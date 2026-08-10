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Häuser in Muratpasa, Türkei

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villen
133
reihenhäuser
21
duplexes
45
223 immobilienobjekte total found
Haus 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Haus 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 353 m²
Möblierte Villa in der Nähe des Strandes und der Einrichtungen des täglichen Bedarfs in Karg…
$443,491
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Villa 7 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 7 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 625 m²
Luxuriös gestaltete freistehende Villa mit Hausautomationssystem, Pool und Garten zum Verkau…
$1,91M
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Doppelhaus 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 900 m²
Etagenzahl 6
$4,07M
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Haus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Haus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 248 m²
Etagenzahl 4
Stilvolle Villen mit Pool und Garten in ruhiger Lage in Alanya Kestel Die Gegend um Kestel i…
$559,448
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Villa 7 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 7 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 500 m²
Freistehende Intelligente Villen inmitten der Natur in Alanya Bektaş Die freistehenden Ville…
$2,76M
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Haus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Haus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Villen zum Verkauf mit privatem Pool und Garten innerhalb des Komplexes in Alanya Türkei Ala…
$953,056
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 m²
Stockwerk 1/2
Für die Bürgerschaft Für Investitionen Was Sie bekommen: 3+1 Villen in einer ruhigen, reno…
$691,170
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Doppelhaus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Wohnungen in einem modernen Projekt in Muratpaşa, Antalya, zu verkaufen Das Viertel Memurevl…
$330,571
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Villa in Muratpasa, Türkei
Villa
Muratpasa, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 208 m²
Weiße Steinvilla 2
$829,079
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Villa in Muratpasa, Türkei
Villa
Muratpasa, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Lebenshaltungskosten
$869,663
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Villa 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 555 m²
Freistehende Villen mit komfortablen Wohnräumen in Bektaş Alanya Die Villen befinden sich im…
$2,03M
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Doppelhaus 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Stockwerk 2/5
Wohnungen in einem Komplex mit reicher Ausstattung in Strandnähe in Antalya Diese Wohnungen …
$401,045
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Villa in Muratpasa, Türkei
Villa
Muratpasa, Türkei
Schlafräume 6
Fläche 280 m²
Wistaria Villas
$960,000
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Doppelhaus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 12
Speziell gestaltete Wohnungen in Strandnähe in Alanya Alanya ist eine entwickelte Region in …
$608,515
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Doppelhaus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Stockwerk 2/3
$9,21M
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Villa in Muratpasa, Türkei
Villa
Muratpasa, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 274 m²
Perle Blumen
$985,618
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Doppelhaus 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 181 m²
Stockwerk 2/5
Wohnungen in einem Komplex mit reicher Ausstattung in Strandnähe in Antalya Diese Wohnungen …
$698,289
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Reihenhaus 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Reihenhaus 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 4
Der Komplex, abgeschlossen 2025 in Antalya Zentrum, besteht aus zwei Blöcken. Es liegt nur 1…
$150,063
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Doppelhaus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Stockwerk 4
4-Schlafzimmer-Maisonette-Wohnung in einem Projekt in zentraler Lage in Antalya Das Viertel …
$284,315
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Villa in Muratpasa, Türkei
Villa
Muratpasa, Türkei
Schlafräume 5
Fläche 210 m²
Etagenzahl 3
Luxusvilla 5+1 mit privatem Pool und die Möglichkeit, türkische Staatsbürgerschaft zu erhalt…
$699,000
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Reihenhaus 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Reihenhaus 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Etagenzahl 4
Der Komplex, abgeschlossen 2025 in Antalya Zentrum, besteht aus zwei Blöcken. Es liegt nur 1…
$116,178
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Reihenhaus 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Reihenhaus 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Etagenzahl 3
Die Wohnung befindet sich in Antalya / Muratpasha Meydankavagi Nachbarschaft. In Bezug auf d…
$85,010
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Villa in Muratpasa, Türkei
Villa
Muratpasa, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 254 m²
Beacon of Serenity Villas
$1,33M
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 290 m²
Etagenzahl 2
Villen mit privatem Pool und Blick auf die Meeresburg in Alanya Luxuriös gestaltete freisteh…
$782,813
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Villa in Muratpasa, Türkei
Villa
Muratpasa, Türkei
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 410 m²
Villas im Tal
$869,663
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Haus 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Haus 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 m²
Stockwerk 2/6
$4,28M
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Haus 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Haus 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
Stilvolle Design-Villen in Alanya Tepe, die mit der Natur verflochten sind Freistehende Vill…
$513,185
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Reihenhaus 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Reihenhaus 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 2
Der Komplex, gebaut in Antalya / Kundu im Jahr 2025, wurde von einem der führenden Bauuntern…
$156,128
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Villa in Muratpasa, Türkei
Villa
Muratpasa, Türkei
Schlafräume 6
Fläche 280 m²
Weiße Steinhäuser
$1,30M
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Das Haus befindet sich im Herzen von Antalya City Center, Işıklar Street. Die Lage ist 400M …
$425,272
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