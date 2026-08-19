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Wohnimmobilien in Kestel, Türkei

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34
34 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Kestel, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/3
Zur Miete. Was Sie bekommen: Apartments in einem stilvollen Wohnkomplex 200 vom Meer in der…
$178,042
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Wohnung 2 zimmer in Kestel, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 42 m²
Stockwerk 1/2
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Wohnungen verschiedener Bereiche und Stockw…
$195,846
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Wohnung 2 zimmer in Kestel, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 58 m²
Stockwerk 1/8
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Apartments in einem stilvollen Komplex, in …
$176,929
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 2 zimmer in Kestel, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 2/5
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Apartments in einem stilvollen Wohnkomplex …
$155,786
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Wohnung 2 zimmer in Kestel, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 1/5
Was Sie bekommen: Ein großer Komplex am Ufer des Stadtteils Kestel. Auf dem Bau: Bau begann…
$233,680
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Wohnung 2 zimmer in Kestel, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/4
Für die Bürgerschaft Für Investitionen Was Sie bekommen: Apartments in einem stilvollen Ko…
$160,238
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 zimmer in Kestel, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 1/6
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Apartments in einem stilvollen Wohnkomplex …
$193,620
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Wohnung 2 zimmer in Kestel, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/5
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie erhalten: Wohn- und Gewerbeimmo…
$161,350
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Wohnung 2 zimmer in Kestel, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/4
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Ein Komplex mit Wohnu…
$161,350
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Wohnung 2 zimmer in Kestel, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 52 m²
Stockwerk 1/10
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie erhalten: Großprojekt mit entwickelter Infrastruktur …
$200,297
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Wohnung 2 zimmer in Aksu, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
vom Besitzer. Zum Verkauf stehen Apartments mit einem Schlafzimmer (1+1) mit einer Fläche v…
$114,161
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Wohnung 2 zimmer in Kestel, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 63 m²
Stockwerk 1/6
Für Investitionen Was Sie bekommen: Apartments in einem stilvollen Wohnkomplex im Herzen de…
$306,009
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Wohnung 2 zimmer in Kestel, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/3
We present you a project designed specifically for lovers of a relaxing and pleasant stay wi…
$188,787
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Wohnung 2 zimmer in Kestel, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/5
Zur Miete. Was Sie erhalten: Premium-Class-Investitionsprojekt mit einem großen Gebiet im S…
$267,063
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Wohnung 2 zimmer in Kestel, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 1/7
Was Sie bekommen: Das neue Projekt ist eine echte Perfektion mit einer entwickelten Infrastr…
$265,950
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Penthouse 2 zimmer in Kestel, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/5
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Apartments in einer gemütlichen, stilvollen…
$172,478
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Wohnung 2 zimmer in Kestel, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/4
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Wohnungen in einem gemütlichen Wohnkomplex …
$166,914
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Wohnung 2 zimmer in Kestel, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/4
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Ein einzigartiges Projekt in der malerische…
$311,573
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Wohnung 2 zimmer in Kestel, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 1/5
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Apartments in der Elite-Komplex von Kestel …
$189,169
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Wohnung 2 zimmer in Kestel, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 1/4
Für die Bürgerschaft Was Sie bekommen: Apartments mit direktem Meerblick in einem Premium-K…
$339,392
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Wohnung 3 zimmer in Kestel, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/5
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Luxus-Komplex, in der Elite-Bereich von Kes…
$302,671
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Penthouse 2 zimmer in Kestel, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 53 m²
Stockwerk 1/6
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Apartments in einem stilvollen Komplex 3 Mi…
$172,478
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Wohnung 2 zimmer in Kestel, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1/5
Wir präsentieren Ihnen ein völlig neues Projekt in der Elite-Region von Kestel. Hochrangiges…
$138,378
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Wohnung 2 zimmer in Kestel, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 68 m²
Stockwerk 1/6
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Ein neues Investition…
$333,828
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Wohnung 2 zimmer in Kestel, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 1/5
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Apartments in einem Komplex 150 Meter vom M…
$161,350
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Wohnung 2 zimmer in Kestel, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 57 m²
Stockwerk 1/6
Was Sie bekommen: Apartments am Ufer des Flusses Dimchai, in einer ruhigen Gegend von Kestel…
$178,042
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Wohnung 2 zimmer in Kestel, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 58 m²
Stockwerk 1/5
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie erhalten: Premium-Eigenschaft e…
$244,807
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Wohnung 2 zimmer in Kestel, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 2/6
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Gemütliche Wohnanlage am Meer in der Gegend…
$166,914
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Wohnung 2 zimmer in Kestel, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 1/5
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Apartments in einem Komplex im Bau 5 Minute…
$172,478
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Wohnung 2 zimmer in Kestel, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 62 m²
Stockwerk 1/3
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie erhalten: Investitionsprojekt des Komplexes mit Infra…
$132,419
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