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Häuser in Fethiye, Türkei

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71 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 3 zimmer in Fethiye, Türkei
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Doppelhaus 3 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Stockwerk 2/4
Symphonie von Natur und Moderne: Ihr zweistöckiges Paradies in FethiyeStellen Sie sich einen…
$571,996
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INEST HOMES
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Villa 5 zimmer in Ölüdeniz, Türkei
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Villa 5 zimmer
Ölüdeniz, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Diese neue Premium-Villa in einer der malerischsten Gegenden von Fethiye bietet die perfekte…
$500,000
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INEST HOMES
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Doppelhaus 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Stockwerk 1/3
4-Schlafzimmer-Maisonette-Wohnung in einer Wohnanlage im Zentrum von Fethiye Fethiye ist ein…
$218,605
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LDV InvestLDV Invest
Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Luxusimmobilien mit privaten Pools in zentraler Lage in Muğla Fethiye Ölüdeniz Fethiye ist e…
$673,802
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende Villa mit Innen und Außenpool in Faralya Fethiye Mit seiner natürlichen Schönhe…
$993,096
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Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
Villen mit 3 Schlafzimmern, privatem Pool und Garten in einer bewachten Wohnanlage in Fethiy…
$512,645
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Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
Luxusvilla mit privatem Pool in der Nähe aller Annehmlichkeiten in Çalış Fethiye Fethiye ist…
$732,344
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Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 4
Freistehende Villa in dem preisgekrönten Projekt in Fethiye Ölüdeniz Die freistehende Villa …
$802,338
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Villa 6 zimmer in Ölüdeniz, Türkei
Villa 6 zimmer
Ölüdeniz, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Eine Villa, in der Raum, Qualität und Privatsphäre perfekt harmonieren Diese großzügige, …
$600,248
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INEST HOMES
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Villa 6 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 6 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Freistehende 5-Zimmer-Villa in zentraler Lage in Fethiye Muğla Die Villa befindet sich im Be…
$1,45M
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Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Etagenzahl 1
Einstöckige Villa mit 3 Schlafzimmern, Pool und Garten in der Hotelzone von Fethiye Die Vill…
$1,56M
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Doppelhaus 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse 3-Schlafzimmer-Wohnungen 700 m vom Meer entfernt in Fethiye Fethiye ist ein presti…
$349,556
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Villen zum Verkauf im Zentrum von Fethiye in Gehweite zum Çalış Strand Fethiye mit seinen sc…
$985,855
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Villa 5 zimmer in Ölüdeniz, Türkei
Villa 5 zimmer
Ölüdeniz, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 488 m²
Etagenzahl 3
SOLE AUTHORIZED NACH JILTAŞ HOMES REAL ESTATEDiese exklusive Villa befindet sich in Hisarönü…
Preis auf Anfrage
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Homes Gayrimenkul
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Etagenzahl 2
Elegantes Einfamilienhaus in der Nähe aller Annehmlichkeiten und Ölüdeniz in Ovacık Fethiye …
$1,07M
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Villa 6 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 6 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 270 m²
Etagenzahl 3
5-Schlafzimmer-Luxusvilla mit Meerblick und Endlospool in Fethiye, Türkei Das Projekt befind…
$1,14M
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Haus 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Haus 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 100 m²
Etagenzahl 3
Vollständig möblierte Villen mit hohen Mieteinnahmen in Fethiye Türkei Fethiye liegt im Oste…
$667,736
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Villa 1 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 1 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Etagenzahl 3
TEK YETKILI YILTAŞ HOMEZUM VERKAUF 4+1 ZWEI VILLA TAD ZUM VERKAUF IN HAUSEBefindet sich im D…
Preis auf Anfrage
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Homes Gayrimenkul
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Doppelhaus 3 zimmer in Fethiye, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 2/3
Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Gehweite zum Strand in Fethiye Muğla Das Luxusprojekt in …
$261,280
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Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit 3 Schlafzimmern, Pool und Garten in Fethiye Ölüdeniz Hisarönü Ölüdeni…
$376,891
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Villa 6 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 6 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit Garten und privatem Pool in Ölüdeniz Fethiye Die Villa befindet sich …
$547,995
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Freistehende Villen mit 4 Schlafzimmern in der Nähe von Annehmlichkeiten in Fethiye Akarca D…
$1,08M
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Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 254 m²
Stockwerk 1/3
Möblierte gut ausgestattete Villen in Fethiye Ölüdeniz Fethiye ist wegen seiner weltberühmte…
$805,074
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Haus 4 Schlafzimmer in Ölüdeniz, Türkei
Haus 4 Schlafzimmer
Ölüdeniz, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 310 m²
Fethiye, bekannt für sein warmes mediterranes Klima, üppige fruchtbare Länder und atemberaub…
$1,36M
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Haus 3 Schlafzimmer in Ölüdeniz, Türkei
Haus 3 Schlafzimmer
Ölüdeniz, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 254 m²
Fethiye ist ein bekanntes Reiseziel, das für seine weltberühmten Buchten, Paragliding-Erlebn…
$875,613
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Villa 6 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 6 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 447 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit sozialen Einrichtungen in Fethiye Ölüdeniz Fethiye ist ein beliebter …
$1,75M
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villen mit privaten Pools und Blick auf die Natur in Ovacık, Ölüdeniz, Fethiye …
$453,054
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Haus 4 Schlafzimmer in Ölüdeniz, Türkei
Haus 4 Schlafzimmer
Ölüdeniz, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Inmitten des majestätischen Babadag- und Mendos-Gebirges, umgeben von üppigen Pinienwäldern,…
$1,13M
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Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
🏡 Villa in Uzumlu, Fethiye Nur 15 Minuten vom Meer entfernt, ruhige, erhöhte Lage, umgebe…
$1,000,000
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Immobilienagentur
INEST HOMES
Sprachen
English, Русский, Українська, Türkçe
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Haus 4 Schlafzimmer in Ölüdeniz, Türkei
Haus 4 Schlafzimmer
Ölüdeniz, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Diese komplett renovierte Dreibett-Villa bietet eine perfekte Kombination aus Komfort und Ko…
$1,18M
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