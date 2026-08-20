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Häuser in Basaksehir, Türkei

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16
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4
32 immobilienobjekte total found
Villa in Basaksehir, Türkei
Villa
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 635 m²
Arttrum Villas
$675 844
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Doppelhaus 5 zimmer in Basaksehir, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 255 m²
Geräumige Immobilien mit Balkonen in einer Umfassenden Anlage in Başakşehir Başakşehir beher…
$651 421
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Villa in Basaksehir, Türkei
Villa
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 232 m²
Goldene Jahreszeit
$645 000
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa 6 zimmer in Basaksehir, Türkei
Villa 6 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
Investitionsfreundliche Villen im Rahmen eines Projekts in Başakşehir, Istanbul Das Villenpr…
$1,16M
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Haus 4 zimmer in Basaksehir, Türkei
Haus 4 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Etagenzahl 3
Villen mit Garten und Balkon in einer Wohnanlage in Başakşehir, Istanbul Das Projekt befinde…
$357 231
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Haus 3 zimmer in Basaksehir, Türkei
Haus 3 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Etagenzahl 3
Villen mit Garten und Balkon in einer Wohnanlage in Başakşehir, Istanbul Das Projekt befinde…
$283 683
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TekceTekce
Haus 5 zimmer in Basaksehir, Türkei
Haus 5 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 216 m²
Villen mit geräumigen Innenräumen und Balkonen in Basaksehir Istanbul Der Stadtteil Başakşeh…
$798 516
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Haus 4 Schlafzimmer in Basaksehir, Türkei
Haus 4 Schlafzimmer
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 179 m²
Basaksehir wird schnell zu einem der gefragtesten Standorte in Istanbul und zieht zahlreiche…
$512 525
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Haus 5 zimmer in Basaksehir, Türkei
Haus 5 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Etagenzahl 3
Villen mit Garten und Balkon in einer Wohnanlage in Başakşehir, Istanbul Das Projekt befinde…
$420 272
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Haus 5 Schlafzimmer in Basaksehir, Türkei
Haus 5 Schlafzimmer
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Basaksehir, einer der wichtigsten Anlageviertel von Istanbul, ist für seine friedliche Atmos…
$834 751
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Haus 5 zimmer in Basaksehir, Türkei
Haus 5 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 326 m²
Etagenzahl 3
Geräumige, freistehende Doppelvillen mit Privatgarten in Başakşehir Bahçeşehir Die zum Verka…
$944 444
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Villa in Basaksehir, Türkei
Villa
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 461 m²
Goldene Jahreszeit
$1,60M
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Haus 5 Schlafzimmer in Basaksehir, Türkei
Haus 5 Schlafzimmer
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 635 m²
Basaksehir ist einer der schnell wachsenden Stadtteile von istanbul und bietet sowohl Ruhe a…
$1,44M
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Villa in Basaksehir, Türkei
Villa
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 214 m²
In den Warenkorb
$658 000
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Villa in Basaksehir, Türkei
Villa
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Majestic Crest Villas
$649 959
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Haus 6 zimmer in Basaksehir, Türkei
Haus 6 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 232 m²
Villen mit geräumigen Innenräumen und Balkonen in Basaksehir Istanbul Der Stadtteil Başakşeh…
$819 530
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Villa in Basaksehir, Türkei
Villa
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 242 m²
Vanesa BecaKhior
$663 057
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Villa in Basaksehir, Türkei
Villa
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 233 m²
In den Warenkorb
$748 000
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Villa 7 zimmer in Basaksehir, Türkei
Villa 7 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 635 m²
Schlüsselfertige 5-Schlafzimmer-Einzelfamilienhäuser in Başakşehir Istanbul Başakşehir ist g…
$1,46M
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Villa in Basaksehir, Türkei
Villa
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 294 m²
In den Warenkorb
$902 000
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Villa in Basaksehir, Türkei
Villa
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 186 m²
Goldene Jahreszeit
$500 000
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Villa in Basaksehir, Türkei
Villa
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
In den Warenkorb
$935 000
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Haus 5 zimmer in Basaksehir, Türkei
Haus 5 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 179 m²
Etagenzahl 3
Triplex-Villen mit Garten 1,5 km von der TEM-Autobahn in Istanbul Başakşehir Başakşehir entw…
$667 765
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Villa 5 zimmer in , Türkei
Villa 5 zimmer
, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 57 000 m²
Etagenzahl 2
Warum dieses Projekt wählen?Für Investoren:* Hochwertiger Luxus in Bahcesehirs wachsendem Ma…
$820 000
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Villa 5 zimmer in Basaksehir, Türkei
Villa 5 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 179 m²
Das Projekt befindet sich im Stadtteil Basaksehir, auf einer Fläche von 48.000 m2, ist ein m…
$496 000
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Villa in Basaksehir, Türkei
Villa
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 179 m²
Etagenzahl 3
$542 000
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Villa 9 zimmer in Basaksehir, Türkei
Villa 9 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 9
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 436 m²
Etagenzahl 4
Der Komplex besteht aus 7 unabhängigen Villen. Vierstöckige Villa mit acht Schlafzimmern …
$1,40M
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Reihenhaus 5 zimmer in Basaksehir, Türkei
Reihenhaus 5 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
$576 000
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Reihenhaus 4 zimmer in Basaksehir, Türkei
Reihenhaus 4 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 350 m²
Stockwerk 3/6
3+1 townhouse Project in Başakşehir Investering & Burgerschap: Geschikt voor het verkrijg…
$950 000
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Haus 5 Schlafzimmer in Basaksehir, Türkei
Haus 5 Schlafzimmer
Basaksehir, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 232 m²
Basaksehir ist ein gut geplanter Stadtteil in Istanbul, bekannt für seine moderne Infrastruk…
$1,33M
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