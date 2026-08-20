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Wohnimmobilien in Basaksehir, Türkei

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220
häuser
32
252 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
Pinienturm
$296 000
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 5 Schlafzimmer
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 279 m²
Herz des Lebens
$788 988
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Wohnung 4 Schlafzimmer in 2801 Sokak, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
2801 Sokak, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 333 m²
Grand Line
$900 000
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 1 zimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Fläche 142 m²
Beau City lädt Sie ein, ein Teil eines bunten und privilegierten Lebens zu sein, das Sie nir…
$507 163
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Wohnung 1 zimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Ein friedlicher Wohnraum steigt in Başçeşehir, dem blühenden Viertel von Istanbul.Ein ruhige…
$801 057
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Wohnung 1 zimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Inmitten der Natur und direkt neben der Stadt, starten Sie die beste Zeit Ihres Lebens mit u…
$226 900
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TekceTekce
Wohnung 1 zimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 214 m²
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Fläche 170 m²
Ihr Traumleben erwartet Sie bei Beylikdüzü, dem aufstrebenden Stern von Istanbul. Alles wird…
$505 000
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Wohnung 1 zimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 54 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Villa in Basaksehir, Türkei
Villa
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 635 m²
Arttrum Villas
$675 844
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Herz des Lebens
$346 170
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Wohnung 1 zimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Fläche 222 m²
Ratri Jahreszeiten ist Ihr ruhiges Zuhause, wo Sie Ihre Tage von der Schönheit der vier Jahr…
Preis auf Anfrage
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Doppelhaus 5 zimmer in Basaksehir, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 255 m²
Geräumige Immobilien mit Balkonen in einer Umfassenden Anlage in Başakşehir Başakşehir beher…
$651 421
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Wohnung 1 zimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Buchen Sie Ihren Platz in diesem exklusiven Projekt, das bald zu einem der in-Demand-Projekt…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 445 m²
Neue Vera
$1,06M
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Wohnung 1 zimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Möchtest du nicht jeden Morgen an einem grünen Ort aufwachen und den Tag beginnen, an dem Sa…
$363 539
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Wohnung 1 zimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 233 m²
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Fläche 168 m²
Park Essence befindet sich auf der TEM Verbindungsstraße von Beylikduzu- Bahcesehir, die ein…
$405 948
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Blaues Nest 10
$283 822
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Wohnung 1 zimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 242 m²
Qualität İstanbul Das Projekt ist ein einzigartiges Projekt mit seiner Architektur und zahlr…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
Spring Star Residence
$543 636
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Wohnung 105 zimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 105 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 105
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Diese modernen Apartments in Basaksehir befinden sich in einem der am schnellsten wachsenden…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Die Meris Dragos, die in Dragos, im neuen Zentrum der Attraktion der anatolischen Seite mit …
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Himmelsfarben
$800 094
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
Neue Vera
$242 381
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Wohnung 1 zimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 75 m²
In diesem Projekt, das die blaue Schönheit des Meeres von Marmara im Stadtteil Beylikdüzü au…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Fläche 139 m²
Diejenigen, die das Moderne und das Klassische mögen, leben und sich besonders fühlen, im Ze…
$469 333
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 2
Fläche 123 m²
Lush City
$246 810
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Wohnung 1 zimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 233 m²
Die Route Marin liegt in Kavaklı und ist eine der beliebtesten Wohngebiete von Istanbul. Bes…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in 2801 Sokak, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
2801 Sokak, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
Grand Line
$360 000
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Realting.com
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