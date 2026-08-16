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Häuser in Schwarzmeerregion, Türkei

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Corum
12
Trabzon
9
İyidere
8
Rize
8
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43 immobilienobjekte total found
Haus 6 zimmer in Ortahisar, Türkei
Haus 6 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 491 m²
Etagenzahl 3
Elegante Häuser in einer umfangreichen Anlage in Trabzon Ortahisar Die eleganten Häuser befi…
$741,469
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Reihenhaus 5 zimmer in Obakoy, Türkei
Reihenhaus 5 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Stockwerk 1/4
Was Sie bekommen: Große Garten Duplex-Layout 4+1 mit einer Gesamtfläche von ca. 170 m2, befi…
$389,634
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Haus 5 Schlafzimmer in Karaagac, Türkei
Haus 5 Schlafzimmer
Karaagac, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 471 m²
Diese freistehenden Villen befinden sich in Buyukcekmece, istanbul, in der Nähe des schönen …
$1,40M
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DD CO DEDD CO DE
Haus 6 Schlafzimmer in Uzunyurt, Türkei
Haus 6 Schlafzimmer
Uzunyurt, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Im ruhigen Viertel Faralya, am östlichsten Rand der berühmten Region Fethiye gelegen, bietet…
$2,57M
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Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 290 m²
Villav
$925,818
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Haus 4 Schlafzimmer in Ciftlik, Türkei
Haus 4 Schlafzimmer
Ciftlik, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
In der Nähe des berühmten Çalıs Beach in Fethiye, Mugla, kombinieren diese luxuriösen freist…
$958,504
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TekceTekce
Doppelhaus 7 zimmer in Ortahisar, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Etagenzahl 8
Wohnungen mit Terrassen in ruhiger und komfortabler Lage in Trabzon Yalıncak Die Wohnungen b…
$415,269
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Doppelhaus 7 zimmer in Osmanbaba, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Osmanbaba, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Stockwerk 8/8
Maisonette-Wohnung in einem Komplex mit zwei Blöcken in Trabzon Akçaabat Söğütlü Die Maisone…
$356,275
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Haus 4 Schlafzimmer in Bogazici, Türkei
Haus 4 Schlafzimmer
Bogazici, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 255 m²
Diese Luxusvillen sind in der ruhigen und malerischen Adabuku eingebettet und gehören zu ein…
$2,28M
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Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 6
In Göcek, luxury is not ostentatious.Location is valued here. Air. View. This villa is locat…
$796,341
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Haus 3 Schlafzimmer in Ciftlik, Türkei
Haus 3 Schlafzimmer
Ciftlik, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 380 m²
Diese freistehenden Villen bieten einen ruhigen Lebensstil in der Nähe des Meeres. Entwickel…
$933,987
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Villa 5 zimmer in Ortahisar, Türkei
Villa 5 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Etagenzahl 2
Speziell entworfene Häuser mit Erdgassystem in Yalıncak Trabzon Die Doppelhaushälften befind…
$733,372
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Haus 6 Schlafzimmer in Uzunyurt, Türkei
Haus 6 Schlafzimmer
Uzunyurt, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 420 m²
Fethiye liegt in der südwestlichen Region der Türkei, ist ein Juwel von Mugla, Zeichnung Mil…
$1,33M
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Haus in Bektas, Türkei
Haus
Bektas, Türkei
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Für diejenigen, die einen exklusiven Lebensstil in einer der begehrtesten Küstenstädte der T…
$1,58M
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Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
Faralya — it's not about the resort.It's about the heights. About silence. About space. The …
$515,616
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Haus 7 Schlafzimmer in Omerli, Türkei
Haus 7 Schlafzimmer
Omerli, Türkei
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 538 m²
Diese Doppelhaushälften befinden sich im ruhigen Çekmekoy Bezirk auf der anatolischen Seite …
$1,86M
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Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 200 m²
Präsentiert zum Verkauf ist eine Villa im Bau, 30 Minuten vom Zentrum von Fethiye, 25 Minute…
$332,286
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Villa 5 zimmer in Ortahisar, Türkei
Villa 5 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen in Trabzon Ortahisar, umgeben von Natur und in Gehweite der Hauptstraße …
$950,839
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Villa 6 zimmer in Ortahisar, Türkei
Villa 6 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 275 m²
Schicke und geräumige Villen in einer Anlage in Ortahisar Trabzon Die Villen liegen im Viert…
$345,865
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Doppelhaus 7 zimmer in Akçaabat, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Akçaabat, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
Stockwerk 17/17
Großzügige Maisonette-Wohnung im Panorama 61-Projekt in Trabzon Akçaabat Dieses elegante Pro…
$356,275
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Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 200 m²
Modern 4+1 villa with pool in Yanıklar, Fethiye - suitable for Turkish citizenship A new two…
$532,650
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Haus 3 Schlafzimmer in Bogazici, Türkei
Haus 3 Schlafzimmer
Bogazici, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 175 m²
Adabuku, eine malerische Siedlung in Bodrum, bietet eine atemberaubende Mischung aus blauen …
$1,10M
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Villa 5 zimmer in Arsin, Türkei
Villa 5 zimmer
Arsin, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Villen mit 4 Schlafzimmern und großzügigen Außenanlagen in Trabzon Arsin Die Region Cudibey …
$451,128
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Villa 7 zimmer in Atakum, Türkei
Villa 7 zimmer
Atakum, Türkei
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 346 m²
Etagenzahl 3
$27,90M
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Villa 4 zimmer in Konakli, Türkei
Villa 4 zimmer
Konakli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/5
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie erhalten: Villen im Payallar-Be…
$1,72M
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Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 220 m²
Neue Premium-Villa in einer der malerischsten Gegenden von Fethiye ist die perfekte Kombinat…
$503,471
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Haus 6 Schlafzimmer in Kumkoy, Türkei
Haus 6 Schlafzimmer
Kumkoy, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 320 m²
Diese stilvolle Villa befindet sich auf der europäischen Seite von istanbul, in einem der re…
$1,35M
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Villa in İyidere, Türkei
Villa
İyidere, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 210 m²
A wonderful villa with stunning mountain views, located in Fethiye, is available for sale. T…
$641,656
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Villa 4 zimmer in Konakli, Türkei
Villa 4 zimmer
Konakli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Stockwerk 1/3
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Premium-Klasse Villen…
$756,395
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Villa 4 zimmer in Konakli, Türkei
Villa 4 zimmer
Konakli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Stockwerk 1
Was Sie bekommen: geräumige Villa 3+1 mit einer Fläche von 180 m2, möbliertes Haus, privater…
$490,275
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Eigenschaftstypen in Schwarzmeerregion

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