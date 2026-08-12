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Villa 11 zimmer in Sur, Türkei
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Sur, Türkei
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Herrenhaus 10 zimmer in Bodrum, Türkei
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Bodrum, Türkei
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$15,02M
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Villa 1 zimmer in Buyukcekmece, Türkei
Villa 1 zimmer
Buyukcekmece, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 5
Fläche 1 100 m²
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$1,29M
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