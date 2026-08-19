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Häuser in Cankaya, Türkei

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16 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 8 zimmer in Cankaya, Türkei
Doppelhaus 8 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 448 m²
Etagenzahl 44
Luxuriöse Wohnungen in einem Komplex mit Strandkonzept in Ankara Ankara, die Hauptstadt der …
$2,91M
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Villa 7 zimmer in Cankaya, Türkei
Villa 7 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 465 m²
Villen mit intelligentem Haussystem in einer Wohnanlage in Çayyolu, Ankara Ankara, die Haupt…
$1,90M
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Doppelhaus 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit 1–3 Schlafzimmern und überdachten Parkplätzen in Ankara Çankaya Als Hauptstadt…
$198,060
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Doppelhaus 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Wohnungen mit intelligentem Haustechnik-System in einer gesicherten Wohnanlage in Ankara, Tü…
$604,605
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Doppelhaus 6 zimmer in Cankaya, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 244 m²
Stockwerk 38/40
Talblick-Wohnungen in einem Ökologischen Projekt in Çankaya Ankara Das umweltfreundliche Pro…
$855,944
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Doppelhaus 3 zimmer in Cankaya, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Terrassen in Dikmen Öveçler Ankara ist eine der am besten entwickelten und leb…
$184,161
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LDV InvestLDV Invest
Haus 6 zimmer in Cankaya, Türkei
Haus 6 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 195 m²
Etagenzahl 3
Doppelhaushälften in der Nähe von Schulen und Universitäten in Ankara Çankaya Ahlatlıbel Ank…
$489,938
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Villa 7 zimmer in Cankaya, Türkei
Villa 7 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Etagenzahl 3
Stilvolle Villa mit Großem Garten in Ankara Çayyolu Çankaya ist einer der größten Bezirke in…
$573,332
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Doppelhaus 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 7
Geräumige und elegante neue Wohnungen in Küçükesat, Çankaya Die türkische Hauptstadt Ankara …
$229,333
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Villa 7 zimmer in Cankaya, Türkei
Villa 7 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 530 m²
Etagenzahl 3
Luxusvillen in privilegierter Lage in Alacaatlı, Çankaya, Ankara Die Hauptstadt Ankara ist m…
$625,453
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Villa 7 zimmer in Cankaya, Türkei
Villa 7 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 540 m²
Etagenzahl 4
Luxus Häuser in einer prestigeträchtigen Gegend in Çankaya, Ankara Als Hauptstadt der Türkei…
$625,453
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Doppelhaus 5 zimmer in Cankaya, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Wohnungen mit intelligentem Haustechnik-System in einer gesicherten Wohnanlage in Ankara, Tü…
$604,605
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Doppelhaus 3 zimmer in Cankaya, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 6
Brandneue Wohnungen mit Stadtblick in der Nähe von Kızılay in Çankaya, Ankara Çankaya ist ei…
$183,003
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Doppelhaus 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 135 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Terrassen in Dikmen Öveçler Ankara ist eine der am besten entwickelten und leb…
$218,909
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Doppelhaus 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 10
Wohnungen mit Waldblick in einem Komplex mit Fitnessstudio in Dikmen, Çankaya, Ankara Ankara…
$312,727
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Haus 5 zimmer in Cankaya, Türkei
Haus 5 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 195 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Gartenvillen in der Nähe von Schulen in Ankara Çankaya Ahlatlıbel Ankara ist di…
$489,938
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