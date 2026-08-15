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Häuser in Alanya, Türkei

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435 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Villa 3+1 zum Verkauf in Alanya, KargydzhakWir bieten zum Verkauf eine geräumige zweistöckig…
$369,480
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Villa 5 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 5 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Villa 4+1 mit privatem Pool zum Verkauf in Kargicak, AlanyaWir bieten zum Verkauf eine geräu…
$496,488
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Villa 9 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 9 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 9
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Etagenzahl 3
PreislisteVilla, 7+2Floor: 1, 430m2, 2.600.000 €Diese herrliche Dreigeschoss-Villa liegt an …
$2,99M
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Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
PreislisteVilla, 3+1Floor: 1, 175m2, 236.000 €Steigen Sie in Ihren Traumretreat in der bezau…
$271,562
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Villa 4 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Villa 4 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
PreislisteVilla, 3+1, 179m2, 330.000 €Willkommen in Ihrem Traum Küstenheiligtum, eingebettet…
$379,726
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Haus in Oba, Türkei
Haus
Oba, Türkei
$114,138
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TekceTekce
Villa 6 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 6 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Luxusvilla 5+1 mit Panoramablick auf das Meer in Kargicak, AlanyaWir bieten zum Verkauf eine…
$529,885
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Villa in Incekum, Türkei
Villa
Incekum, Türkei
$186,583
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International real estate agency Habita
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Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Stockwerk 1
Was Sie bekommen: Moderne möblierte Villa Planung 3+1 mit einer Fläche von 160 m2, gebaut in…
$602,672
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Villa 5 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 5 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 520 m²
Etagenzahl 2
Villa 4+1 in Kargyjak, Alanya – 520 m2 mit privatem Pool und GartenGeräumige Villa 4+1 zum V…
$445,217
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Doppelhaus 4 zimmer in Alanya, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 2/2
$15,58M
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Haus 6 zimmer in Kargıcak, Türkei
Haus 6 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Möblierte Villa zum Verkauf in Alanya, Kargicak BezirkWir bieten zum Verkauf eine geräumige …
Preis auf Anfrage
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Villa 4 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Etagenzahl 3
Brandneue Villa mit Meerblick, privatem Pool und Garten in Alanya Alanya ist dank seines sta…
$644,603
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Villa 5 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 5 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
PreislisteVilla, 4+1Floor: 1,, 200m2, 765.000 €Steigen Sie in eine Welt von Eleganz und Gela…
Preis auf Anfrage
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Villa 5 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 5 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 275 m²
Möblierte Villa mit vier Schlafzimmern mit eigenem Pool mit Blick auf das Meer, Festung und …
$565,582
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Villa 4 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
PreislisteVilla, 3+1Floor: 1, 150m2, 375.000 €Steigen Sie in eine Welt von Eleganz und Raffi…
$431,507
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Haus 2 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Haus 2 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
$4,65M
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Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Stockwerk 1/2
$759,734
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Villa 5 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 5 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
ПенаВила, 4+1, 345m2, 419.000 €
$482,137
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Villa 4 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
PreislisteVilla, 3+1Floor: 1, 170m2, 300.000 €Erleben Sie den Inbegriff des Luxuslebens mit …
$345,205
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Villa 9 zimmer in Oba, Türkei
Villa 9 zimmer
Oba, Türkei
Zimmer 9
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
PreislisteVilla, 7+2Floor: 1, 400m2, 865.000 €Willkommen in Ihrer Traumresidenz, eine majest…
$995,342
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Villa 8 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 8 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
PreislisteVilla, 6+2Floor: 1, 250m2, 670.000 €Willkommen in einer exquisiten Oase in der ruh…
Preis auf Anfrage
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Haus in Kargıcak, Türkei
Haus
Kargıcak, Türkei
$1,21M
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Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
Etagenzahl 2
Luxusvilla 3+1 in Kargicak, Alanya | Privatpool, Panorama MeerblickWir bieten zum Verkauf ei…
$334,058
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Haus in Alanya, Türkei
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Alanya, Türkei
$1,95M
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Villa 4 zimmer in Keşefli, Türkei
Villa 4 zimmer
Keşefli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
PreislisteVilla, 3+1Floor: 1, 220m2, 485.000 €Willkommen in Ihrem neuen Heiligtum in der mal…
$558,082
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Villa 5 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 5 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 648 m²
Etagenzahl 3
Luxusvilla KIWI Sunset 2, die Möglichkeit, türkische Staatsbürgerschaft zu erhalten!Villa KI…
$3,15M
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Villa 6 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 6 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
BEKTAŞ VILLA5, BEKTAŞ LOCATION. Es ist 124 km vom Flughafen ANTALYA und 44 km vom Flughafen …
$574,043
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Villa 6 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 6 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
PreislisteVilla, 5+1Floor: 1,, 360m2, €1,200.000Entdecken Sie den Inbegriff des raffinierten…
$1,38M
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Villa 5 zimmer in Demirtaş, Türkei
Villa 5 zimmer
Demirtaş, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 3
PreislisteVilla, 4+1Floor: 1,, 240m2, 480.000 €Willkommen in Ihrem Traumhaus, eine atemberau…
$552,329
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