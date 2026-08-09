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Wohnimmobilien in Sultangazi, Türkei

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19
19 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Sultangazi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Sultangazi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Etagenzahl 10
Wohnungen in einem umfangreichen Projekt in İstanbul Sultangazi Diese Wohnungen befinden sic…
$401,045
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Wohnung 4 zimmer in Sultangazi, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Sultangazi, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 7/12
Bezugsfertige Wohnung in Istanbul Sultangazi, in der Nähe der Nord-Marmara-Autobahn Die bezu…
$199,945
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sultangazi, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sultangazi, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Co-Star Leben
$240,000
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 Schlafzimmer in Sultangazi, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sultangazi, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 151 m²
Co-Star Leben
$407,000
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Wohnung 1 zimmer in Sultangazi, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Sultangazi, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Fläche 151 m²
Die ersten Schritte zu einem privilegierten Leben werden in Riverwind gemacht, die aus 493 W…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 5 zimmer in Sultangazi, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Sultangazi, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Etagenzahl 10
Wohnungen in einem umfangreichen Projekt in İstanbul Sultangazi Diese Wohnungen befinden sic…
$682,103
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sultangazi, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sultangazi, Türkei
Schlafräume 2
Fläche 101 m²
Soja Park Sultangazi
$182,000
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Wohnung 1 zimmer in Sultangazi, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Sultangazi, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Das Greeniva-Projekt befindet sich in der Nachbarschaft von Fevzi Çakmak im Stadtteil Kepez …
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Sultangazi, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Sultangazi, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Das Greeniva-Projekt befindet sich in der Nachbarschaft von Fevzi Çakmak im Stadtteil Kepez …
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Sultangazi, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Sultangazi, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Die ersten Schritte zu einem privilegierten Leben werden in Riverwind gemacht, die aus 493 W…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Sultangazi, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Sultangazi, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Co-Star Leben
$596,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sultangazi, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sultangazi, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Co-Star Leben
$193,154
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Wohnung 1 zimmer in Sultangazi, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Sultangazi, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Fläche 116 m²
Die ersten Schritte zu einem privilegierten Leben werden in Riverwind gemacht, die aus 493 W…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Sultangazi, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Sultangazi, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Fläche 101 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Sultangazi, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Sultangazi, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 123 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 zimmer in Sultangazi, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Sultangazi, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Etagenzahl 10
Wohnungen in einem umfangreichen Projekt in İstanbul Sultangazi Diese Wohnungen befinden sic…
$539,902
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sultangazi, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sultangazi, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 123 m²
Soja Park Sultangazi
$211,000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sultangazi, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sultangazi, Türkei
Schlafräume 2
Fläche 116 m²
Co-Star Leben
$313,000
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Wohnung 3 zimmer in Sultangazi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Sultangazi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Apartment with magnificent views of the city in Istanbul The project has a magnificent view…
$158,227
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