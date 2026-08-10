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Wohnimmobilien in Bursa, Türkei

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Nilufer
45
Kestel
34
Osmangazi
26
Mudanya
22
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144 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Nilufer, Türkei
Villa 5 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 208 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen in einer Wohnanlage in Gümüştepe, Nilüfer Das Viertel Gümüştepe im Bezir…
$758,172
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Wohnung 3 zimmer in Osmangazi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Osmangazi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 10/13
2-Schlafzimmer-Wohnung zum Verkauf in einer Wohnanlage mit Parkplätzen in Osmangazi, Bursa D…
$105,173
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Doppelhaus 7 zimmer in Karacabey, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Karacabey, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 193 m²
Stockwerk 3/3
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit Schwimmbad in Bursa Karacabey Diese Wohnungen be…
$327,178
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in Mudanya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Stockwerk 3/4
1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen mit Meerblick in Mudanya, Bursa, zu verkaufen Diese Wohnungen…
$138,690
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Wohnung 2 zimmer in Osmangazi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Osmangazi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 1/5
Investitionswohnungen mit überdachter Parkgarage in Bursa Osmangazi Diese Wohnungen befinden…
$99,972
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Wohnung 4 zimmer in Osmangazi, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Osmangazi, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Stockwerk 1/5
Wohnungen mit Tiefgaragenstellplatz in Bursa Osmangazi zu verkaufen Das Projekt befindet sic…
$171,433
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Wohnung 3 zimmer in Osmangazi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Osmangazi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 1/5
Investitionswohnungen mit überdachter Parkgarage in Bursa Osmangazi Diese Wohnungen befinden…
$141,002
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Wohnung 4 zimmer in Karacabey, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Karacabey, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 2/3
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit Schwimmbad in Bursa Karacabey Diese Wohnungen be…
$273,913
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Wohnung 3 zimmer in Osmangazi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Osmangazi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Stockwerk 1/5
Wohnungen mit Tiefgaragenstellplatz in Bursa Osmangazi zu verkaufen Das Projekt befindet sic…
$152,559
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Wohnung 2 zimmer in Karacabey, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Karacabey, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 1/3
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit Schwimmbad in Bursa Karacabey Diese Wohnungen be…
$127,172
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Wohnung 2 zimmer in Mudanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 1/4
1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen mit Meerblick in Mudanya, Bursa, zu verkaufen Diese Wohnungen…
$79,964
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Wohnung 4 zimmer in Balabancik Caddesi, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Balabancik Caddesi, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Stockwerk 2/6
$5,81M
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Wohnung 4 zimmer in Mudanya, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Stockwerk 1/5
Wohnungen in einem prestigeträchtigen Komplex mit Pool in Bursa Mudanya Mudanya ist der pres…
$273,913
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Wohnung 3 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen in einem Wohnkomplex mit umfangreichen sozialen Einrichtungen in Kayapa, Bursa Kay…
$122,287
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Villa 3 zimmer in 541 Nolu Sokak, Türkei
Villa 3 zimmer
541 Nolu Sokak, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
$15,10M
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Villa 6 zimmer in İnegöl, Türkei
Villa 6 zimmer
İnegöl, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 520 m²
Etagenzahl 4
Freistehende Villa mit 5 Schlafzimmern, Innenpool und Aufzug in Bursa İnegöl zu verkaufen İn…
$1,37M
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Wohnung 2 zimmer in Kestel, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/4
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Ein Komplex mit Wohnu…
$161,350
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Wohnung 3 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 217 m²
Stockwerk 2/5
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in einer Wohnanlage mit Pool und überdachter Parkgarage in Bu…
$368,684
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Doppelhaus 5 zimmer in Nilufer, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Stockwerk 4/5
Stadtblick-Residenz-Wohnungen in Bursa Nilüfer Özlüce Nilüfer ist eine moderne Wohngegend, d…
$463,456
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Doppelhaus 5 zimmer in Mudanya, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
Stockwerk 5/6
Wohnungen in Meeresnähe in einer Anlage mit Innen und Außenpools in Bursa Die luxuriösen und…
$337,583
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Wohnung 2 zimmer in Osmangazi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Osmangazi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 1/7
Wohnungen in einer Wohnanlage mit Hallenbad und erstklassiger Lage in Bursa Osmangazi Diese …
$138,690
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Wohnung 2 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 1/4
Möblierte 1-Schlafzimmer-Investitionswohnungen in Bursa Nilüfer Diese Wohnungen befinden sic…
$83,990
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Wohnung 4 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 203 m²
Stockwerk 2/6
Wohnungen mit großzügigen Terrassen in einem prestigeträchtigen Komplex in Bursa Balat ist e…
$414,914
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Wohnung 5 zimmer in Bursa Cevre Yolu, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Bursa Cevre Yolu, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 215 m²
Stockwerk 11/14
$6,80M
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Wohnung 3 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Stockwerk 1/6
Wohnungen mit großzügigen Terrassen in einem prestigeträchtigen Komplex in Bursa Balat ist e…
$342,102
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Ayaz, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ayaz, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Willkommen in einer außergewöhnlichen Lebenserfahrung in Mersin. Dieses exquisite Anwesen um…
$81,432
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Doppelhaus 5 zimmer in Osmangazi, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Osmangazi, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 254 m²
Stockwerk 4/5
Wohnungen in einer Neuen Anlage mit Pool in Bursa Osmangazi Die Wohnungen befinden sich in e…
$232,377
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Wohnung 2 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 1/3
1-, 2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in einer Wohnanlage in Bursa Nilüfer Die Wohnungen befin…
$94,772
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Wohnung 3 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 1/8
Bursa Nilüfer Karaman Wohnungen mit Blick auf die Stadt und Uludağ zu verkaufen Die Wohnunge…
$164,117
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Wohnung 4 zimmer in Mudanya, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Stockwerk 2/4
Wohnungen mit Meerblick und Schwimmbad in Güzelyalı, Mudanya, Bursa Diese Wohnungen im Stadt…
$174,572
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Eigenschaftstypen in Bursa

wohnungen
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Immobilienangaben in Bursa, Türkei

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