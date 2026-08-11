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Wohnimmobilien in Termal, Türkei

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10 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Termal, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Termal, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen in einem Projekt mit Pool mit Heilwasser in Yalova Termal Yalova, die Perle der Ma…
$130,362
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Wohnung 3 zimmer in Termal, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Termal, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen in einem Projekt mit Pool mit Heilwasser in Yalova Termal Yalova, die Perle der Ma…
$117,487
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Doppelhaus 3 zimmer in Termal, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Termal, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/6
Möblierte Maisonette-Wohnung mit 2 Schlafzimmern in Yalova Termal Die Wohnung liegt in Yalov…
$110,174
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Termal, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Termal, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Entdecken Sie Ihre Investment Haven in Termal, Yalova! Diese außergewöhnlichen Eigenschaften…
$283,699
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Wohnung 3 zimmer in Termal, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Termal, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 2/4
Luxuswohnungen in einem eleganten Komplex in Yalova Termal Yalova hat mit seiner Nähe zu Ist…
$150,248
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Wohnung 2 zimmer in Termal, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Termal, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Projekt in Termal Yalova Yalova hat eine vorteilhafte Lage …
$351,456
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Wohnung 2 zimmer in Termal, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Termal, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen in einem Projekt mit Pool mit Heilwasser in Yalova Termal Yalova, die Perle der Ma…
$95,176
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Doppelhaus 3 zimmer in Termal, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Termal, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen in einem Projekt mit Pool mit Heilwasser in Yalova Termal Yalova, die Perle der Ma…
$126,016
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Villa 6 zimmer in , Türkei
Villa 6 zimmer
, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Triplex-Villa mit Meerblick in Akköy Yalova zu verkaufen Aufgrund ihrer Nähe zu…
$411,574
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Doppelhaus 4 zimmer in Termal, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Termal, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 310 m²
Stockwerk 4/4
Luxuswohnungen in einem eleganten Komplex in Yalova Termal Yalova hat mit seiner Nähe zu Ist…
$291,272
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