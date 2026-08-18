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Wohnimmobilien in Osmangazi, Türkei

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17
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23 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 zimmer in Osmangazi, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Osmangazi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 166 m²
Stockwerk 6/7
Wohnungen in einer Wohnanlage mit Hallenbad und erstklassiger Lage in Bursa Osmangazi Diese …
$187,636
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Villa in Yeniyol Caddesi, Türkei
Villa
Yeniyol Caddesi, Türkei
Fläche 112 m²
$51,83M
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Bungalow 3 zimmer in Osmangazi, Türkei
Bungalow 3 zimmer
Osmangazi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 450 m²
Stockwerk 1/1
Bergwohnungen im Wald in Bursa Osmangazi Die Häuser befinden sich in der Nähe des Hotelgebie…
$633,630
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 4 zimmer in , Türkei
Wohnung 4 zimmer
, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 2/7
$9,07M
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Wohnung 2 zimmer in Osmangazi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Osmangazi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 1/5
Investitionswohnungen mit überdachter Parkgarage in Bursa Osmangazi Diese Wohnungen befinden…
$99,030
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Doppelhaus 5 zimmer in Osmangazi, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Osmangazi, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 254 m²
Stockwerk 4/5
Wohnungen in einer Neuen Anlage mit Pool in Bursa Osmangazi Die Wohnungen befinden sich in e…
$229,333
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TekceTekce
Wohnung 4 zimmer in Hattad Sokak, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Hattad Sokak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 1/7
3-Schlafzimmer-Wohnung in einem Projekt mit überdachter Parkgarage in Bursa, Türkei Das Proj…
$164,257
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Doppelhaus 3 zimmer in Ilvan Sokak, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Ilvan Sokak, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 4/4
$6,05M
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Wohnung 5 zimmer in 2 Karanfil Caddesi, Türkei
Wohnung 5 zimmer
2 Karanfil Caddesi, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 185 m²
Stockwerk 4/4
$7,30M
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Wohnung 4 zimmer in Osmangazi, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Osmangazi, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Stockwerk 1/5
Wohnungen mit Tiefgaragenstellplatz in Bursa Osmangazi zu verkaufen Das Projekt befindet sic…
$170,262
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Doppelhaus 3 zimmer in , Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Stockwerk 10/11
$5,74M
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Wohnung 3 zimmer in Osmangazi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Osmangazi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Stockwerk 1/5
Wohnungen mit Tiefgaragenstellplatz in Bursa Osmangazi zu verkaufen Das Projekt befindet sic…
$151,533
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Wohnung 2 zimmer in Osmangazi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Osmangazi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 1/7
Wohnungen in einer Wohnanlage mit Hallenbad und erstklassiger Lage in Bursa Osmangazi Diese …
$137,831
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Wohnung 3 zimmer in Osmangazi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Osmangazi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 10/13
2-Schlafzimmer-Wohnung zum Verkauf in einer Wohnanlage mit Parkplätzen in Osmangazi, Bursa D…
$104,242
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Wohnung 5 zimmer in Mudanya Caddesi, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Mudanya Caddesi, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 2/8
$8,43M
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Wohnung 3 zimmer in Osmangazi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Osmangazi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 1/5
Investitionswohnungen mit überdachter Parkgarage in Bursa Osmangazi Diese Wohnungen befinden…
$139,965
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Wohnung 4 zimmer in Ayyildiz Caddesi, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Ayyildiz Caddesi, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 5/4
$5,93M
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Wohnung 5 zimmer in Bursa Cevre Yolu, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Bursa Cevre Yolu, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 215 m²
Stockwerk 11/14
$6,80M
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Wohnung 4 zimmer in 1 Fatih Caddesi, Türkei
Wohnung 4 zimmer
1 Fatih Caddesi, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/5
$6,05M
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Wohnung 4 zimmer in Bebek Sokak, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bebek Sokak, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 2/5
$7,09M
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Wohnung 3 zimmer in Osmangazi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Osmangazi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 68 m²
Etagenzahl 7
Wohnsiedlung – Demirtas, Bursa, Türkei
$176,848
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Wohnung 4 zimmer in Osmangazi, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Osmangazi, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
$49,992
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Wohnung 2 zimmer in Osmangazi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Osmangazi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 43 m²
Etagenzahl 9
Wohnsiedlung – Demirtas, Bursa, Türkei
$107,669
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