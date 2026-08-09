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Häuser in Ägäisregion, Türkei

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Fethiye
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Izmir
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511 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 zimmer in Fethiye, Türkei
TOP TOP
Doppelhaus 3 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Stockwerk 2/4
Symphonie von Natur und Moderne: Ihr zweistöckiges Paradies in FethiyeStellen Sie sich einen…
$571,996
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Immobilienagentur
INEST HOMES
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Villa 5 zimmer in Ölüdeniz, Türkei
TOP TOP
Villa 5 zimmer
Ölüdeniz, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Diese neue Premium-Villa in einer der malerischsten Gegenden von Fethiye bietet die perfekte…
$500,000
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Immobilienagentur
INEST HOMES
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Villa 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 407 m²
Freistehende Villen in Bodrum mit privaten Pools und Gärten mit Blick auf Yalıkavak Marina L…
$2,28M
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TekceTekce
Villa in Bodrum, Türkei
Villa
Bodrum, Türkei
$1,16M
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International real estate agency Habita
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Doppelhaus 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Stockwerk 1/3
4-Schlafzimmer-Maisonette-Wohnung in einer Wohnanlage im Zentrum von Fethiye Fethiye ist ein…
$218,605
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Luxusimmobilien mit privaten Pools in zentraler Lage in Muğla Fethiye Ölüdeniz Fethiye ist e…
$673,802
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende Villa mit Innen und Außenpool in Faralya Fethiye Mit seiner natürlichen Schönhe…
$993,096
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Doppelhaus 4 zimmer in Efeler, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Efeler, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 4/4
$1,83M
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Villa 4 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 4 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende und Doppelhaushälften mit Meerblick in Laufnähe zu den täglichen Annehmlichkeit…
$358,283
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Villa in Ägäisregion, Türkei
Villa
Ägäisregion, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 380 m²
Blaue Bucht Villen
$3,48M
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Villa 5 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 5 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende Häuser in der Nähe des Strandes und der Annehmlichkeiten in Kuşadası Aydın Die …
$970,397
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Villa 1 zimmer in Seydikemer, Türkei
Villa 1 zimmer
Seydikemer, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 590 m²
Etagenzahl 1
SEYDİKEMER KAYADİBİ'NDE ÖZEL HAVUZLU LÜKS YAŞAM VE YÜKSEK YATIRIM FIRSATI Muğla'nın hızla d…
Preis auf Anfrage
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Immobilienagentur
Homes Gayrimenkul
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Herrenhaus 10 zimmer in Bodrum, Türkei
Herrenhaus 10 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 10
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 5 000 m²
Etagenzahl 3
Villa zu kaufen ULTRA-LUXURY MANSION Bodrum Türkei Maklerprovisionsfrei für Käufer Beschr…
$15,02M
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ISB Global Immobilien
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Haus 5 zimmer in Kuşadası, Türkei
Haus 5 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 185 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende und Doppelhaushälften mit Meerblick in Laufnähe zu den täglichen Annehmlichkeit…
$506,375
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Haus 3 Schlafzimmer in Bodrum, Türkei
Haus 3 Schlafzimmer
Bodrum, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Luxuriöse Villen mit privatem Pool und atemberaubender Aussicht in der Nähe des Ufers in Bod…
$1,04M
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Haus 4 zimmer in Çeşme, Türkei
Haus 4 zimmer
Çeşme, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Stockwerk 1/2
Doppelhaushälfte in einer Wohnanlage in Laufnähe zum Ilıca-Strand in Alaçatı, Çeşme Die Dopp…
$838,177
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Villa 8 zimmer in Çeşme, Türkei
Villa 8 zimmer
Çeşme, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Stockwerk 1/3
Freistehende Villa in der Villengegend in Strandnähe in İzmir Çeşme Die Villa befindet sich …
$4,34M
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Villa 10 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 10 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 10
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 910 m²
Etagenzahl 2
Haus mit Meerblick und luxuriöser Ausstattung in Bodrum Yalıkavak Das zum Verkauf stehende H…
$8,42M
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Villa 7 zimmer in Çeşme, Türkei
Villa 7 zimmer
Çeşme, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 380 m²
Stockwerk 1/3
Freistehende Villa in Strandnähe in Çeşme İzmir Die Villa befindet sich im Stadtteil Fenerci…
$2,32M
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Villa 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Villa mit 3 Schlafzimmern direkt am Meer in Gumusluk | Bodrum.Dieses exklusive Projekt auf e…
$704,004
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Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
Villen mit 3 Schlafzimmern, privatem Pool und Garten in einer bewachten Wohnanlage in Fethiy…
$512,645
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Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
Luxusvilla mit privatem Pool in der Nähe aller Annehmlichkeiten in Çalış Fethiye Fethiye ist…
$732,344
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Villa 4 zimmer in Çeşme, Türkei
Villa 4 zimmer
Çeşme, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 232 m²
Stockwerk 1/2
Elegante Villen in der Nähe des Meeres in İzmir, Çeşme Çeşme liegt im Westen von Izmir und i…
$1,42M
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Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 4
Freistehende Villa in dem preisgekrönten Projekt in Fethiye Ölüdeniz Die freistehende Villa …
$802,338
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Haus 5 zimmer in Urla, Türkei
Haus 5 zimmer
Urla, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Stockwerk 1/3
Neu gebaute Doppelhaushälften mit Garten und Pool in einer ruhigen Gegend von Urla, Izmir Di…
$547,995
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Villa 6 zimmer in Ölüdeniz, Türkei
Villa 6 zimmer
Ölüdeniz, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Eine Villa, in der Raum, Qualität und Privatsphäre perfekt harmonieren Diese großzügige, …
$600,248
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Immobilienagentur
INEST HOMES
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English, Русский, Українська, Türkçe
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Villa in Ägäisregion, Türkei
Villa
Ägäisregion, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Aztek Villen
$950,831
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Villa 6 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 6 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Freistehende 5-Zimmer-Villa in zentraler Lage in Fethiye Muğla Die Villa befindet sich im Be…
$1,45M
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Villa 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 318 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villen mit funktionellem Design inmitten der Natur in Bodrum Die Villen befinde…
$1,20M
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Villa 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Etagenzahl 1
Einstöckige Villa mit 3 Schlafzimmern, Pool und Garten in der Hotelzone von Fethiye Die Vill…
$1,56M
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Eigenschaftstypen in Ägäisregion

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duplexes

Immobilienangaben in Ägäisregion, Türkei

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