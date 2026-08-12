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Häuser mit Swimmingpool in Türkei

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Antalya
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Alanya
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Bodrum
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144 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 zimmer in Fethiye, Türkei
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Doppelhaus 3 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Stockwerk 2/4
Symphonie von Natur und Moderne: Ihr zweistöckiges Paradies in FethiyeStellen Sie sich einen…
$571,996
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Villa 5 zimmer in Ölüdeniz, Türkei
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Villa 5 zimmer
Ölüdeniz, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Diese neue Premium-Villa in einer der malerischsten Gegenden von Fethiye bietet die perfekte…
$500,000
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Doppelhaus 2 zimmer in Kepez, Türkei
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Doppelhaus 2 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 1/4
Neuer Wohnkomplex in Antalya – stilvolle Lofts, Apartments mit Garten und privatem Pool Ein…
$63,340
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Villa 5 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 5 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Stockwerk 2
$809,757
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Haus 4 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Haus 4 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 385 m²
Diese atemberaubende Villa zum Verkauf in Bektas, Alanya, bietet 385 m2 luxuriöse Wohnfläche…
$760,330
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Haus 4 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 4 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 271 m²
In der malerischen Gegend von Gumusluk, Bodrum, bieten diese freistehenden Villen eine perfe…
$1,34M
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Haus 6 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Haus 6 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Diese atemberaubende Luxusvilla zum Verkauf in Bektas, Alanya, bietet 450 m2 Wohnfläche, auf…
$1,35M
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 336 m²
Stockwerk 1/6
What you get: Premium villas in the project with panoramic views of the Mediterranean Sea. A…
$3,46M
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Herrenhaus 10 zimmer in Bodrum, Türkei
Herrenhaus 10 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 10
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 5 000 m²
Etagenzahl 3
Villa zu kaufen ULTRA-LUXURY MANSION Bodrum Türkei Maklerprovisionsfrei für Käufer Beschr…
$15,02M
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Haus in Mittelmeerregion, Türkei
Haus
Mittelmeerregion, Türkei
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Wenn Sie bereit sind, eine Villa in Alanya Türkei zu kaufen, bietet diese exklusive Sammlung…
$817,239
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Villa 4 zimmer in Kalkan, Türkei
Villa 4 zimmer
Kalkan, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Etagenzahl 3
Manche Häuser beeindrucken. Und dann gibt es jene, in die man sich auf den ersten Blick verl…
$1,37M
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Haus 3 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 3 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Luxuriöse Villen mit privatem Pool und atemberaubender Aussicht in der Nähe des Ufers in Bod…
$1,04M
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Villa 5 zimmer in Obakoy, Türkei
Villa 5 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/2
Für die Bürgerschaft Für Investitionen Was Sie bekommen: Luxusvillen in den Bergen von Oba…
$649,217
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Haus 4 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 4 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Luxus-Stein-Villas mit Panoramablick auf das Meer in Bodrum Gumusluk Eingebettet in einem pr…
$988,859
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Villa 4 zimmer in Kumluca, Türkei
Villa 4 zimmer
Kumluca, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Eine Villa mit Seele in Karayoz – ein himmlischer Ort zum Leben und Entspannen. Diese gro…
$525,000
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Haus 3 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 3 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Villas in Prestigious Project with Private Beach in Bodrum Adabuku Adabuku bietet fasziniere…
$679,476
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Haus 5 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Haus 5 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 360 m²
Elegante 5-Zimmer-Villa mit privatem Pool und Premier Einrichtungen in der Nähe von Alanya E…
$537,043
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Haus 6 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 6 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 407 m²
Diese Luxusvillen sind in der prestigeträchtigen Gegend von Yalıkavak, Bodrum, eingebettet u…
$2,31M
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Haus 5 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Haus 5 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 680 m²
Elegante 5-Schlafzimmer-Villa in Bektas - Privater Pool, Spa und Fitness Entdecken Sie eine …
$1,75M
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Reihenhaus 5 zimmer in Obakoy, Türkei
Reihenhaus 5 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Stockwerk 1/4
Was Sie bekommen: Große Garten Duplex-Layout 4+1 mit einer Gesamtfläche von ca. 170 m2, befi…
$389,634
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Haus 3 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 3 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
Bodrum Villas: Luxusleben mit Smart Home Systems in Gulluk Begeben Sie sich auf Ihre Reise z…
$650,288
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Haus 4 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 4 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 265 m²
Stylish Detached Villas mit Citizenship Opportunity in Bodrum Turkbuku Turkbuku, auch bekann…
$1,34M
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Haus 4 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Haus 4 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 366 m²
Diese atemberaubende 4-Zimmer-Villa zum Verkauf in Tepe, Alanya, bietet 366 m2 luxuriöse Woh…
$1,40M
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Haus 1 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 1 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Luxury Seafront Properties with Private Beach Access in Yalıkavak Bodrum Beach-front Eigensc…
$686,480
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 462 m²
Stockwerk 1/13
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Premium-Klasse Villen…
$968,790
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Haus 3 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Haus 3 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Charmante 3-Schlafzimmer-Villa mit Meerblick in Tepe Entdecken Sie diese charmante 3-Zimmer-…
$385,270
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Haus 3 Schlafzimmer in Foça, Türkei
Haus 3 Schlafzimmer
Foça, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Diese exklusive Villa befindet sich auf der serene sovalye Insel, der einzigen bewohnten Ins…
$3,79M
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Haus 2 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 2 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Invest in Luxus: Villen in Mugla Milas In einem Projekt, das das natürliche Leben in Gulluk,…
$542,880
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Haus 3 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Haus 3 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stilvolle 3-Zimmer-Villa mit atemberaubendem Meerblick und Bergblick in Tepe, Alanya Die Vil…
$385,270
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Haus 4 Schlafzimmer in Beylikduzu, Türkei
Haus 4 Schlafzimmer
Beylikduzu, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Entdecken Sie diese exquisiten Tripelvillen nur 2 km vom Gurpınar Beach im blühenden Stadtte…
$1,84M
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Eigenschaftstypen in Türkei

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