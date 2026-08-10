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Häuser in İstanbul, Türkei

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Fatih
115
Beylikduzu
53
Buyukcekmece
45
Basaksehir
34
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388 immobilienobjekte total found
Villa in , Türkei
Villa
, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 496 m²
Das Projekt befindet sich auf einer Fläche von 896.362 m2 mit Villen unterschiedlicher Größe…
$1,76M
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Doppelhaus 5 zimmer in Uskudar, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Uskudar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Wohnung mit Stadtblick in Küstennähe in Üsküdar, Istanbul Die Wohnung befindet sich auf der …
$632,390
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Doppelhaus 8 zimmer in Bakırköy, Türkei
Doppelhaus 8 zimmer
Bakırköy, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 430 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen mit umfangreichen sozialen Annehmlichkeiten in Bakırköy, Istanbul Bakırköy zeichne…
$4,51M
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TekceTekce
Villa in , Türkei
Villa
, Türkei
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 128 m²
Marine West
$4,80M
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Haus 5 Schlafzimmer in Basaksehir, Türkei
Haus 5 Schlafzimmer
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 635 m²
Basaksehir ist einer der schnell wachsenden Stadtteile von istanbul und bietet sowohl Ruhe a…
$1,44M
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Garten der Küste
$926,281
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Petunia Villas Häuser
$416,097
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Haus 5 Schlafzimmer in Basaksehir, Türkei
Haus 5 Schlafzimmer
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Basaksehir, einer der wichtigsten Anlageviertel von Istanbul, ist für seine friedliche Atmos…
$834,751
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 259 m²
Das Projekt befindet sich in einem der renommiertesten Gegenden der Region Alicante, an der …
$486,895
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Haus 9 zimmer in Fatih, Türkei
Haus 9 zimmer
Fatih, Türkei
Zimmer 9
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 340 m²
Etagenzahl 4
Voll möbliertes 4-Stöckiges Gebäude 250 Meter von der Hauptstraße und der Küste in Balat Das…
$1,61M
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Haus 5 zimmer in Avcilar, Türkei
Haus 5 zimmer
Avcilar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 212 m²
Etagenzahl 2
Villen zum Verkauf in Avcılar, Istanbul, 800 m vom Küçükçekmece-See entfernt Die Villen in I…
$440,341
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 840 m²
Cordis Lacus
$2,44M
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 227 m²
Grünstein Paradies
$973,000
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 425 m²
Villen von Terra Luna
$417,696
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 407 m²
Villen im Seetal
$572,000
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Haus 5 zimmer in Hastane Sokagi, Türkei
Haus 5 zimmer
Hastane Sokagi, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Stockwerk 3/3
$16,86M
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Villa 5 zimmer in Buyukcekmece, Türkei
Villa 5 zimmer
Buyukcekmece, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Villa mit privatem Schwimmbad und Garten in Istanbul Büyükçekmece Die Villa mit privatem Sch…
$748,001
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Villa in Buyukcekmece, Türkei
Villa
Buyukcekmece, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 256 m²
In Buyukcekmece, einer der neuen Lieblingsstädte von Istanbul, laden Project Villas Sie ein,…
$1,25M
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Haus 6 zimmer in Ümraniye, Türkei
Haus 6 zimmer
Ümraniye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Doppelhaushälften mit Privatpools in bester Lage in Istanbul Ümraniye Diese Villen befinden …
$1,50M
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Villa in Sapanca Sokak, Türkei
Villa
Sapanca Sokak, Türkei
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 601 m²
Naturpalast
$3,15M
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Haus 8 zimmer in Fatih, Türkei
Haus 8 zimmer
Fatih, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 310 m²
Etagenzahl 4
Renoviertes Gebäude mit Städtischer Umgestaltung in Fatih Istanbul Das 4-stöckige Gebäude ha…
$1,81M
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Doppelhaus 5 zimmer in Sancaktepe, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Sancaktepe, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 324 m²
Wohnungen zum Verkauf in einer malerischen Wohnanlage in der Nähe der U-Bahn in Sancaktepe, …
$802,338
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 263 m²
Weiß Arcadia Beach Resort Villen
$405,727
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Villa in Basaksehir, Türkei
Villa
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 294 m²
In den Warenkorb
$902,000
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Haus 5 Schlafzimmer in Basaksehir, Türkei
Haus 5 Schlafzimmer
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 232 m²
Basaksehir ist ein gut geplanter Stadtteil in Istanbul, bekannt für seine moderne Infrastruk…
$1,33M
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
La Nature Residence
$441,275
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Villa in Beylikduzu, Türkei
Villa
Beylikduzu, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Silberne Mond Villen
$764,796
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Villa in Fatih, Türkei
Villa
Fatih, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 408 m²
tal Vista Villa
$2,12M
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Haus 10 zimmer in Fatih, Türkei
Haus 10 zimmer
Fatih, Türkei
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 210 m²
Etagenzahl 5
Bezugsfertiges Gebäude mit Möblierten Einheiten in Fatih Akşemsettin Das Gebäude wurde innen…
$1,61M
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Villa in , Türkei
Villa
, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 576 m²
Marine West
$2,64M
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villen
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