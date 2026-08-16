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Häuser in Eyupsultan, Türkei

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15 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 6 zimmer in Eyupsultan, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Eyupsultan, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 351 m²
Etagenzahl 6
Waldblick Wohnungen innerhalb eines umweltfreundlichen Komplexes in İstanbul Die Wohnungen b…
$2,33M
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Haus 6 Schlafzimmer in Eyupsultan, Türkei
Haus 6 Schlafzimmer
Eyupsultan, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 283 m²
Die Villen befinden sich in Kemerburgaz, Eyupsultan, istanbul. Dieses Gebiet im Norden der S…
$2,35M
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Haus 4 Schlafzimmer in Eyupsultan, Türkei
Haus 4 Schlafzimmer
Eyupsultan, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 330 m²
Diese stilvollen Häuser befinden sich in einem naturbelassenen Projekt in Gokturk, Eyupsulta…
$3,10M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa in Eyupsultan, Türkei
Villa
Eyupsultan, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Das Leben der Welt
$358,000
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Doppelhaus 6 zimmer in Eyupsultan, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Eyupsultan, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 214 m²
Etagenzahl 10
Wohnungen in einer Wohnanlage im Familienkonzept mit Waldblick in Eyupsultan Alibeykoy Die W…
$588,780
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Villa in Eyupsultan, Türkei
Villa
Eyupsultan, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 226 m²
Canonic Life
$1,37M
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Eyupsultan, Türkei
Villa
Eyupsultan, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 152 m²
Canonic Life
$706,000
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Villa in Eyupsultan, Türkei
Villa
Eyupsultan, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 205 m²
Canonic Life
$925,000
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Schloss 9 Schlafzimmer in Eyupsultan, Türkei
Schloss 9 Schlafzimmer
Eyupsultan, Türkei
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 2 000 m²
Dieses außergewöhnliche, einzigartig gestaltete Schloss befindet sich in Gokturk, Eyupsultan…
$23,23M
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Villa in Eyupsultan, Türkei
Villa
Eyupsultan, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 435 m²
Die Liebe der Liebe
$2,78M
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Doppelhaus 4 zimmer in Eyupsultan, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Eyupsultan, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
Etagenzahl 6
Waldblick Wohnungen innerhalb eines umweltfreundlichen Komplexes in İstanbul Die Wohnungen b…
$1,23M
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Villa in Eyupsultan, Türkei
Villa
Eyupsultan, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Das Leben der Welt
$648,000
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Doppelhaus 5 zimmer in Eyupsultan, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Eyupsultan, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Etagenzahl 6
Waldblick Wohnungen innerhalb eines umweltfreundlichen Komplexes in İstanbul Die Wohnungen b…
$1,69M
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Doppelhaus 5 zimmer in Eyupsultan, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Eyupsultan, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Etagenzahl 9
Wohnungen zum Verkauf in einem Komplex mit reichen Annehmlichkeiten in Eyüp İstanbul Die Woh…
$1,15M
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Doppelhaus 2 zimmer in Eyupsultan, Türkei
Doppelhaus 2 zimmer
Eyupsultan, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 207 m²
Stockwerk 5
**LOCATION:** Eyüpsultan / ISTANBUL suitable for citizenship    **CONSTRUCTION AREA…
$523,353
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