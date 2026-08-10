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Wohnimmobilien in Sakarya, Türkei

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Sapanca
6
Serdivan
4
Kaynarca
4
21 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in , Türkei
Wohnung 3 zimmer
, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 2/2
$3,86M
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Haus 4 zimmer in Sapanca, Türkei
Haus 4 zimmer
Sapanca, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
Seeblick-Häuser in einem Projekt mit Pool in Sapanca Sakarya Die Doppelhaushälften in einer …
$190,352
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Villa 5 zimmer in Sapanca, Türkei
Villa 5 zimmer
Sapanca, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
Villen in Sapanca in einer Anlage mit privatem Pool zu verkaufen Diese Villen befinden sich …
$551,293
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TekceTekce
Villa 5 zimmer in Sapanca, Türkei
Villa 5 zimmer
Sapanca, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
Villen mit Blick auf den Sapanca-See, umgeben von Natur in Sakarya Sapanca Sapanca ist eine …
$442,789
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Wohnung 4 zimmer in Serdivan, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Serdivan, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Wohnungen zum Verkauf an der Hauptstraße in Serdivan Sakarya Serdivan ist ein aufstrebender …
$137,284
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Villa 5 zimmer in Sapanca, Türkei
Villa 5 zimmer
Sapanca, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 330 m²
Villa mit privatem Pool und Waldblick in Sapanca, Sakarya Sapanca gilt mit seiner üppigen Na…
$652,999
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Wohnung in , Türkei
Wohnung
, Türkei
Fläche 2 m²
$1,86M
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Wohnung 3 zimmer in , Türkei
Wohnung 3 zimmer
, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 850 m²
Stockwerk 3/4
$1,74M
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Wohnung 3 zimmer in , Türkei
Wohnung 3 zimmer
, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 3/3
$5,23M
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Wohnung in , Türkei
Wohnung
, Türkei
Fläche 323 m²
$3,00M
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Wohnung 4 zimmer in Serdivan, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Serdivan, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Wohnungen mit 24/7-Sicherheitsdienst und Pool in Serdivan Sakarya Serdivan, ein Bezirk in Sa…
$178,336
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Wohnung in , Türkei
Wohnung
, Türkei
Fläche 218 m²
$1,74M
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Wohnung in , Türkei
Wohnung
, Türkei
Fläche 753 m²
$4,07M
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Wohnung in , Türkei
Wohnung
, Türkei
Fläche 1 m²
$2,67M
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Wohnung 4 zimmer in , Türkei
Wohnung 4 zimmer
, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 m²
Stockwerk 5/5
$2,79M
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Wohnung in , Türkei
Wohnung
, Türkei
Fläche 1 m²
$2,67M
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Wohnung 3 zimmer in , Türkei
Wohnung 3 zimmer
, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 2/2
$2,27M
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Villa 4 zimmer in Sapanca, Türkei
Villa 4 zimmer
Sapanca, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 277 m²
Etagenzahl 3
Villen mit Blick auf den Wald und privatem Pool in einer bewachten Wohnanlage in Sapanca Sap…
$589,433
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Wohnung in , Türkei
Wohnung
, Türkei
Fläche 315 m²
$1,27M
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Villa 5 zimmer in Sapanca, Türkei
Villa 5 zimmer
Sapanca, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Etagenzahl 2
$198,159
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Villa 4 zimmer in Kocaali, Türkei
Villa 4 zimmer
Kocaali, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
$143,666
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Eigenschaftstypen in Sakarya

wohnungen
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Immobilienangaben in Sakarya, Türkei

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