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Wohnimmobilien in Gaziosmanpaşa, Türkei

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wohnungen
12
12 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Saya Ocagi Caddesi, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Saya Ocagi Caddesi, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Etagenzahl 14
Wohnungen in einem neuen Projekt mit Investitionspotenzial in Gaziosmanpaşa Gaziosmanpaşa, e…
$280,439
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Wohnung 4 zimmer in Gaziosmanpaşa, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Gaziosmanpaşa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Etagenzahl 11
Wohnungen zum Verkauf in der Nähe der U-Bahn-Station in Istanbul Gaziosmanpaşa Diese Wohnung…
$340,081
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Wohnung 2 zimmer in 11102 Sokak, Türkei
Wohnung 2 zimmer
11102 Sokak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 14
PreislisteFerienwohnung, 1+1, 57m2, 171,388 €Ferienwohnung, 2+1, 78m2, €232,287Ferienwohnung…
$197,918
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 3 zimmer in Gaziosmanpaşa, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Gaziosmanpaşa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Etagenzahl 11
Wohnungen zum Verkauf in der Nähe der U-Bahn-Station in Istanbul Gaziosmanpaşa Diese Wohnung…
$265,436
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Wohnung 2 zimmer in Saya Ocagi Caddesi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Saya Ocagi Caddesi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 14
Wohnungen in einem neuen Projekt mit Investitionspotenzial in Gaziosmanpaşa Gaziosmanpaşa, e…
$175,355
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Wohnung 2 zimmer in Gaziosmanpaşa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gaziosmanpaşa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Etagenzahl 11
Wohnungen zum Verkauf in der Nähe der U-Bahn-Station in Istanbul Gaziosmanpaşa Diese Wohnung…
$195,322
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in Saya Ocagi Caddesi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Saya Ocagi Caddesi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 14
Wohnungen in einem neuen Projekt mit Investitionspotenzial in Gaziosmanpaşa Gaziosmanpaşa, e…
$230,191
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Wohnung 3 zimmer in Gaziosmanpaşa, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Gaziosmanpaşa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 112 m²
Etagenzahl 10
Wohnsiedlung – Gaziosmanpaşa, Istanbul, Türkei
$391,707
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Wohnung 2 zimmer in Karanfil Sokagi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Karanfil Sokagi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 7 675 m²
Stockwerk 5/12
Warum dieses Projekt wählen?🔷 Für Investoren:Lage: Direkt neben dem TEM Highway, nur wenige …
$195,000
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Wohnung 3 zimmer in Gaziosmanpaşa, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Gaziosmanpaşa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 102 m²
Video of apartments   we will send on request. ProjectNovibazaargaziosamanpaşaSostoostisa  …
$210,000
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Wohnung 3 zimmer in 408 Venezia Mega Outlet, Türkei
Wohnung 3 zimmer
408 Venezia Mega Outlet, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 5/21
Warum dieses Projekt wählen?🔷 Für Investoren:High Rental Demand: Das Hotel liegt in einer be…
$210,000
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Wohnung 3 zimmer in Gaziosmanpaşa, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Gaziosmanpaşa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Real estate with a modern family concept in Istanbul Real estate consists of elegant apart…
$244,573
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