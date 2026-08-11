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Häuser in Kaş, Türkei

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65 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 6 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 270 m²
Etagenzahl 3
Möblierte Villa mit Meerblick und Investitionspotenzial auf der Halbinsel Çukurbağ in Kaş Di…
$1,11M
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Villa 6 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 6 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Stockwerk 1/3
Villen mit Reichhaltigen Annehmlichkeiten in Kaş Kalkan Kalkan ist ein wunderschöner Bezirk …
$1,15M
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Villa 5 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 5 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 165 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit Pool gegenüber dem Patara-Strand in Antalya Gelemiş, das als das Herz…
$337,583
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TekceTekce
Villa 5 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 5 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Häuser mit individuell gestaltbaren Innenräumen im Zentrum von Kalkan Die Häuser mit Natur- …
$1,63M
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Haus 3 zimmer in Kaş, Türkei
Haus 3 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 174 m²
Etagenzahl 3
Häuser mit individuell gestaltbaren Innenräumen im Zentrum von Kalkan Die Häuser mit Natur- …
$759,070
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Villa 3 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 3 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit privatem Pool auf dem ersten Grundstück direkt am Meer in Kalkan, Ant…
$659,268
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Villa in Kalkan, Türkei
Villa
Kalkan, Türkei
$6,10M
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Haus 5 Schlafzimmer in Kalkan, Türkei
Haus 5 Schlafzimmer
Kalkan, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 515 m²
Erleben Sie unvergleichlichen Luxus in diesen exquisiten 5+1 Villen in Kalkan, Kas, mit 460 …
$1,69M
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Doppelhaus 3 zimmer in Kaş, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 3/3
Luxuriöse 2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit Pool in Kalkan, T…
$342,553
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Haus in Kaş, Türkei
Haus
Kaş, Türkei
$640,822
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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Villa 5 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 5 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Stockwerk 1/2
4-Schlafzimmer-Villen mit Meerblick in Kaş Kalkan Kalkan, Kaş ist die Grenzstadt zu den welt…
$798,870
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Villa 4 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 4 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Villen mit Meerblick und Investitionspotenzial in Kaş Die Halbinsel Çukurbağ ist eine der be…
$883,620
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Villa 5 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 5 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Etagenzahl 3
Exklusive Villa direkt am Meer mit privatem Pool in Kaş Kalkan Kalkan besticht durch seine r…
$4,05M
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Villa 5 zimmer in Kalkan, Türkei
Villa 5 zimmer
Kalkan, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
$247
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Villa 4 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 4 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse Villa mit unverbautem Meerblick auf der Halbinsel Kaş Kaş ist eine friedliche und …
$1,12M
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Villa 4 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 4 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Etagenzahl 2
Villen mit Meerblick zum Verkauf mit flexiblem Zahlungsplan in Kalkan Kalkan, Heimat einer d…
$580,591
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Villa 6 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 6 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 340 m²
Stockwerk 1/3
Villen in einem Sozialkomplex mit Meerblick in Antalya Kalkan Kalkan ist ein wunderschönes W…
$1,28M
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Haus 4 Schlafzimmer in Kalkan, Türkei
Haus 4 Schlafzimmer
Kalkan, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Im Herzen von Kalkan, einer charmanten Ortschaft an der Südwestküste der Türkei, bietet dies…
$2,63M
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Villa 5 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 5 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 4
Luxusvilla mit Meerblick und Innen- und Außenpools in Kaş Kalkan Die Gegend um Kalamar, eine…
$1,08M
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Villa 6 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 6 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 290 m²
Etagenzahl 2
Möbliertes Haus mit 5 Schlafzimmern, Meerblick und privatem Pool in Kaş Kalkan Kalkan ist ei…
$2,00M
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Villa 6 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 6 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Etagenzahl 4
Villa mit Meerblick und exklusiver Ausstattung in Kalkan, Kaş Kalkan liegt westlich von Anta…
$1,54M
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Haus 2 zimmer in Kaş, Türkei
Haus 2 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 2
Villen in bester Lage und mit flexiblen Zahlungsplänen in Kalkan, Antalya Kalkan, Heimat ein…
$344,758
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Haus 2 Schlafzimmer in Kalkan, Türkei
Haus 2 Schlafzimmer
Kalkan, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Diese atemberaubenden Villen mit Meerblick befinden sich in Kalkan, Kas, einer ruhigen und m…
$1,92M
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Villa 4 zimmer in Agullu, Türkei
Villa 4 zimmer
Agullu, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit Pool und Garten und Blick auf den Wald in Çukurbağ, Kaş Kaş ist eine …
$500,612
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Haus 3 zimmer in Kaş, Türkei
Haus 3 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Villa mit 2 Schlafzimmern, Meerblick und hohen Mieteinnahmen in Kaş Kalkan Kalkan ist eines …
$390,038
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Villa 2 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 2 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Etagenzahl 1
Villa mit 1 Schlafzimmer und privatem Pool am Meer in Kalkan, Kaş, zu verkaufen Die Villa be…
$390,038
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Villa 3 zimmer in Kalkan, Türkei
Villa 3 zimmer
Kalkan, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa direkt am Meer mit privatem Pool in Antalya, Kalkan Diese elegante Villa …
$659,268
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Villa 9 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 9 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 9
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 600 m²
Etagenzahl 2
Luxusimmobilie mit Panoramablick auf das Meer auf der Halbinsel Çukurbağ in Antalya Kaş Als …
$3,19M
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Villa 6 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 6 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 330 m²
Etagenzahl 2
Prestigeträchtige Villa mit privatem Pool und Panoramablick auf das Meer auf der Halbinsel K…
$2,57M
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Villa 6 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 6 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
Villen mit Meerblick in einem preisgekrönten Projekt in Antalya Kaş Die Villen befinden sich…
$952,632
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