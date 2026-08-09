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Häuser in Yalova Merkez, Türkei

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duplexes
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10 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 124 m²
Stockwerk 4/5
Luxuswohnungen in einem modernen Komplex mit exklusiven Einrichtungen in Yalova Die Luxuswoh…
$147,667
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Doppelhaus 6 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 269 m²
Stockwerk 4/4
Wohnungen am Meer mit unvergleichlicher Aussicht und reichhaltigen Annehmlichkeiten im Zentr…
$602,332
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Doppelhaus 4 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 194 m²
Stockwerk 4/5
Luxuswohnungen in einem modernen Komplex mit exklusiven Einrichtungen in Yalova Die Luxuswoh…
$204,799
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TekceTekce
Doppelhaus 9 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Doppelhaus 9 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 9
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 495 m²
Stockwerk 4/4
Wohnungen am Meer mit unvergleichlicher Aussicht und reichhaltigen Annehmlichkeiten im Zentr…
$1,50M
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Villa 6 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Villa 6 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 375 m²
Stockwerk 1/3
Triplexvilla mit eigenem Pool und Aufzug in Yalova Kadıköy Die Triplexvilla befindet sich in…
$682,103
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Doppelhaus 6 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 271 m²
Stockwerk 5/5
Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage mit Pool in Yalova Yalova ist dank seiner Nähe zu Ista…
$294,716
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Doppelhaus 5 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 278 m²
Stockwerk 4/5
Luxuswohnungen in einem modernen Komplex mit exklusiven Einrichtungen in Yalova Die Luxuswoh…
$327,178
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Doppelhaus 5 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Stockwerk 5/5
Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage mit Pool in Yalova Yalova ist dank seiner Nähe zu Ista…
$199,945
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Haus 6 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Haus 6 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 265 m²
Etagenzahl 3
5-Schlafzimmer-Villen in Yalovas wachsender Region Samanlı Yalova gewinnt aufgrund seiner Nä…
$286,626
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Doppelhaus 3 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 4
$100,957
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Immobilienangaben in Yalova Merkez, Türkei

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