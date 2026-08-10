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Häuser in Fatih, Türkei

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115 immobilienobjekte total found
Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Garten der Küste
$926,281
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Petunia Villas Häuser
$416,097
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 259 m²
Das Projekt befindet sich in einem der renommiertesten Gegenden der Region Alicante, an der …
$486,895
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TekceTekce
Haus 9 zimmer in Fatih, Türkei
Haus 9 zimmer
Fatih, Türkei
Zimmer 9
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 340 m²
Etagenzahl 4
Voll möbliertes 4-Stöckiges Gebäude 250 Meter von der Hauptstraße und der Küste in Balat Das…
$1,61M
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 840 m²
Cordis Lacus
$2,44M
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 227 m²
Grünstein Paradies
$973,000
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 425 m²
Villen von Terra Luna
$417,696
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 407 m²
Villen im Seetal
$572,000
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Haus 8 zimmer in Fatih, Türkei
Haus 8 zimmer
Fatih, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 310 m²
Etagenzahl 4
Renoviertes Gebäude mit Städtischer Umgestaltung in Fatih Istanbul Das 4-stöckige Gebäude ha…
$1,81M
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 263 m²
Weiß Arcadia Beach Resort Villen
$405,727
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
La Nature Residence
$441,275
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 408 m²
tal Vista Villa
$2,12M
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Haus 10 zimmer in Fatih, Türkei
Haus 10 zimmer
Fatih, Türkei
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 210 m²
Etagenzahl 5
Bezugsfertiges Gebäude mit Möblierten Einheiten in Fatih Akşemsettin Das Gebäude wurde innen…
$1,61M
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 209 m²
Villen von Celinen
$338,275
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 480 m²
Blumengarten
$1,88M
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 455 m²
Hillcrest Villas
$3,50M
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Bosporus Deluxe
$310,085
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Gipfelimmobilien
$1,66M
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 532 m²
tal Vista Villa
$2,68M
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 516 m²
Luxus blau Istanbul
$795,000
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Haus 8 Schlafzimmer in Sultan-Ahmed-Platz, Türkei
Haus 8 Schlafzimmer
Sultan-Ahmed-Platz, Türkei
Schlafräume 8
Fläche 634 m²
Türkische Staatsbürgerschaft (zweiter Pass)✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, …
$3,27M
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Beachside Resort
$503,491
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 506 m²
Paradies in der Erde
$595,364
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 845 m²
Diamant von Silivri
$1,07M
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 406 m²
tal Vista Villa
$2,00M
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 102 m²
Schwarzer Amber
$1,04M
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Haus 6 zimmer in Fatih, Türkei
Haus 6 zimmer
Fatih, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 185 m²
Etagenzahl 6
Vollständig Möbliertes und Renoviertes Gebäude mit Aufzug und 6 Studio-Wohnungen in Fatih Is…
$742,221
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 800 m²
Evergreen Village
$2,50M
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 538 m²
Predij Garten
$1,66M
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 274 m²
Schwarzer Amber
$2,80M
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