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Häuser in Konyaalti, Türkei

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32 immobilienobjekte total found
Villa 8 zimmer in Konyaalti, Türkei
Villa 8 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 475 m²
Etagenzahl 3
$34,76M
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Doppelhaus 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 4/4
$8,72M
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Villa 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Villa 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
Haus mit großem Garten in Çağlarca Konyaaltı zu verkaufen Das Viertel Çağlarca, Teil des Sta…
$314,633
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Doppelhaus 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen mit Bergblick in Strandnähe in einer gesicherten Wohnanlage mit Pool in Antalya Di…
$286,170
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Doppelhaus 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 3
$7,38M
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Haus 6 zimmer in Konyaalti, Türkei
Haus 6 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 346 m²
Etagenzahl 2
Villen in einer Wohnanlage mit überdachten Parkplätzen und Waldblick in Konyaaltı Diese exkl…
$1,13M
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LDV InvestLDV Invest
Doppelhaus 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 5/5
$7,85M
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Doppelhaus 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 4/4
$8,43M
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Haus 7 zimmer in Konyaalti, Türkei
Haus 7 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 450 m²
Etagenzahl 3
3-stöckige Villa mit 6 Schlafzimmern und 6 Bädern sowie privatem Pool in Konyaaltı, Antalya …
$1,09M
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Haus 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Haus 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 3/4
$9,77M
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Haus 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Haus 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Stockwerk 1/9
$161,24M
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Villa in Konyaalti, Türkei
Villa
Konyaalti, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 245 m²
Planet 17 Villen
$800,000
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Doppelhaus 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Stockwerk 4/4
$9,87M
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Haus 7 zimmer in Konyaalti, Türkei
Haus 7 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Etagenzahl 3
Villen mit intelligenten Haustechniksystemen und Privatparkplätzen in Konyaaltı Der Stadttei…
$1,12M
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Villa in Konyaalti, Türkei
Villa
Konyaalti, Türkei
Schlafräume 6
Fläche 350 m²
Vorgestellt zum Verkauf Fertighäuser, Ende 2023 abgeschlossen. Das Hotel liegt in der Nähe v…
$792,903
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Villa 8 zimmer in Konyaalti, Türkei
Villa 8 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 380 m²
Etagenzahl 4
$48,25M
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Doppelhaus 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Stockwerk 4/4
$15,23M
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Doppelhaus 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 2/2
$12,20M
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Doppelhaus 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 163 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in einem Ferienkonzept-Projekt mit Pools in Antalya Konyaaltı Die zum Verkauf steh…
$526,316
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Villa 6 zimmer in Konyaalti, Türkei
Villa 6 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Stockwerk 3/3
$31,97M
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Doppelhaus 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 4/4
$9,71M
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Villa in Konyaalti, Türkei
Villa
Konyaalti, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 291 m²
Blumen Boutique Villen
$680,000
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Doppelhaus 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 3/3
$12,32M
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Doppelhaus 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Stockwerk 4/5
$540,620
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Villa in Konyaalti, Türkei
Villa
Konyaalti, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 350 m²
Natur Villen
$1,48M
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Doppelhaus 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 4/4
Möblierte Wohnung in einer gesicherten Wohnanlage mit Pool in Hurma, Konyaaltı Hurma ist ein…
$261,423
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Villa 6 zimmer in Konyaalti, Türkei
Villa 6 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 445 m²
Etagenzahl 4
Welcome to Cosy Life Villas! into our cozy villas for life, where you can welcome the new d…
$2,15M
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Reihenhaus 2 zimmer in Konyaalti, Türkei
Reihenhaus 2 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1
2014 von den führenden Bauunternehmen der Region gebaut, besteht der Komplex aus 2 Blöcken. …
$111,754
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Reihenhaus 2 zimmer in Konyaalti, Türkei
Reihenhaus 2 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Der Komplex wurde 2017 von einem der führenden Bauunternehmen der Region auf einem Grundstüc…
$110,455
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Villa 7 zimmer in Konyaalti, Türkei
Villa 7 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 600 m²
Eine einzigartige Kombination aus Prestige, Eleganz und Komfort, diese herrliche Villa ist b…
$2,26M
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