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Häuser in Dosemealti, Türkei

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62 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Biyikli, Türkei
Villa 4 zimmer
Biyikli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Etagenzahl 1
Möbliertes Einfamilienhaus mit Pool in Döşemealtı, Antalya Das Viertel Kovanlık im Bezirk Dö…
$287,639
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Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 489 m²
Villen mit Waldblick in einem Komplex in Düzlerçamı Döşemealtı Die Villen mit Panikräumen be…
$913,324
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Haus in Dosemealti, Türkei
Haus
Dosemealti, Türkei
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Entdecken Sie den Charme dieser eleganten, freistehenden Villa im wünschenswerten Stadtteil …
$723,840
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TekceTekce
Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
The construction of the villa located in the Doshmealti district of Antalya was completed in…
$239,204
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Reihenhaus 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Reihenhaus 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 251 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Villen mit Sauna und Wintergarten in Altinkale in Döşemealtı Die Villen in naturve…
$521,243
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Villa 6 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 6 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit Wintergarten und privatem Pool in Döşemealtı, Antalya Döşemealtı ist …
$2,31M
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Haus 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Haus 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
Doppelhaushälfte mit 4 Schlafzimmern, Pool und Grillplatz in Döşemealtı, Antalya Diese Doppe…
$398,857
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Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 254 m²
Etagenzahl 3
$20,35M
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Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 395 m²
Etagenzahl 2
$45,34M
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Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Etagenzahl 2
$24,19M
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Villa 6 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 6 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit privatem Garten in einer Wohnanlage in Döşemealtı, Antalya Die Villa …
$517,808
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Haus 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Haus 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Stockwerk 1/2
Häuser in ruhiger und friedlicher Gegend in Antalya Altinkale Die Doppelhaushälften befinden…
$632,390
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Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 293 m²
Etagenzahl 2
Villa mit 4 Schlafzimmern, privatem Pool und Garten in Antalya Döşemealtı Das Viertel Altınk…
$542,214
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Haus 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Haus 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 462 m²
Villen mit Waldblick in einem Komplex in Düzlerçamı Döşemealtı Die Villen mit Panikräumen be…
$838,177
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Villa 6 zimmer in Ayanlar, Türkei
Villa 6 zimmer
Ayanlar, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
PreislisteVilla, 5+1Floor: 1,, 250m2, €956,989Willkommen zu einem unvergleichlichen Lebenser…
$1,10M
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Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 330 m²
Etagenzahl 2
Geräumige Villen mit privatem Pool in Antalya Dosemealti Die geräumigen Villen befinden sich…
$1,00M
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Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 330 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit 4 Schlafzimmern, Bergblick, Garten und Pool Döşemealtı bietet mit sei…
$752,626
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Haus 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Haus 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 194 m²
Etagenzahl 2
Häuser in einem Komplex mit privaten Schwimmbädern in Dosemealti Duzlercami Die Ein- und Zwe…
$516,780
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Haus in Dosemealti, Türkei
Haus
Dosemealti, Türkei
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Entdecken Sie den Charme der luxuriösen freistehenden Villen in der ruhigen Duzlercamı Nachb…
$1,45M
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Villa 6 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 6 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
5-Schlafzimmer-Villen mit privaten Pools in Altınkale, Döşemealtı, Antalya Der Stadtteil Alt…
$733,803
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Haus 4 zimmer in Dosemealti, Türkei
Haus 4 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
Häuser in einem Komplex mit privaten Schwimmbädern in Dosemealti Duzlercami Die Ein- und Zwe…
$389,488
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Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Stockwerk 2/2
$14,53M
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Haus 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Haus 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
Doppelhaushälften mit Waldblick in Antalya Dosemealti Die Häuser befinden sich in einer einz…
$346,832
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Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 246 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen am Waldrand in Antalya Düzlerçamı Die Luxusvillen befinden sich an einem…
$702,913
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Villa 6 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 6 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 330 m²
Etagenzahl 2
$47,44M
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Haus 6 zimmer in Dosemealti, Türkei
Haus 6 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 3
Villen mit Separaten Gärten in Çıplaklı Döşemealtı Die Villen befinden sich im Viertel Çıpla…
$443,219
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Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 275 m²
Etagenzahl 2
Geräumige freistehende Villa mit 4 Schlafzimmern und privatem Pool in Döşemealtı, Antalya Di…
$423,005
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Villa 7 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 7 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 380 m²
Etagenzahl 2
$49,99M
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Villa 7 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 7 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Stockwerk 2/2
Eigenschaften der Fläche:Unsere Villa in Döşemealtı Yeşilbayır, Antalya, befindet sich in ei…
$554,396
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Villa 7 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 7 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 360 m²
Etagenzahl 2
Freistehendes Haus mit sechs Schlafzimmern, privatem Pool und Sauna in Antalya Döşemealtı Da…
$611,580
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