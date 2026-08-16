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Häuser in Zentralanatolien, Türkei

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Ankara
34
Eskişehir
17
Cankaya
16
Golbasi
14
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67 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit 1–3 Schlafzimmern und überdachten Parkplätzen in Ankara Çankaya Als Hauptstadt…
$198,959
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Villa 6 zimmer in Karagozler Mahallesi, Türkei
Villa 6 zimmer
Karagozler Mahallesi, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
$25,58M
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Doppelhaus 6 zimmer in Cankaya, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 244 m²
Stockwerk 38/40
Talblick-Wohnungen in einem Ökologischen Projekt in Çankaya Ankara Das umweltfreundliche Pro…
$859,456
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DD CO DEDD CO DE
Doppelhaus 4 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Stockwerk 2/2
$3,00M
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Villa 9 zimmer in Golbasi, Türkei
Villa 9 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 9
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 615 m²
Etagenzahl 3
Villen mit Seeblick und freistehenden Gärten in Ankara Gölbaş Die Villen befinden sich in ei…
$1,84M
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Doppelhaus 5 zimmer in Etimesgut, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Etimesgut, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 286 m²
Etagenzahl 22
Neue Wohnungen in einem stilvollen Projekt in Etimesgut, Ankara Etimesgut liegt im Westen vo…
$829,381
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TekceTekce
Villa 8 zimmer in Golbasi, Türkei
Villa 8 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 525 m²
Etagenzahl 3
Villen mit Seeblick und freistehenden Gärten in Ankara Gölbaş Die Villen befinden sich in ei…
$1,47M
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Villa 8 zimmer in Golbasi, Türkei
Villa 8 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 515 m²
Brandneue Villen mit 7 Schlafzimmern in einem luxuriösen Projekt in Ankara Gölbaşı Ankara, d…
$1,47M
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Doppelhaus 3 zimmer in Cankaya, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Terrassen in Dikmen Öveçler Ankara ist eine der am besten entwickelten und leb…
$184,607
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Doppelhaus 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 135 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Terrassen in Dikmen Öveçler Ankara ist eine der am besten entwickelten und leb…
$219,780
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Doppelhaus 6 zimmer in Etimesgut, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Etimesgut, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 351 m²
Etagenzahl 22
Neue Wohnungen in einem stilvollen Projekt in Etimesgut, Ankara Etimesgut liegt im Westen vo…
$953,152
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Doppelhaus 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 7
Geräumige und elegante neue Wohnungen in Küçükesat, Çankaya Die türkische Hauptstadt Ankara …
$230,191
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Doppelhaus 5 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 3/3
$177,881
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Villa 5 zimmer in Golbasi, Türkei
Villa 5 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 368 m²
Etagenzahl 2
Luxusvillen in einer Anlage mit Pool in Ankara Gölbaşı Die Villen befinden sich in Gölbaşı, …
$482,360
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Villa 7 zimmer in Cankaya, Türkei
Villa 7 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 465 m²
Villen mit intelligentem Haussystem in einer Wohnanlage in Çayyolu, Ankara Ankara, die Haupt…
$1,91M
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Doppelhaus 6 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Stockwerk 3/3
$3,05M
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Doppelhaus 4 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 3/3
$4,36M
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Villa 7 zimmer in Cankaya, Türkei
Villa 7 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 540 m²
Etagenzahl 4
Luxus Häuser in einer prestigeträchtigen Gegend in Çankaya, Ankara Als Hauptstadt der Türkei…
$628,109
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Villa 5 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Villa 5 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
Stockwerk 2/2
$6,69M
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Villa 6 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Villa 6 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Stockwerk 1/2
Was Sie bekommen: Geräumige Villa 5+1* mit Pool, offenem Parkplatz und Garten. Eine ausgezei…
$813,069
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Villa 8 zimmer in Golbasi, Türkei
Villa 8 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 680 m²
Etagenzahl 3
Exklusive Villen mit prestigeträchtiger Lage in einem gesicherten Komplex in Incek, Ankara G…
$1,89M
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Haus 5 zimmer in Cankaya, Türkei
Haus 5 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 195 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Gartenvillen in der Nähe von Schulen in Ankara Çankaya Ahlatlıbel Ankara ist di…
$492,770
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Doppelhaus 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Wohnungen mit intelligentem Haustechnik-System in einer gesicherten Wohnanlage in Ankara, Tü…
$607,287
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Villa 7 zimmer in Cankaya, Türkei
Villa 7 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Etagenzahl 3
Stilvolle Villa mit Großem Garten in Ankara Çayyolu Çankaya ist einer der größten Bezirke in…
$576,056
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Villa 4 zimmer in Karagozler Mahallesi, Türkei
Villa 4 zimmer
Karagozler Mahallesi, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
$10,46M
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Villa 6 zimmer in Keskin Mahallesi, Türkei
Villa 6 zimmer
Keskin Mahallesi, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Stockwerk 1/3
$14,53M
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Doppelhaus 4 zimmer in Golbasi, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 158 m²
Etagenzahl 3
2- und 3-Schlafzimmer-Investitionswohnungen in bester Lage in Ankara Gölbaşı Die Wohnungen b…
$219,780
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Doppelhaus 4 zimmer in Etimesgut, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Etimesgut, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 248 m²
Etagenzahl 22
Neue Wohnungen in einem stilvollen Projekt in Etimesgut, Ankara Etimesgut liegt im Westen vo…
$449,971
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Haus 5 zimmer in Ovakent, Türkei
Haus 5 zimmer
Ovakent, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 648 m²
Etagenzahl 3
Elite-Villen und nbsp; KIWI Sunset 2, die Möglichkeit, die türkische Staatsbürgerschaft zu e…
$3,38M
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Villa 7 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Villa 7 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Stockwerk 3/3
$8,08M
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Eigenschaftstypen in Zentralanatolien

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