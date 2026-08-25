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Häuser in Kepez, Türkei

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Doppelhaus 2 zimmer in Kepez, Türkei
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Doppelhaus 2 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 1/4
Neuer Wohnkomplex in Antalya – stilvolle Lofts, Apartments mit Garten und privatem Pool Ein…
$63 340
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Reihenhaus 2 zimmer in Kepez, Türkei
Reihenhaus 2 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 8
Der Komplex, abgeschlossen 2023, befindet sich in der Göksu Nachbarschaft von Antalya/Kepez.…
$105 259
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Haus 3 zimmer in Kepez, Türkei
Haus 3 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
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Doppelhaushälften in einer Anlage mit Pool in Antalya Kepez Die Villen befinden sich im Stad…
$270 842
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Reihenhaus 2 zimmer in Kepez, Türkei
Reihenhaus 2 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 5
Der Komplex, abgeschlossen 2025, befindet sich in der Region Antalya / Kepez. Der Komplex um…
$70 173
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Villa 3 zimmer in Kepez, Türkei
Villa 3 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
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Etagenzahl 2
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Doppelhaus 6 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 6
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Fläche 200 m²
4-Schlafzimmer-Maisonette-Wohnung mit offener und separater Küche in Kepez Das Viertel Çamlı…
$148 262
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Doppelhaus 4 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/2
$4,94M
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Doppelhaus 3 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Etagenzahl 4
Zentral gelegene Wohnungen zum Verkauf in Gehweite der Straßenbahn Kepez, einer der zentrale…
$135 421
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Reihenhaus 3 zimmer in Kepez, Türkei
Reihenhaus 3 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Villa in der Nähe von sozialen Einrichtungen in Kepez Altınova mit einfachen Transportmöglic…
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Doppelhaus 6 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 6
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Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 7
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Doppelhaus 5 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 2/2
$4,20M
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Doppelhaus 5 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 2 m²
Stockwerk 3/3
$3,89M
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Doppelhaus 6 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Stockwerk 2/2
$5,93M
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Doppelhaus 4 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 4
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3-Schlafzimmer-Maisonette-Wohnung zum Verkauf in der Nähe des städtischen Krankenhauses von …
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Villa 5 zimmer in Kepez, Türkei
Villa 5 zimmer
Kepez, Türkei
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Doppelhaus 3 zimmer in Kepez, Türkei
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Kepez, Türkei
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Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 101 m²
Wohnungen zum Kauf mit Ratenzahlung, 250 m von der Autobahn D-400 in Kepez, Antalya, entfern…
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Doppelhaus 3 zimmer in Kepez, Türkei
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Kepez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 7
Wohnungen in Antalya Kepez in der Nähe des Flughafens und von Einkaufszentren Der Stadtteil …
$302 362
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Villa 5 zimmer in Kepez, Türkei
Villa 5 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
$19,87M
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Doppelhaus 5 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 3/3
$6,45M
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Doppelhaus 6 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 2 m²
Stockwerk 3
$7,21M
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Haus 2 zimmer in Kepez, Türkei
Haus 2 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 3/7
$6,10M
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Doppelhaus 4 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Elite Wohnungen 800 M vom Krankenhaus und Straßenbahnstation in Kepez Antalya Die zum Verkau…
$149 878
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Doppelhaus 5 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Stockwerk 4/5
$4,60M
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Reihenhaus 3 zimmer in Kepez, Türkei
Reihenhaus 3 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 4
Der Komplex, der im 3. Quartal 2025 fertiggestellt wurde, befindet sich in Antalya/Kepez Aya…
$88 735
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Reihenhaus 3 zimmer in Kepez, Türkei
Reihenhaus 3 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Die Wohnung befindet sich in Kepez/Çamlıbel Nachbarschaft im Erdgeschoss eines 3-stöckigen G…
$75 564
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Reihenhaus 3 zimmer in Kepez, Türkei
Reihenhaus 3 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 3
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Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Etagenzahl 5
Der Komplex wurde 2024 in der Region Antalya/Kepez gebaut. Der Komplex besteht aus 3 Blöcken…
$121 922
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Reihenhaus 3 zimmer in Kepez, Türkei
Reihenhaus 3 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 2
Das Gebäude befindet sich Ende 2024 in Antalya/Kepez. Die Lage ist 8,5 km vom Stadtzentrum v…
$75 564
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