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Häuser in Mersin, Türkei

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Mezitli
25
Erdemli
7
Silifke
4
40 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Mezitli, Türkei
Villa 5 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 225 m²
Etagenzahl 2
Neuer Komplex in Tomyuk, MersinVillen 4+1Komplex übergeben, gesucht erhaltenDie Villa verfüg…
$834,642
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Villa 5 zimmer in Mezitli, Türkei
Villa 5 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 267 m²
Etagenzahl 3
Premium Villen der 4+1 KlasseMezitli, MersinDer Komplex besteht aus 10 VillenPanorama Meerbl…
$665,427
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Villa 6 zimmer in Cevlik, Türkei
Villa 6 zimmer
Cevlik, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Stockwerk 2
$41,56M
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TekceTekce
Doppelhaus 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Doppelhaus 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Etagenzahl 15
Neue Investitionswohnungen 200 Meter vom Meer entfernt in Mersin Wohnungen in Mersin, Tece, …
$246,196
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Villa 4 zimmer in Mezitli, Türkei
Villa 4 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Villa für zwei Eigentümer / Stadthaus 3+1Mersin, JenishehirLandfläche 1500 m2Villa Fläche vo…
$234,386
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Villa 5 zimmer in Mezitli, Türkei
Villa 5 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Etagenzahl 2
Luxus 4+1 VillenAyash, Mersin.MeerblickDer Komplex besteht aus 9 VillenFertigstellung der Ko…
$400,171
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Doppelhaus 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Doppelhaus 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 15
Apartments-Duplexe 1 + 1 in einem Premium-Klassenkomplex, Tomyuk, MersinKomplex übergeben, g…
$171,502
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Villa 6 zimmer in Mezitli, Türkei
Villa 6 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Etagenzahl 3
Villa 5+1 mit PanoramablickMersin, AyashDesign Renovierung der VillaVilla Komplex in der Fer…
$445,904
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Bungalow 4 zimmer in Erdemli, Türkei
Bungalow 4 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Villen in Gehweite zum Meer in Mersin Ayaş Mersin ist eine der Städte, die sich für den Urla…
$608,525
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Villa 4 zimmer in Mezitli, Türkei
Villa 4 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Etagenzahl 2
Neuer Komplex in Tomyuk, MersinVillen 3+1Die Villa verfügt über einen privaten Swimmingpool …
$480,205
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Doppelhaus 2 zimmer in Erdemli, Türkei
Doppelhaus 2 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Etagenzahl 16
Investment Wohnungen in einem Projekt mit umfangreichen Einrichtungen in Mersin Mersin, die …
$176,042
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Haus 5 zimmer in Erdemli, Türkei
Haus 5 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 179 m²
Etagenzahl 2
Schicke Villen in einem prestigeträchtigen Projekt in Erdemli Tömük Mersin ist eine der wich…
$488,746
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Doppelhaus 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Doppelhaus 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Etagenzahl 12
1+1 Duplex-Apartments in einem neuen Komplex in Mersin, TegeDie komplexen Kosten ab 1 BlockK…
$66,314
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Doppelhaus 8 zimmer in Mezitli, Türkei
Doppelhaus 8 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 320 m²
Stockwerk 13/14
Neuer Elite-Komplex in Mezitli, MersinErste KüsteGeeignet für die türkische Staatsbürgerscha…
$628,839
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Villa 1 zimmer in Erdemli, Türkei
Villa 1 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 1
Fläche 150 m²
$219,066
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Villa 7 zimmer in Mezitli, Türkei
Villa 7 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 360 m²
Etagenzahl 3
Neue freistehende Villen in prestigeträchtiger Lage in Mezitli, Mersin Mit einer der längste…
$1,25M
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Villa 5 zimmer in Mezitli, Türkei
Villa 5 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Etagenzahl 3
$17,38M
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Haus 2 zimmer in Erdemli, Türkei
Haus 2 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 2
Fläche 72 m²
$68,749
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Haus 7 zimmer in Mezitli, Türkei
Haus 7 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 420 m²
Etagenzahl 4
Intelligente Villen mit spektakulärem Blick auf Wald, Stadt und Meer in Mersin Mezitli Mersi…
$644,800
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Haus 3 zimmer in Silifke, Türkei
Haus 3 zimmer
Silifke, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 290 m²
Etagenzahl 3
Moderne Doppelhaushälften mit Gärten in Mersin Silifke Silifke ist ein wunderschöner Küstenb…
$206,879
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Villa 5 zimmer in Yenişehir, Türkei
Villa 5 zimmer
Yenişehir, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Stilvolle Gartenvillen zum Verkauf in einem prestigeträchtigen Projekt in Yenişehir, Mersin …
$802,338
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Haus 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Haus 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/14
$1,86M
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Villa 3 zimmer in Erdemli, Türkei
Villa 3 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 3
Fläche 140 m²
"MARVISTA GLORIA"Где расположен наш уникальный проект?В 250 метрах от известных песчаных пля…
$224,892
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Doppelhaus 6 zimmer in Mezitli, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Etagenzahl 5
Brandneue Wohnungen zum Verkauf in Gehweite zu allen sozialen Einrichtungen in Mezitli Mersi…
$522,138
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Doppelhaus 5 zimmer in Mezitli, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Etagenzahl 13
Duplexen 4+1Ayash, Mersin.Panoramablick auf das Meer, BergeGeeignet für türkische Aufenthalt…
$356,723
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Villa 5 zimmer in Mezitli, Türkei
Villa 5 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Villa 4+1 an der ersten KüsteMersin, TashujuLandfläche 430 m2Villa Fläche von 250 m2Es gibt …
$857,508
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Villa 5 zimmer in Silifke, Türkei
Villa 5 zimmer
Silifke, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 273 m²
Etagenzahl 2
Wunderschöne Villen mit Naturblick in Mersin Silifke zu verkaufen Mersin zieht mit seiner ei…
$602,332
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Villa 6 zimmer in Mezitli, Türkei
Villa 6 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
Premium Villen der 5+1 KlasseMezitli, MersinDie Villa befindet sich auf einem eingezäunten T…
$571,672
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Haus 2 zimmer in Erdemli, Türkei
Haus 2 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 2
Fläche 55 m²
Новый клубный Пилой домBOUTIQUE von MarvistaПремиум качествоСдача в июле 2023 гВосьмиэтажный…
$65,254
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Villa 8 zimmer in Mezitli, Türkei
Villa 8 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Luxusvilla 6+2Jenishehir, MersinMeerblick, Berge, StadtDie Villa ist vermietet, Sie können k…
$800,341
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Eigenschaftstypen in Mersin

villen
duplexes

Immobilienangaben in Mersin, Türkei

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