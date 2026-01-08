Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Burhaniye
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Burhaniye, Türkei

wohnungen
3
5 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in , Türkei
Wohnung 3 zimmer
, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 1/4
$7,88M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in , Türkei
Wohnung 3 zimmer
, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/4
$8,87M
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in , Türkei
Villa 4 zimmer
, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Etagenzahl 3
$23,06M
Eine Anfrage stellen
AdriastarAdriastar
Wohnung in , Türkei
Wohnung
, Türkei
Fläche 462 m²
$15,18M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Yali Caddesi, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Yali Caddesi, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 1/2
$14,00M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen