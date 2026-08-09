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Wohnimmobilien in Cinarcik, Türkei

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wohnungen
30
häuser
21
51 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 3/5
Vorteilhaft Bepreiste Immobilien mit Meerblick in Yalova Çınarcık Direkt am Marmarameer gele…
$119,980
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Wohnung 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/4
1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen in einer Anlage in Meeresnähe in Çınarcık Koru Yalova liegt i…
$74,569
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Wohnung 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/4
Geräumige 2-Schlafzimmer-Wohnungen in Strandnähe in Yalova Yalova ist eine Küstenstadt in de…
$105,173
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TekceTekce
Wohnung 1 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 2/4
Studio-Wohnung in einer Wohnanlage in Yalova Çınarcık Yalova ist eine bedeutende Stadt in de…
$40,103
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Doppelhaus 6 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 440 m²
Stockwerk 2/3
Geräumige Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer in Yalova Çınarcık Yalova, eine bedeutend…
$579,210
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Wohnung 3 zimmer in , Türkei
Wohnung 3 zimmer
, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/4
Möblierte 2-Schlafzimmer-Wohnung mit überdachtem Parkplatz in Meeresnähe in Çınarcık Yalova,…
$68,642
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Wohnung 4 zimmer in Poyraz Caddesi, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Poyraz Caddesi, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 175 m²
Stockwerk 5/5
$4,24M
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Wohnung 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Stockwerk 1/5
Geräumige Wohnungen mit unvergleichlichem Naturblick in Çınarcık Yalova Die Wohnungen befind…
$131,163
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Wohnung 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Stockwerk 2/5
Geräumige Wohnungen mit Naturblick in Gehentfernung zum Strand in Çınarcık Yalova Die Region…
$171,104
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Doppelhaus 5 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 3/5
Vorteilhaft Bepreiste Immobilien mit Meerblick in Yalova Çınarcık Direkt am Marmarameer gele…
$220,347
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Wohnung 2 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 1/4
1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen in einer Anlage in Meeresnähe in Çınarcık Koru Yalova liegt i…
$57,106
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Wohnung 2 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen mit Meer und Naturblick in vorteilhafter Lage in Yalova Çınarcık Die Wohnungen zum…
$90,149
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Doppelhaus 5 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 221 m²
Stockwerk 3/4
Wohnungen mit Meerblick direkt am Sandstrand in Çınarcık Yalova liegt dank seiner Nähe zu gr…
$187,232
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Wohnung 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in einer Anlage mit Pool und Aussicht im Zentrum von Çınarcık, Yalova Yalova liegt…
$130,362
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Wohnung 2 zimmer in Hasanbaba caddesi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Hasanbaba caddesi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 2/4
Brandneue Wohnung im Cennet Yalova-Komplex mit Annehmlichkeiten in Çınarcık Yalova, eine der…
$61,143
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Wohnung 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen mit Meer und Naturblick in vorteilhafter Lage in Yalova Çınarcık Die Wohnungen zum…
$148,586
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Wohnung 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Stockwerk 1/5
Geräumige Wohnungen mit Naturblick in Gehentfernung zum Strand in Çınarcık Yalova Die Region…
$141,045
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Doppelhaus 5 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 315 m²
Stockwerk 1/3
Geräumige Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer in Yalova Çınarcık Yalova, eine bedeutend…
$638,171
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Wohnung 2 zimmer in , Türkei
Wohnung 2 zimmer
, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 3/3
Möblierte Wohnung in Yalova Çınarcık, nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt Die Nähe von Y…
$65,181
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Haus 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Haus 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 235 m²
Stockwerk 1/2
Doppelhaushälften mit Meerblick, privaten Pools und Gärten in Çınarcık Die Villen befinden s…
$381,515
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Wohnung 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 2/2
Wohnungen in einer Anlage mit Pool und Aussicht im Zentrum von Çınarcık, Yalova Yalova liegt…
$141,045
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Wohnung 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 176 m²
Stockwerk 1/3
Geräumige Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer in Yalova Çınarcık Yalova, eine bedeutend…
$409,136
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Wohnung 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 153 m²
Stockwerk 1/3
Geräumige Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer in Yalova Çınarcık Yalova, eine bedeutend…
$245,727
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Doppelhaus 6 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Stockwerk 4/5
Geräumige Wohnungen mit Naturblick in Gehentfernung zum Strand in Çınarcık Yalova Die Region…
$246,251
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Doppelhaus 5 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 3/5
Vorteilhaft Bepreiste Immobilien mit Meerblick in Yalova Çınarcık Direkt am Marmarameer gele…
$220,347
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Doppelhaus 5 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen mit Meer und Naturblick in vorteilhafter Lage in Yalova Çınarcık Die Wohnungen zum…
$359,549
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Doppelhaus 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 3/5
Wohnungen mit Meerblick in zentraler Lage in Çınarcık Yalova Die Wohnungen mit Meerblick bef…
$176,830
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Wohnung 2 zimmer in Cinarcik, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/3
Geräumige Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer in Yalova Çınarcık Yalova, eine bedeutend…
$204,631
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Doppelhaus 7 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 321 m²
Stockwerk 1/3
Geräumige Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer in Yalova Çınarcık Yalova, eine bedeutend…
$665,918
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Doppelhaus 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 5/5
Wohnungen in einer Anlage mit Einzigartigem Meerblick in Yalova Çınarcık Yalova entwickelt s…
$165,272
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