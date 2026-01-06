Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Efeler, Türkei

villen
4
duplexes
3
11 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Yilmazkoy, Türkei
Villa 6 zimmer
Yilmazkoy, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
$3,93M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 5 zimmer in Efeler, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Efeler, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Stockwerk 3/3
$1,58M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Efeler, Türkei
Haus 4 zimmer
Efeler, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 1/7
$3,46M
Eine Anfrage stellen
Sky ApartmentsSky Apartments
Villa 5 zimmer in Yilmazkoy, Türkei
Villa 5 zimmer
Yilmazkoy, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Etagenzahl 2
$4,10M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 5 zimmer in Efeler, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Efeler, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
Stockwerk 4/4
$1,23M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Efeler, Türkei
Haus 4 zimmer
Efeler, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 255 m²
Stockwerk 4/8
$13,18M
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Villa 7 zimmer in Efeler, Türkei
Villa 7 zimmer
Efeler, Türkei
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 352 m²
Etagenzahl 3
$5,62M
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Efeler, Türkei
Haus 5 zimmer
Efeler, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 193 m²
Stockwerk 3/10
$7,03M
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Kardeskoy, Türkei
Villa 7 zimmer
Kardeskoy, Türkei
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
$19,61M
Eine Anfrage stellen
Moya7yaMoya7ya
Haus 4 zimmer in Efeler, Türkei
Haus 4 zimmer
Efeler, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 235 m²
$9,31M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Efeler, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Efeler, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 4/4
$1,85M
Eine Anfrage stellen
