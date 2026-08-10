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Wohnimmobilien in Sancaktepe, Türkei

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wohnungen
8
10 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Sancaktepe, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Sancaktepe, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Wohnungen zum Verkauf in einer malerischen Wohnanlage in der Nähe der U-Bahn in Sancaktepe, …
$360,594
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Doppelhaus 5 zimmer in Sancaktepe, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Sancaktepe, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 324 m²
Wohnungen zum Verkauf in einer malerischen Wohnanlage in der Nähe der U-Bahn in Sancaktepe, …
$802,338
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Wohnung 1 zimmer in Sancaktepe, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Sancaktepe, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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TekceTekce
Wohnung 4 zimmer in Sancaktepe, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Sancaktepe, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Das Projekt befindet sich im Zentrum von Sancaktepe, auf der asiatischen Seite von Istanbul.…
$390,000
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Wohnung 4 zimmer in Sancaktepe, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Sancaktepe, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 233 m²
Wohnungen zum Verkauf in einer malerischen Wohnanlage in der Nähe der U-Bahn in Sancaktepe, …
$505,219
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Wohnung 2 zimmer in Sancaktepe, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Sancaktepe, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Wohnungen zum Verkauf in einer malerischen Wohnanlage in der Nähe der U-Bahn in Sancaktepe, …
$263,592
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Wohnung 1 zimmer in Sancaktepe, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Sancaktepe, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 zimmer in Sancaktepe, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Sancaktepe, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
The complex is located in the area of ​​the Sanjaktepa. The project is built on an area of…
$273,000
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Villa 6 zimmer in Sancaktepe, Türkei
Villa 6 zimmer
Sancaktepe, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 340 m²
Erbaut mit 20 Jahren internationaler Erfahrung und einer überlegenen Bauperspektive, sind wi…
$1,35M
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Wohnung 4 zimmer in Pasakoy Mahallesi, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Pasakoy Mahallesi, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Etagenzahl 12
Wohnsiedlung – Sancaktepe, Istanbul, Türkei
$534,599
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