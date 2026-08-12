Berghütte kaufen in Türkei

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310 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 zimmer in Fethiye, Türkei
TOP TOP
Doppelhaus 3 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Stockwerk 2/4
Symphonie von Natur und Moderne: Ihr zweistöckiges Paradies in FethiyeStellen Sie sich einen…
$571,996
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Villa 5 zimmer in Ölüdeniz, Türkei
TOP TOP
Villa 5 zimmer
Ölüdeniz, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Diese neue Premium-Villa in einer der malerischsten Gegenden von Fethiye bietet die perfekte…
$500,000
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Villa 6 zimmer in Narlıdere, Türkei
Villa 6 zimmer
Narlıdere, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 570 m²
Stockwerk 1/3
Villa mit großem Garten und Pool in einem Wohnprojekt in İzmir Narlıdere Narlıdere ist ein S…
$1,78M
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LDV InvestLDV Invest
Doppelhaus 5 zimmer in Altınova, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Altınova, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 3/4
Wohnungen zum Verkauf in einem Projekt mit Pool und Parkplätzen in Yalova Kaytazdere Yalova,…
$177,812
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Doppelhaus 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 5/5
Wohnungen in einer Anlage mit Einzigartigem Meerblick in Yalova Çınarcık Yalova entwickelt s…
$165,272
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Haus 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Haus 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse Strandvilla direkt am Meer mit privatem Steg auf der Ritterinsel in Fethiye Die St…
$2,55M
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
Exklusive Design-Villen mit Pool in Mugla Fethiye, eingebettet in die Natur Yeşilüzümlü, ein…
$558,002
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Villa 6 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 6 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 270 m²
Etagenzahl 3
5-Schlafzimmer-Luxusvilla mit Meerblick und Endlospool in Fethiye, Türkei Das Projekt befind…
$1,15M
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 221 m²
Freistehende Villen nur 300 m vom Meer entfernt in Alanya Konaklı Konaklı, ein Stadtteil von…
$764,959
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Herrenhaus 10 zimmer in Bodrum, Türkei
Herrenhaus 10 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 10
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 5 000 m²
Etagenzahl 3
Villa zu kaufen ULTRA-LUXURY MANSION Bodrum Türkei Maklerprovisionsfrei für Käufer Beschr…
$15,02M
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Bungalow 3 zimmer in Osmangazi, Türkei
Bungalow 3 zimmer
Osmangazi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 450 m²
Stockwerk 1/1
Bergwohnungen im Wald in Bursa Osmangazi Die Häuser befinden sich in der Nähe des Hotelgebie…
$633,630
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Doppelhaus 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Stockwerk 2/3
Maisonette-Wohnungen mit 3 Schlafzimmern, 500 m vom Strand entfernt in Fethiye Çalış Diese W…
$377,562
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Villa 6 zimmer in Çeşme, Türkei
Villa 6 zimmer
Çeşme, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende Villa mit Pool in der Nähe des Strandes und des Meeres in Çeşme, İzmir Die Vill…
$1,52M
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Villa 4 zimmer in Kalkan, Türkei
Villa 4 zimmer
Kalkan, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Etagenzahl 3
Manche Häuser beeindrucken. Und dann gibt es jene, in die man sich auf den ersten Blick verl…
$1,37M
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Doppelhaus 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 3/5
Wohnungen mit Meerblick in zentraler Lage in Çınarcık Yalova Die Wohnungen mit Meerblick bef…
$176,830
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Villa 5 zimmer in Obakoy, Türkei
Villa 5 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/2
Für die Bürgerschaft Für Investitionen Was Sie bekommen: Luxusvillen in den Bergen von Oba…
$649,217
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Doppelhaus 3 zimmer in Aksu, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Etagenzahl 8
Wohnungen in einem gut entwickelten Projekt im Zentrum von Altıntaş Altıntaş, ein Stadtteil …
$331,098
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Haus 7 zimmer in Sogucak, Türkei
Haus 7 zimmer
Sogucak, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 300 m²
Stockwerk 1/4
Doppelhaushälfte in einer Anlage mit natürlichem Ambiente in Kuşadası, Aydın Diese elegante …
$529,255
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Haus 6 zimmer in Kuşadası, Türkei
Haus 6 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende Villen inmitten der Natur und in Strandnähe in Kuşadası Kuşadası, in der Nähe d…
$524,145
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Villa 4 zimmer in Kumluca, Türkei
Villa 4 zimmer
Kumluca, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Eine Villa mit Seele in Karayoz – ein himmlischer Ort zum Leben und Entspannen. Diese gro…
$525,000
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Villa 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 350 m²
Triplex-Villa mit Stadt- und Meerblick und luxuriösen Annehmlichkeiten in Alanya Die Region …
$1,77M
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Villa 4 zimmer in Biyikli, Türkei
Villa 4 zimmer
Biyikli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Etagenzahl 1
Möbliertes Einfamilienhaus mit Pool in Döşemealtı, Antalya Das Viertel Kovanlık im Bezirk Dö…
$287,639
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Villa 5 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 5 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Stockwerk 1/2
Geräumige freistehende Villen mit Terrassen inmitten der Natur in Kuşadası In der Nähe der a…
$586,549
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Haus 6 zimmer in Konyaalti, Türkei
Haus 6 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 346 m²
Etagenzahl 2
Villen in einer Wohnanlage mit überdachten Parkplätzen und Waldblick in Konyaaltı Diese exkl…
$1,12M
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Villa 6 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 6 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 391 m²
Stockwerk 1/3
Freistehende Villen mit Meerblick, Pools und Terrassen in Kuşadası Kuşadası ist dank seiner …
$879,823
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Villa 10 zimmer in Serik, Türkei
Villa 10 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 10
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 380 m²
Etagenzahl 3
Geräumige Villa mit 9 Schlafzimmern und privatem Garten in der Nähe von Golfplätzen in Kadri…
$1,55M
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Doppelhaus 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen mit Bergblick in Strandnähe in einer gesicherten Wohnanlage mit Pool in Antalya Di…
$286,170
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Villa 4 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 4 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 1/2
Elegante Villen mit Pool in der Nähe des Strandes und aller Annehmlichkeiten in Davutlar, Ku…
$355,624
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 419 m²
Etagenzahl 3
Naturnahe Triplex-Villen mit Meerblick in Alanya Die freistehenden Villen befinden sich in K…
$1,25M
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Villa 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 220 m²
Etagenzahl 4
Freistehende Villa mit Meer und Stadtblick in Alanya Kargıcak Als einer der beliebtesten Bez…
$1,85M
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Eigenschaftstypen in Türkei

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