kovanlik Cd, Türkei
Fläche 331 m²
$15,02M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in , Türkei
Wohnung 3 zimmer
, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 3/4
$6,09M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in 2018 Sokak, Türkei
Wohnung 4 zimmer
2018 Sokak, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Stockwerk 3/3
$6,27M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in 202 Sokak, Türkei
Haus 4 zimmer
202 Sokak, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 2/3
$9,04M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 6 zimmer in , Türkei
Wohnung 6 zimmer
, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 4/4
$4,47M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in 303 Sokak, Türkei
Wohnung 4 zimmer
303 Sokak, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 2/4
$8,70M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in , Türkei
Wohnung 3 zimmer
, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 1/4
$3,89M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in , Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 3/3
$4,93M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in , Türkei
Wohnung 2 zimmer
, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 2/4
$3,10M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in , Türkei
Wohnung 2 zimmer
, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 4/4
$4,00M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in , Türkei
Wohnung 3 zimmer
, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 3/4
$4,23M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in 1042 Sokak, Türkei
Wohnung 4 zimmer
1042 Sokak, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 165 m²
Stockwerk 1/4
$7,83M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen