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Häuser in Milas, Türkei

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villen
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48 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Milas, Türkei
Villa 4 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen mit Gärten inmitten der Natur in Muğla Milas Freistehende Villen befinde…
$364,174
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Villa 5 zimmer in Milas, Türkei
Villa 5 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 152 m²
Etagenzahl 2
Freistehende und halb freistehende Villen mit Intelligenten Heim Systemen und Gärten in eine…
$870,200
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Villa 4 zimmer in Milas, Türkei
Villa 4 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 1
Freistehende Steinhäuser mit Dorfhauskonzept im Investitionsgebiet von Kemikler in Mugla Mil…
$368,684
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LDV InvestLDV Invest
Haus 4 zimmer in Milas, Türkei
Haus 4 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
Etagenzahl 2
Freistehende und halb freistehende Villen mit Intelligenten Heim Systemen und Gärten in eine…
$653,236
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Villa 4 zimmer in Milas, Türkei
Villa 4 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Freistehende Villen in einem Projekt in natürlicher Umgebung mit Smart-Home-Systemen Güllük …
$1,05M
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Haus 4 zimmer in Milas, Türkei
Haus 4 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Zwillingsvillen in einem Projekt mit reichen sozialen Einrichtungen in Adabükü, Bodrum Muğla…
$685,360
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Haus 4 zimmer in Milas, Türkei
Haus 4 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Stockwerk 1/2
Intelligente Häuser mit der Natur verflochten in Bodrum Adabükü Die intelligenten Häuser bef…
$352,504
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Villa 6 zimmer in Milas, Türkei
Villa 6 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 290 m²
Etagenzahl 3
Villen mitten im Grünen von Bodrum Die Region Dörttepe in Bodrum ist ein Investitionsgebiet …
$623,290
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Haus 6 zimmer in Milas, Türkei
Haus 6 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Villen mitten im Grünen von Bodrum Die Region Dörttepe in Bodrum ist ein Investitionsgebiet …
$432,840
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Haus 5 zimmer in Milas, Türkei
Haus 5 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 170 m²
Villen mit Meerblick zum Verkauf in Milas Bozbük Die Region Bozbük in Muğla Milas mit ihren …
$920,548
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Villa 5 zimmer in Milas, Türkei
Villa 5 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 267 m²
Freistehende Villen in einem Projekt in natürlicher Umgebung mit Smart-Home-Systemen Güllük …
$1,64M
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Haus 3 zimmer in Milas, Türkei
Haus 3 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Etagenzahl 2
Landvillen mit Intelligentem Heim System in Muğla Milas Die Landvillen befinden sich in eine…
$531,293
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Villa in Mentes, Türkei
Villa
Mentes, Türkei
Diese exklusive Villa mit Meerblick in der renommierten Gegend von Bodrum Adabükü ist Teil d…
$1,16M
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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Villa 6 zimmer in Meselik, Türkei
Villa 6 zimmer
Meselik, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Villa mit 4 Schlafzimmern und 2 Wohnzimmern in der Nähe des Flughafens von Bodrum Meşelik ha…
$484,259
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Haus 3 zimmer in Milas, Türkei
Haus 3 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Etagenzahl 2
Villen mit See- und Naturblick in der Nähe des Flughafens in Bodrum Adabükü Diese eleganten …
$311,800
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Haus 5 zimmer in Milas, Türkei
Haus 5 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 145 m²
Etagenzahl 2
Landvillen mit Intelligentem Heim System in Muğla Milas Die Landvillen befinden sich in eine…
$631,838
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Villa 6 zimmer in Bogazici, Türkei
Villa 6 zimmer
Bogazici, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit 5 Schlafzimmern und Endlospool in Bodrum zu verkaufen Die freistehend…
$672,245
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Reihenhaus 5 zimmer in Milas, Türkei
Reihenhaus 5 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 255 m²
Etagenzahl 3
Villen mit Smart-Home-System in preisgekröntem Projekt in Bodrum Adabükü Die Villen innerhal…
$2,27M
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Haus 6 zimmer in Milas, Türkei
Haus 6 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Von Natur umgebenes Steinhaus in Çandır, Milas Çandır ist ein charmantes Dorf, das die natür…
$216,629
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Haus 4 zimmer in Milas, Türkei
Haus 4 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Etagenzahl 2
Landvillen mit Intelligentem Heim System in Muğla Milas Die Landvillen befinden sich in eine…
$605,559
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Villa 5 zimmer in Kargicak, Türkei
Villa 5 zimmer
Kargicak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 800 m²
Stockwerk 1/3
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Ein neues Projekt von…
$1,11M
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Villa 5 zimmer in Kargicak, Türkei
Villa 5 zimmer
Kargicak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 247 m²
Stockwerk 1/6
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Premium-Klasse Villen…
$844,585
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Villa 5 zimmer in Kargicak, Türkei
Villa 5 zimmer
Kargicak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 185 m²
Stockwerk 1/5
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Villa 4+1 Premium-Klasse mit eigenem Pool u…
$834,570
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Villa 5 zimmer in Milas, Türkei
Villa 5 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 364 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Milas, Mugla, Türkei
$3,82M
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Villa 4 zimmer in Kargicak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargicak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 704 m²
Stockwerk 1/11
Was Sie bekommen: Zwei Villen 3+1 und 1+1 in einer ruhigen Gegend von Kargicak mit Meerblick…
$1,32M
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Villa 5 zimmer in Kargicak, Türkei
Villa 5 zimmer
Kargicak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/2
Was Sie bekommen: Premium Villa unter Bau 600 Meter vom Strand in Kargicak Bezirk. Auf dem …
$1,00M
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Villa 5 zimmer in Kargicak, Türkei
Villa 5 zimmer
Kargicak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 344 m²
Stockwerk 1/2
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: 4+1 Luxusvillen mit P…
$973,665
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Villa 6 zimmer in Kargicak, Türkei
Villa 6 zimmer
Kargicak, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 463 m²
Stockwerk 1/5
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Luxusvillen geeignet …
$1,02M
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Villa 4 zimmer in Gulluk, Türkei
Villa 4 zimmer
Gulluk, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 386 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Güllük, Mugla, Türkei
$1,45M
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Villa 5 zimmer in Kargicak, Türkei
Villa 5 zimmer
Kargicak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 387 m²
Stockwerk 1/3
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: 4+1 Luxusvillen mit P…
$1,07M
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