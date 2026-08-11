Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Kuşadası
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Kuşadası, Türkei

;
villen
23
39 immobilienobjekte total found
Haus 7 zimmer in Sogucak, Türkei
Haus 7 zimmer
Sogucak, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 300 m²
Stockwerk 1/4
Doppelhaushälfte in einer Anlage mit natürlichem Ambiente in Kuşadası, Aydın Diese elegante …
$529,255
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 4 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
$7,85M
Eine Anfrage stellen
Haus 6 zimmer in Kuşadası, Türkei
Haus 6 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende Villen inmitten der Natur und in Strandnähe in Kuşadası Kuşadası, in der Nähe d…
$524,145
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 4 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 4 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende und Doppelhaushälften mit Meerblick in Laufnähe zu den täglichen Annehmlichkeit…
$358,283
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 4 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 1/2
Elegante Villen mit Pool in der Nähe des Strandes und aller Annehmlichkeiten in Davutlar, Ku…
$358,283
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Kuşadası, Türkei
Haus 5 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Stockwerk 1/2
Neue moderne Villen in Kuşadası mit Terrassen und Pools Kuşadası liegt in Aydın und ist eine…
$727,979
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 6 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 445 m²
Stockwerk 1/3
Freistehende Villen mit Meerblick in Strandnähe in Kuşadası Kadınlardenizi Die zum Verkauf s…
$1,83M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 5 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Stockwerk 1/3
Freistehende Villa mit privatem Pool in natürlicher Umgebung in Aydın Kuşadası Diese elegant…
$1,75M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 5 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Stockwerk 1/2
Brandneue möblierte Villen mit Pools in Güzelçamlı, Kuşadası Kuşadası, eine der beliebtesten…
$466,434
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 5 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Stockwerk 1/2
Geräumige freistehende Villen mit Pools und Terrassen, umgeben von Natur in Kuşadası Aydın K…
$465,907
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 5 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 194 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende Villen geeignet für das Wohnen in 4 Jahreszeiten in Kuşadası Aydın Die zum Verk…
$1,08M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 6 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende Villen inmitten der Natur und in Strandnähe in Kuşadası Kuşadası, in der Nähe d…
$640,622
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 7 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 265 m²
Stockwerk 1/1
Einstöckiges Einfamilienhaus in Küşadası in Strandnähe Kuşadası liegt in der Nähe der antike…
$1,20M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 5 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Stockwerk 1/2
Geräumige freistehende Villen mit Terrassen inmitten der Natur in Kuşadası In der Nähe der a…
$589,433
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 6 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 391 m²
Stockwerk 1/3
Freistehende Villen mit Meerblick, Pools und Terrassen in Kuşadası Kuşadası ist dank seiner …
$883,266
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 7 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 380 m²
Stockwerk 1/2
Geräumige freistehende Villen mit Pools und Terrassen, umgeben von Natur in Kuşadası Aydın K…
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 zimmer in Kuşadası, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/3
Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Strandnähe in Kuşadası Diese stilvollen Wohnungen befinde…
$241,616
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Kuşadası, Türkei
Haus 4 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Stockwerk 1/2
Geräumige Doppelhaushälften inmitten der Natur in Kuşadası Kuşadası liegt in der Nähe der an…
$389,488
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 4 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Stockwerk 1/2
Geräumige Doppelhaushälften inmitten der Natur in Kuşadası Kuşadası liegt in der Nähe der an…
$453,054
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Kuşadası, Türkei
Haus 4 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende und Doppelhaushälften mit Meerblick in Laufnähe zu den täglichen Annehmlichkeit…
$347,881
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 5 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende Häuser in der Nähe des Strandes und der Annehmlichkeiten in Kuşadası Aydın Die …
$970,397
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 5 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/2
Neue moderne Villen in Kuşadası mit Terrassen und Pools Kuşadası liegt in Aydın und ist eine…
$896,870
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Kuşadası, Türkei
Haus 5 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 185 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende und Doppelhaushälften mit Meerblick in Laufnähe zu den täglichen Annehmlichkeit…
$506,375
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 5 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende Villen mit privatem Pool und Garten in Kuşadası Aydın Die stilvollen Villen bef…
$929,175
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Kuşadası, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Stockwerk 4/3
Geräumige Wohnungen mit Blick auf den Golfplatz und die Natur in Kuşadası Kuşadası liegt in …
$576,791
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Kuşadası, Türkei
Haus 4 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/3
Neu gebaute, bezugsfertige Doppelhaushälfte in Davutlar, Kuşadası Die neu gebaute Doppelhaus…
$166,428
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 4 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 1/2
Stilvolle Villen mit Pools und Gärten in Davutlar, Kuşadası Diese eleganten Villen befinden …
$368,684
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 5 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 185 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende und Doppelhaushälften mit Meerblick in Laufnähe zu den täglichen Annehmlichkeit…
$453,054
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 5 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 420 m²
Stockwerk 1/3
Neubau-Villen mit großen Gärten in der Nähe von täglichen Annehmlichkeiten in Kuşadası Die V…
$1,88M
Eine Anfrage stellen
Haus 2 zimmer in Kuşadası, Türkei
Haus 2 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 5/5
$8,89M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen