Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Antalya
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Antalya, Türkei

;
Alanya
38
Muratpasa
223
Serik
83
Kaş
65
Zeig mehr
1 180 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 2 zimmer in Kepez, Türkei
TOP TOP
Doppelhaus 2 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 1/4
Neuer Wohnkomplex in Antalya – stilvolle Lofts, Apartments mit Garten und privatem Pool Ein…
$63,340
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
INEST HOMES
Sprachen
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus in Kargıcak, Türkei
Haus
Kargıcak, Türkei
$1,21M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Haus 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Haus 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 353 m²
Möblierte Villa in der Nähe des Strandes und der Einrichtungen des täglichen Bedarfs in Karg…
$443,491
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Villa in İshaklı, Türkei
Villa
İshaklı, Türkei
$195,382
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Doppelhaus 3 zimmer in Aksu, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 6
Wohnungen zum Verkauf in einer Wohnanlage mit Pool in Altıntaş, Antalya Die zum Verkauf steh…
$189,543
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 zimmer in Serik, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Stockwerk 2/3
Stilvolle Wohnungen in einem Projekt in der Nähe von Golfplätzen in Antalya Belek Die Wohnun…
$189,543
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Biyikli, Türkei
Villa 4 zimmer
Biyikli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Etagenzahl 1
Möbliertes Einfamilienhaus mit Pool in Döşemealtı, Antalya Das Viertel Kovanlık im Bezirk Dö…
$287,639
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 5 zimmer in Serik, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 3/3
Möblierte 4-Schlafzimmer-Maisonette-Wohnung in einer Wohnanlage mit Pool in Belek, Antalya B…
$253,943
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 6 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 410 m²
Etagenzahl 2
Villa mit einer Fläche von 410 qm mit Premium-Finishing mit der Stadt Alanya und 650 Meter v…
$805,388
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Villa mit eigenem Swimmingpool in einer geschützten Anlage mit MeerblickKargyjak District - …
$346,725
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Alanya-home
Sprachen
English, Русский, Français, Türkçe
Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
Etagenzahl 2
Luxusvilla 3+1 in Kargicak, Alanya | Privatpool, Panorama MeerblickWir bieten zum Verkauf ei…
$334,058
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Alanya-home
Sprachen
English, Русский, Français, Türkçe
Villa 7 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 7 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 625 m²
Luxuriös gestaltete freistehende Villa mit Hausautomationssystem, Pool und Garten zum Verkau…
$1,91M
Eine Anfrage stellen
Haus 6 zimmer in Konyaalti, Türkei
Haus 6 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 346 m²
Etagenzahl 2
Villen in einer Wohnanlage mit überdachten Parkplätzen und Waldblick in Konyaaltı Diese exkl…
$1,13M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 6 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Luxusvilla 5+1 mit Panoramablick auf das Meer in Kargicak, AlanyaWir bieten zum Verkauf eine…
$529,885
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Alanya-home
Sprachen
English, Русский, Français, Türkçe
Haus 5 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Haus 5 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 250 m²
Diese stilvollen Villen in der renommierten Tepe Mahallesi bieten einen atemberaubenden Pano…
$1,34M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Kepez, Türkei
Haus 3 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Doppelhaushälften in einer Anlage mit Pool in Antalya Kepez Die Villen befinden sich im Stad…
$273,913
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Serik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 2/3
Wohnungen in einer Anlage mit sozialen Einrichtungen in Belek, Antalya Belek ist eine der pr…
$209,255
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Serik, Türkei
Villa 6 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Haus mit 5 Schlafzimmern, privatem Pool und großem Garten in Belek Belek, eine der beliebtes…
$641,441
Eine Anfrage stellen
Villa in Konyaalti, Türkei
Villa
Konyaalti, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 350 m²
Natur Villen
$1,48M
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Haus 5 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 580 m²
Diese außergewöhnliche Luxusvilla zum Verkauf in Bektas, Alanya, bietet 580 m2 geräumiges Wo…
$2,69M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 6 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 270 m²
Etagenzahl 3
Möblierte Villa mit Meerblick und Investitionspotenzial auf der Halbinsel Çukurbağ in Kaş Di…
$1,11M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Stockwerk 2/2
$14,53M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 900 m²
Etagenzahl 6
$4,07M
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Haus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 248 m²
Etagenzahl 4
Stilvolle Villen mit Pool und Garten in ruhiger Lage in Alanya Kestel Die Gegend um Kestel i…
$559,448
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Serik, Türkei
Haus 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Villa mit 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool in der Nähe des Land of Legends in Antalya K…
$215,724
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
PreisVilla, 3+1
$362,466
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 7 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 500 m²
Freistehende Intelligente Villen inmitten der Natur in Alanya Bektaş Die freistehenden Ville…
$2,76M
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Haus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Villen zum Verkauf mit privatem Pool und Garten innerhalb des Komplexes in Alanya Türkei Ala…
$953,056
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Haus 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Stockwerk 1/2
Häuser in ruhiger und friedlicher Gegend in Antalya Altinkale Die Doppelhaushälften befinden…
$632,390
Eine Anfrage stellen
Haus 6 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Haus 6 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Diese weitläufige Villa mit 6 Schlafzimmern in der begehrten Gegend von Kargicak bietet luxu…
$1,64M
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Antalya

villen
reihenhäuser
duplexes

Immobilienangaben in Antalya, Türkei

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen