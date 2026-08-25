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Häuser in Bursa, Türkei

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Nilufer
13
Mudanya
10
Osmangazi
6
34 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in , Türkei
Villa 6 zimmer
, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 295 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit 4 Schlafzimmern zu verkaufen in Hamidiye, İnegöl, Bursa İnegöl, einer…
$499 656
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Villa 7 zimmer in Gullu Sokak, Türkei
Villa 7 zimmer
Gullu Sokak, Türkei
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 465 m²
Stockwerk 2/2
$97,43M
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Doppelhaus 4 zimmer in Nilufer, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 219 m²
Stockwerk 10/10
3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Nilüfer Ataevler Ataevler ist eines der et…
$239 321
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Bungalow 3 zimmer in Osmangazi, Türkei
Bungalow 3 zimmer
Osmangazi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 450 m²
Stockwerk 1/1
Bergwohnungen im Wald in Bursa Osmangazi Die Häuser befinden sich in der Nähe des Hotelgebie…
$633 630
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Doppelhaus 6 zimmer in Mudanya, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 344 m²
Stockwerk 5/6
Wohnungen mit Meerblick in Mudanya, Bursa, in einem Komplex mit Parkplatz Die Wohnungen im S…
$457 837
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Haus 6 zimmer in Mudanya, Türkei
Haus 6 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 278 m²
Stockwerk 1/2
Stilvolle Villen mit 5 Schlafzimmern zum Verkauf in Bursa Mudanya Der Stadtteil Bademli ist …
$1,04M
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TekceTekce
Haus 6 zimmer in Nilufer, Türkei
Haus 6 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 272 m²
Stockwerk 1/3
Elegante Villa mit freistehendem Garten und Parkplatz in Bursa Nilüfer Die Villa befindet si…
$370 241
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Villa 3 zimmer in 541 Nolu Sokak, Türkei
Villa 3 zimmer
541 Nolu Sokak, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
$15,10M
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Villa 6 zimmer in Nilufer, Türkei
Villa 6 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
Elegante Duplex-Villen mit Pool zum Verkauf in Nilüfer, Bursa Diese Villen befinden sich im …
$1,04M
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Haus 4 zimmer in Nilufer, Türkei
Haus 4 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende Gartenvillen zum Verkauf in Gökçeköy, Nilüfer, Bursa Die Villen befinden sich i…
$270 842
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Doppelhaus 4 zimmer in Gemlik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Gemlik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 205 m²
Stockwerk 3/4
Elegante Wohnungen in einem Komplex mit Pool in Bursa Gemlik Das Projekt befindet sich in Ku…
$207 895
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Villa 7 zimmer in , Türkei
Villa 7 zimmer
, Türkei
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Etagenzahl 4
$52,32M
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Doppelhaus 5 zimmer in Mudanya, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
Stockwerk 5/6
Wohnungen in Meeresnähe in einer Anlage mit Innen und Außenpools in Bursa Die luxuriösen und…
$332 866
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Doppelhaus 3 zimmer in , Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Stockwerk 10/11
$5,74M
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Doppelhaus 6 zimmer in Nilufer, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 205 m²
Stockwerk 9/10
Intelligente Wohnungen in der Nähe der Annehmlichkeiten in Bursa Nilüfer Die Wohnungen befin…
$332 866
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Doppelhaus 3 zimmer in Osmangazi, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Osmangazi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 166 m²
Stockwerk 6/7
Wohnungen in einer Wohnanlage mit Hallenbad und erstklassiger Lage in Bursa Osmangazi Diese …
$187 955
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Doppelhaus 6 zimmer in Mudanya, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 330 m²
Stockwerk 4/5
Wohnungen in einem prestigeträchtigen Komplex mit Pool in Bursa Mudanya Mudanya ist der pres…
$354 058
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Doppelhaus 3 zimmer in Ilvan Sokak, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Ilvan Sokak, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 4/4
$6,05M
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Doppelhaus 6 zimmer in Mudanya, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 305 m²
Stockwerk 5/6
Wohnungen in Meeresnähe in einer Anlage mit Innen und Außenpools in Bursa Die luxuriösen und…
$457 837
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Doppelhaus 6 zimmer in Mudanya, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 360 m²
Stockwerk 4/4
Maisonette-Wohnung in einer Anlage mit Pool in Bursa Die Wohnung befindet sich in Mudanya, e…
$353 729
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Doppelhaus 4 zimmer in Nilufer, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 7/8
Bursa Nilüfer Karaman Wohnungen mit Blick auf die Stadt und Uludağ zu verkaufen Die Wohnunge…
$201 964
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Doppelhaus 4 zimmer in Mudanya, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Stockwerk 5/5
Duplex-Wohnung mit Meerblick zum Verkauf in einer Wohnanlage mit Parkplatz in Mudanya, Bursa…
$302 362
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Doppelhaus 5 zimmer in Nilufer, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Stockwerk 4/5
Stadtblick-Residenz-Wohnungen in Bursa Nilüfer Özlüce Nilüfer ist eine moderne Wohngegend, d…
$457 837
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Doppelhaus 6 zimmer in Nilufer, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 385 m²
Stockwerk 7/9
Wohnungen in Bursa Nilüfer in einer Renommierten Wohnanlage Das Viertel Odunluk in Nilüfer, …
$717 964
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Reihenhaus 6 zimmer in Nilufer, Türkei
Reihenhaus 6 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 386 m²
Stockwerk 1/3
Geräumige und moderne Häuser in Bursa Nilüfer Özlüce Özlüce ist ein Stadtteil mit moderner S…
$1,04M
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Villa in Yeniyol Caddesi, Türkei
Villa
Yeniyol Caddesi, Türkei
Fläche 112 m²
$51,83M
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Villa 5 zimmer in Mudanya, Türkei
Villa 5 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 310 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende Doppelhaushälften in prestigeträchtiger Villenanlage in Mudanya, Bursa Diese Vi…
$790 703
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Villa 6 zimmer in İnegöl, Türkei
Villa 6 zimmer
İnegöl, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 520 m²
Etagenzahl 4
Freistehende Villa mit 5 Schlafzimmern, Innenpool und Aufzug in Bursa İnegöl zu verkaufen İn…
$1,35M
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Villa 5 zimmer in Nilufer, Türkei
Villa 5 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Stockwerk 1/2
Mit intelligentem Haussystem ausgestattete freistehende Doppelhaushälften in Nilüfer Demirci…
$499 656
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Villa 5 zimmer in Mudanya, Türkei
Villa 5 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
Etagenzahl 3
Villa mit Meerblick und Pool in Mudanya Halitpaşa Halitpaşa, ein elitäres und sich neu entwi…
$1,20M
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Eigenschaftstypen in Bursa

villen
duplexes

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