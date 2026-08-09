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Wohnimmobilien in Balikesir, Türkei

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Edremit
66
Burhaniye
11
79 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in 3056 Sokak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
3056 Sokak, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 2/4
$6,02M
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Wohnung 3 zimmer in 3078 Sokak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
3078 Sokak, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 4/2
$4,29M
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Wohnung 3 zimmer in , Türkei
Wohnung 3 zimmer
, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 1/7
$4,53M
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TekceTekce
Villa 6 zimmer in , Türkei
Villa 6 zimmer
, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
$13,01M
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Wohnung 3 zimmer in , Türkei
Wohnung 3 zimmer
, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 3/5
$6,92M
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Villa 4 zimmer in , Türkei
Villa 4 zimmer
, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
$17,15M
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Villa 4 zimmer in 63, Türkei
Villa 4 zimmer
63, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 2
$7,27M
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Wohnung 2 zimmer in , Türkei
Wohnung 2 zimmer
, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/4
$4,59M
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Wohnung 3 zimmer in , Türkei
Wohnung 3 zimmer
, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/4
$8,75M
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Wohnung 3 zimmer in Altinoluk Yolu, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Altinoluk Yolu, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 2/2
$5,75M
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Wohnung 2 zimmer in , Türkei
Wohnung 2 zimmer
, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 4/4
$3,97M
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Wohnung 3 zimmer in Oruc Reis Caddesi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Oruc Reis Caddesi, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 3/4
$5,10M
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Wohnung 5 zimmer in , Türkei
Wohnung 5 zimmer
, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
Stockwerk 3/4
$7,32M
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Haus 5 zimmer in , Türkei
Haus 5 zimmer
, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 100 m²
Etagenzahl 3
$13,95M
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Villa 4 zimmer in 17, Türkei
Villa 4 zimmer
17, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
$12,79M
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Wohnung 3 zimmer in 2019 Sokak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
2019 Sokak, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Stockwerk 3/4
$5,75M
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Wohnung 4 zimmer in 303 Sokak, Türkei
Wohnung 4 zimmer
303 Sokak, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 2/4
$8,72M
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Haus 4 zimmer in Zeytinli Caddesi, Türkei
Haus 4 zimmer
Zeytinli Caddesi, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 3/4
$5,18M
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Wohnung 2 zimmer in , Türkei
Wohnung 2 zimmer
, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/4
$3,46M
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Wohnung 4 zimmer in 3086 Sokak, Türkei
Wohnung 4 zimmer
3086 Sokak, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Stockwerk 3/3
$4,07M
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Villa 4 zimmer in 79, Türkei
Villa 4 zimmer
79, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 2
$15,11M
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Wohnung 3 zimmer in , Türkei
Wohnung 3 zimmer
, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 105 m²
Stockwerk 2/4
$4,94M
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Wohnung 2 zimmer in , Türkei
Wohnung 2 zimmer
, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 1/2
$5,58M
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Wohnung 4 zimmer in 3085 Sokak, Türkei
Wohnung 4 zimmer
3085 Sokak, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 4/4
$6,74M
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Wohnung 3 zimmer in 3040 Sokak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
3040 Sokak, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/4
$5,93M
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Wohnung 4 zimmer in 3040 Sokak, Türkei
Wohnung 4 zimmer
3040 Sokak, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Stockwerk 1/4
$4,36M
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Wohnung 2 zimmer in , Türkei
Wohnung 2 zimmer
, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 5/8
$3,63M
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Wohnung 3 zimmer in , Türkei
Wohnung 3 zimmer
, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 3/4
$4,60M
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Wohnung 4 zimmer in Azerbaycan Bulvari, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Azerbaycan Bulvari, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 4/5
$4,59M
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Wohnung 3 zimmer in , Türkei
Wohnung 3 zimmer
, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 4/4
$4,88M
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Eigenschaftstypen in Balikesir

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Balikesir, Türkei

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