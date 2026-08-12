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Häuser in Mittelmeerregion, Türkei

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Antalya
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1 227 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 2 zimmer in Kepez, Türkei
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Doppelhaus 2 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 1/4
Neuer Wohnkomplex in Antalya – stilvolle Lofts, Apartments mit Garten und privatem Pool Ein…
$63,340
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Doppelhaus 3 zimmer in Serik, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Stockwerk 2/3
Stilvolle Wohnungen in einem Projekt in der Nähe von Golfplätzen in Antalya Belek Die Wohnun…
$188,204
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Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Villa 3+1 zum Verkauf in Alanya, KargydzhakWir bieten zum Verkauf eine geräumige zweistöckig…
$369,480
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Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
Etagenzahl 2
Luxusvilla 3+1 in Kargicak, Alanya | Privatpool, Panorama MeerblickWir bieten zum Verkauf ei…
$334,058
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Villa 5 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 5 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Villa 4+1 mit privatem Pool zum Verkauf in Kargicak, AlanyaWir bieten zum Verkauf eine geräu…
$496,488
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Villa in İshaklı, Türkei
Villa
İshaklı, Türkei
$195,382
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International real estate agency Habita
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Haus 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Haus 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 353 m²
Möblierte Villa in der Nähe des Strandes und der Einrichtungen des täglichen Bedarfs in Karg…
$443,491
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Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Villa mit eigenem Swimmingpool in einer geschützten Anlage mit MeerblickKargyjak District - …
$346,725
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Haus in Kargıcak, Türkei
Haus
Kargıcak, Türkei
$1,21M
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International real estate agency Habita
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Villa 7 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 7 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 625 m²
Luxuriös gestaltete freistehende Villa mit Hausautomationssystem, Pool und Garten zum Verkau…
$1,91M
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Villa 6 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 6 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Luxusvilla 5+1 mit Panoramablick auf das Meer in Kargicak, AlanyaWir bieten zum Verkauf eine…
$529,885
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Villa 5 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 5 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Stockwerk 2
$809,757
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Doppelhaus 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Wohnungen in einem modernen Projekt in Muratpaşa, Antalya, zu verkaufen Das Viertel Memurevl…
$266,718
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Villa 8 zimmer in Mezitli, Türkei
Villa 8 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 500 m²
Stockwerk 4/4
$25,58M
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Villa 3 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 3 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 1
Möblierte Villen mit Meerblick zur Investition auf der Halbinsel Çukurbağ in Kaş Die Halbins…
$655,589
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Villa 1 zimmer in Erdemli, Türkei
Villa 1 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 1
Fläche 150 m²
$219,066
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Villa 4 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
PreislisteVilla, 3+1Floor: 1,, 155m2, 285.000 €In der ruhigen und malerischen Umgebung von K…
$327,945
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Haus in Mittelmeerregion, Türkei
Haus
Mittelmeerregion, Türkei
Fläche 639 m²
Entdecken Sie eine bemerkenswerte Auswahl an Villen zum Verkauf in Alanya, bietet eine einzi…
$4,06M
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Villa 5 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 5 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Möblierte Villa mit vier Schlafzimmern, Pool und Meerblick in Kargicak, 2,5 km vom Meer entf…
$496,883
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Haus 6 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Haus 6 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 550 m²
Diese elegante und voll möblierte 6+2 Dreibett-Villa in Kargıcak bietet das ultimative medit…
$955,990
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Haus 4 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Haus 4 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 385 m²
Diese atemberaubende Villa zum Verkauf in Bektas, Alanya, bietet 385 m2 luxuriöse Wohnfläche…
$760,330
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Villa 3 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
PreislisteVilla, 2+1Floor: 1, 150m2, 318.000 €Entdecken Sie den Inbegriff des Luxuslebens in…
$365,918
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Villa 5 zimmer in Kepez, Türkei
Villa 5 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 348 m²
Villen mit Meerblick, privaten Pools und Gärten in einer Anlage in Kepez Die Villen befinden…
$2,32M
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Villa 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Meerblick-Häuser mit intelligenten Haussystemen in Alanya Antalya Die schicken, freistehende…
$5,00M
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Villa in Kargıcak, Türkei
Villa
Kargıcak, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 364 m²
Moderne Villen in Alanya
$1,48M
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Doppelhaus 4 zimmer in Alanya, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 2/2
$15,58M
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Villa 5 zimmer in Oba, Türkei
Villa 5 zimmer
Oba, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
4 separate Villen mit privatem PoolGeeignet für den Erhalt der türkischen Staatsbürgerschaft…
$628,564
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Reihenhaus in Camyuva, Türkei
Reihenhaus
Camyuva, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 145 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist eine gemütliche Villa im malerischen Dorf Chamyuva. Ein ruhiger und friedli…
$790,644
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Villa 4 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
PreislisteVilla, 3+1Floor: 1, 220m2, 245.000 €Tauchen Sie ein in das Wunder des Luxuslebens …
$281,918
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Haus in Dosemealti, Türkei
Haus
Dosemealti, Türkei
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Entdecken Sie den Charme der luxuriösen freistehenden Villen in der ruhigen Duzlercamı Nachb…
$1,45M
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Eigenschaftstypen in Mittelmeerregion

villen
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mit Garage
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