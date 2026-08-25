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Häuser in Serik, Türkei

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85 immobilienobjekte total found
Villa 9 zimmer in Serik, Türkei
Villa 9 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 9
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 117 m²
Etagenzahl 3
$1,05M
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Villa 9 zimmer in Serik, Türkei
Villa 9 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 9
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 088 m²
Etagenzahl 3
1088 m2 Land9 Räume1 Türkisches Bad1 WohnzimmerGebäude von 350 m2Kameliengeschlossene Garage…
$1,40M
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Villa 4 zimmer in Serik, Türkei
Villa 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit 3 Schlafzimmern und privatem Pool in Kadriye, Antalya Kadriye liegt i…
$510 163
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Villa 5 zimmer in Serik, Türkei
Villa 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
Möbliertes Einfamilienhaus mit 3 Schlafzimmern und privatem Pool in Belek, Antalya Dieses zu…
$447 325
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Villa 6 zimmer in Serik, Türkei
Villa 6 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit Pool in Belek, Antalya, zu verkaufen Belek, eine der prestigeträchtig…
$478 643
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Villa 5 zimmer in Serik, Türkei
Villa 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Etagenzahl 3
$8,08M
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TekceTekce
Villa 4 zimmer in Serik, Türkei
Villa 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit Pool in Strand- und Golfplatznähe in Belek Die Villa liegt im Golfzen…
$370 285
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Villa 6 zimmer in Serik, Türkei
Villa 6 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Stockwerk 1/3
Freistehende Villa in Belek, Antalya, mit großem Garten und Terrasse, in Strandnähe Belek, e…
$558 027
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Doppelhaus 4 zimmer in Serik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Stockwerk 3/4
Gut ausgestattete Wohnungen zum Verkauf in bester Lage in Belek, Antalya Belek, eines der pr…
$218 308
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Doppelhaus 4 zimmer in Serik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 2/3
Investment-Wohnungen in der Nähe aller täglichen und sozialen Annehmlichkeiten in Belek Mode…
$296 072
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Villa 5 zimmer in Serik, Türkei
Villa 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 209 m²
Etagenzahl 3
Möblierte Triplex-Villa in einer Anlage mit Pool in Belek Belek, eines der renommiertesten W…
$519 414
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Haus 5 zimmer in Serik, Türkei
Haus 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 185 m²
Möblierte und renovierte Villa zum Verkauf in Kadriye, Antalya Kadriye ist eines der bedeute…
$197 384
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Haus 5 zimmer in Serik, Türkei
Haus 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Etagenzahl 3
Doppelhaushälfte mit privatem Pool in Belek Belek, eine der prestigeträchtigsten Gegenden An…
$348 261
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Haus 3 zimmer in Serik, Türkei
Haus 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 3
Möblierte Triplex-Villa in einer Anlage mit Pool in Belek Belek, eines der exklusivsten Wohn…
$185 805
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Villa 10 zimmer in Serik, Türkei
Villa 10 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 10
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 380 m²
Etagenzahl 3
Geräumige Villa mit 9 Schlafzimmern und privatem Garten in der Nähe von Golfplätzen in Kadri…
$1,55M
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Haus 4 zimmer in Serik, Türkei
Haus 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Etagenzahl 3
Doppelhaushälfte mit privatem Garten in einer Anlage mit Pool in Belek Antalya Die Doppelhau…
$213 503
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Haus 4 zimmer in Serik, Türkei
Haus 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Etagenzahl 3
Möblierte Doppelhaushälfte in Strand- und Golfplatznähe in Belek Die zum Verkauf stehende Do…
$222 711
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Doppelhaus 5 zimmer in Serik, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 5/5
$5,70M
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Villa 5 zimmer in Serik, Türkei
Villa 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 277 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villen im Neovilla Papatya-Projekt in Kadriye Die Triplex-Villen mit eleganter …
$576 888
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Doppelhaus 4 zimmer in Serik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 7/8
Wohnungen mit 2 und 3 Schlafzimmern und sozialen Einrichtungen in einer geschlossenen Wohnan…
$166 941
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Villa 5 zimmer in Serik, Türkei
Villa 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Stockwerk 1/3
Freistehende Villen der Spitzenklasse in der Nähe von Strand und Golfplätzen in Antalya, Kad…
$520 670
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Villa 5 zimmer in Serik, Türkei
Villa 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit Pool in der Nähe des Strandes und sozialer Einrichtungen in Belek, Se…
$546 683
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Doppelhaus 3 zimmer in Serik, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/3
Wohnungen in einem Komplex mit Pool in der Nähe von Golfplätzen und sozialen Einrichtungen i…
$164 606
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Villa 4 zimmer in Serik, Türkei
Villa 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 205 m²
Etagenzahl 2
Villen mit 3 Schlafzimmern in der Nähe von The Land of Legends in Antalya Kadriye Die Villen…
$676 244
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Haus 4 zimmer in Serik, Türkei
Haus 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Etagenzahl 3
Möblierte Doppelhaushälfte in einer Anlage mit Pool in Belek Belek, eines der beliebtesten R…
$210 047
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Haus 5 zimmer in Serik, Türkei
Haus 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 195 m²
Etagenzahl 3
Möblierte Doppelhaushälfte mit großem Garten in der Nähe von Golfplätzen in Kadriye Die zum …
$183 580
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Villa 4 zimmer in Serik, Türkei
Villa 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
$7,27M
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Doppelhaus 5 zimmer in Serik, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 3/3
Möblierte 4-Schlafzimmer-Maisonette-Wohnung in einer Wohnanlage mit Pool in Belek, Antalya B…
$253 943
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Haus 4 zimmer in Serik, Türkei
Haus 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 196 m²
Etagenzahl 3
Möblierte Doppelhaushälfte mit Garten in Belek, Antalya Das Haus befindet sich in Belek, ein…
$218 308
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Villa 5 zimmer in Serik, Türkei
Villa 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villen in der Nähe von sozialen Annehmlichkeiten in Belek Antalya Belek ist ein…
$728 170
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